EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τέλος εποχής: Αυτή είναι η τελευταία Bugatti για πίστα με W16 κινητήρα

ΚΥΡΙΑΚΗ | 30.11.2025
Autotypos Team
telos-epochis-afti-einai-i-teleftaia-bugatti-gia-pista-me-w16-kinitira-784726

Τέλος εποχής για τον W16, έναν κινητήρα που η Bugatti έβαζε σε κάποια από τα πιο ακραία track-toys που έχουμε δει ποτέ

Με την τελευταία Bolide να βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής, η Bugatti κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο, αυτό του εμβληματικού κινητήρα W16. Το κομμάτι νούμερο 40 παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη (στην πραγματικότητα το παρέλαβε μόνος του), σηματοδοτώντας το τέλος του δρόμου για έναν κινητήρα που είχε κάνει τα ρεκόρ ταχύτητας σχεδόν… συνήθεια, τουλάχιστον μιλώντας για μοντέλα μόνο για πίστα.

Τελευταίος W16 για πίστα – Από τους τελευταίους για τον δρόμο

Φυσικά, η τελευταία Bolide θα καταλήξει στα χέρια συλλέκτη, ο οποίος θα την βάλει δίπλα σε αυτοκίνητα όπως η κλασσική Bugatti Type 35, ένα αγωνιστικό κειμήλιο που γεννήθηκε πριν περίπου έναν αιώνα, αλλά και μια Veyron Grand Sport – άλλη μια «τελευταία του είδους της».

Η τελευταία track-only Bugatti με κινητήρα W16 έχει φινιριστεί σε έναν υπέροχο συνδυασμό Black Blue και Special Blue Lyonnais.

Εκτός από την Bolide, η οποία όπως είπαμε προορίζεται μόνο για οδήγηση στην πίστα, υπάρχει κι ένα άλλο μοντέλο που μπορεί να κυκλοφορήσει κανονικά στους δημόσιους δρόμους. Ο λόγος για τη Mistral, ένα μοντέλο που διαθέτει επίσης τον εμβληματικό W16 και το γρηγορότερο αυτοκίνητο χωρίς οροφή που κατασκευάστηκε ποτέ.

Διαβάστε επίσης: Η Porsche που έρχεται με βάση για σαμπάνια και ποτήρια στα πίσω καθίσματα

Οι παραδόσεις της Bugatti Mistral ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο και θα συνεχιστούν μέχρι να παραδοθούν και τα μόλις 99 κομμάτια. Τότε, ο εμβληματικός W16, τον οποίο είδαμε για πρώτη φορά στη Veyron πριν από δύο δεκαετίες, θα αποσυρθεί οριστικά από την «ενεργό δράση».

Ο διάδοχος

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο «θρόνος» του W16 κινητήρα δεν θα μείνει κενός, αφού η Bugatti έχει έναν άλλο κινητήρα – «θηρίο» για να τον γεμίσει. Φυσικά αναφερόμαστε στον νέο V16 της Tourbillon, της οποίας οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν μέσα στο 2026. Ο νέος κινητήρας έχει αναπτυχθεί από την Cosworth και, αντίθετα με τον W16 με τα τέσσερα turbo – είναι ατμοσφαιρικός.

Στον V16, ο κυβισμός αυξάνεται από 8,0 σε 8,4 λίτρα και θα βρίσκεται στην «καρδιά» ενός υβριδικού συστήματος.

Τι κρατάμε:

  • Τέλος του δρόμου για τον W16 κινητήρα, παράλληλα με το τέλος παραγωγής της Bugatti Bolide
  • Οριστικό τέλος για τον εμβληματικό κινητήρα με την παράδοση της τελευταίας road-legal Mistral
  • Η Bugatti αντικαθιστά τον quad turbo W16 με τον ατμοσφαιρικό V16, ο οποίος αναπτύχθηκε από την Cosworth

Πηγή: Carscoops.com

#Bugatti#Bugatti Bolide#Bugatti Mistral#Bugatti Tourbillon#Bugatti Veyron
