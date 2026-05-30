EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τέλος εποχής για ακόμη μία BMW M3 – Θα υπάρξει επόμενη;

ΣΑΒΒΑΤΟ | 30.05.2026
Autotypos Team
Το 2027 είναι η τελευταία χρονιά για την τρέχουσα γενιά της BMW M3, όπως δυστυχώς επιβεβαιώθηκε από την εταιρεία

Η BMW επιβεβαίωσε ότι η έκτη γενιά της M3 (G80) φτάνει στο τέλος της πορείας της. Το 2027 θα είναι και η τελευταία χρονιά της τρέχουσας γενιάς, πριν έρθει η επόμενη, πολύ πιο διαφορετική M3 το 2028. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τον Scott Stirling, υπεύθυνο Product Planning της BMW, ο οποίος ανέφερε πως το 2027 θα σηματοδοτήσει το τέλος της πορείας του μοντέλου.

Η παραγωγή της G80 M3 αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2027.

Ετοιμάζεται η διάδοχος

Η BMW ετοιμάζει ήδη τη διάδοχο (κωδική ονομασία G84), η οποία θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Dingolfing και όχι στο Μόναχο. Η νέα γενιά θα διατηρήσει τον twin-turbo εξακύλινδρο κινητήρα 3,0 λίτρων, αλλά με ήπια υβριδική τεχνολογία για να καλύψει τους αυστηρότερους κανονισμούς περί ρύπων.

Φήμες τη θέλουν να διατίθεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο και σύστημα τετρακίνησης xDrive.

Ο «τελευταίος χορός» της χειροκίνητης M3

Η BMW ετοιμάζει την έκδοση M3 CS Handschalter (χειροκίνητη) ως το απόλυτο «last hurrah» της γενιάς. Το μοντέλο θα παραχθεί σε πολύ περιορισμένο αριθμό και θα είναι διαθέσιμο μόνο στη Βόρεια Αμερική. Πρόκειται για την ελαφρύτερη έκδοση της G80 και θα είναι η τελευταία χειροκίνητη, πισωκίνητη M3 στην ιστορία.

Παράλληλα, η BMW ετοιμάζει και την ηλεκτρική M3 (ZA0), η οποία θα μπει σε παραγωγή ήδη από το 2027 στο Μόναχο. Θα διαθέτει τέσσερις ηλεκτροκινητήρες και θα είναι σημαντικά ισχυρότερη από τη σημερινή i3 M60. Με αυτόν τον τρόπο, η BMW θα προσφέρει ταυτόχρονα τόσο βενζινοκίνητη όσο και ηλεκτρική M3, ακολουθώντας τη στρατηγική «power of choice».

Αν σκέφτεστε να αγοράσετε μία χειροκίνητη M3, αυτή είναι η τελευταία σας ευκαιρία. Η παραγωγή της M3 CS Handschalter ξεκινά τον Ιούλιο του 2026.

Τι κρατάμε:

  • Τέλος του δρόμου για την BMW M3 G80
  • Η παραγωγή της ολοκληρώνεται με τα μοντέλα του 2027
  • Η BMW ετοιμάζει ήδη τη διάδοχο, η οποία θα είναι υβριδική και (μάλλον) τετρακίνητη
  • Η εταιρεία την αποχαιρετά με την ειδική χειροκίνητη έκδοση, M3 CS Handschalter
#BMW#BMW i3#BMW M3#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#υβριδικά αυτοκίνητα#χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων
