EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τέλος εποχής για δύο μοντέλα της Tesla – Δεν θα πιστεύετε τον λόγο

ΠΕΜΠΤΗ | 29.01.2026
Autotypos Team
telos-epochis-gia-dyo-montela-tis-tesla-den-tha-pistevete-ton-logo-667705

Σχεδόν στη μέση κόβει την γκάμα αυτοκινήτων της η Tesla, με δύο μοντέλα να αναμένεται να μας αποχαιρετήσουν σύντομα

«Φουλ τις μηχανές» για τις μελλοντικές του αποστολές στον… Άρη βάζει ο Έλον Μασκ, με την Tesla να σταματά την παραγωγή των, Model S και Model X, για να ανοίξει χώρο για την παραγωγή των ανθρωπόμορφων ρομπότ, Optimus.

Μεταξύ των πυραύλων της Space X, των τούνελ της Boring Company, των ηλεκτρικών της Tesla και των ρομπότ, Optimus, ο Έλον Μασκ φαίνεται πως πλησιάζει ολοένα και πιο κοντά στην πρώτη του διαστημική αποικία: Όχι, δεν τρολλάρουμε!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Model S και X… «είχαμε»

Όπως συνηθίζεται, η επιβεβαίωση για το λεγόμενο «τσεκούρωμα» των δύο μοντέλων έρχεται από τον ίδιο τον CEO της Tesla, με τον Έλον να πληροφορεί τους μέτοχους κατά τη διάρκεια διαδικτυακού meeting την Τετάρτη (28/01). Η Tesla Optimus δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στο οποίο λέει πως τα δύο μοντέλα θα «συνεχίσουν να ζουν» μέσω των νέων ανθρωπόμορφων ρομπότ.

«Ήρθε η ώρα να τερματίσουμε ουσιαστικά τα προγράμματα Model S και X», δήλωσε ο Μασκ. «Πραγματικά οδεύουμε προς ένα μέλλον που βασίζεται στην αυτονομία».

Ο Μασκ αναγνώρισε ότι η απόφαση ήταν μια «θλιβερή» στιγμή για την εταιρεία, αλλά είπε ότι η Tesla στοχεύει στην ετήσια παραγωγή έως και 1 εκατομμυρίου ρομπότ Optimus.

Μικρό το κακό για τις πωλήσεις

Η απόσυρση των Model S και X δεν μας προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, αφού τα δύο μοντέλα δεν κατάφεραν να ξεχωρίσουν στη γκάμα της Tesla. Το Model S παράγεται από το 2012, ενώ έλαβε μια σημαντική αναβάθμιση το 2017 και άλλη μια μικρή ανανέωση στα τέλη του 2025. Από την άλλη μεριά, το Tesla Model X έκανε το ντεμπούτο του το 2015 και δεν άλλαξε σημαντικά μέχρι τα τέλη του περασμένου έτους.

Μαζί με το Cybertruck, τα τρία μοντέλα της Tesla έμειναν πολύ χαμηλά σε πωλήσεις, πουλώντας μόλις 50.850 κομμάτια μαζί.

Η Tesla θα συνεχίσει να προσφέρει τα Model 3 και Model Y – με διαφορά τα πιο πετυχημένα της μοντέλα, ενώ στην παραγωγή θα παραμείνει και το Cybertruck.

Tι κρατάμε:

  • Τέλος του δρόμου για τα Tesla Model S και Model X
  • Το πρώτο ξεκίνησε να παράγεται το 2012, ενώ το δεύτερο από το 2015
  • Και τα δύο, μαζί με το Cybertruck, πούλησαν «με το ζόρι» 50.000 κομμάτια
  • Τη θέση τους στην παραγωγική αλυσίδα της Tesla θα πάρει το ρομπότ, Optimus

Tags
#Tesla#Tesla Cybertruck#Tesla Model 3#Tesla Model S#Tesla Model X#Tesla Model Y#Έλον Μασκ#ρομπότ Optimus
Πρόσφατες Ειδήσεις