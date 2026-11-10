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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τέλος εποχής για το Mazda2: Η Mazda επιβεβαιώνει τον αντικαταστάτη του για το 2027

ΤΡΙΤΗ | 10.11.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Ένα από τα πιο γνώριμα μικρά αυτοκίνητα ετοιμάζεται να παραδώσει τη θέση του σε crossover, αν και στην Ευρώπη η ιστορία είναι λίγο διαφορετική

Για περισσότερα από 20 χρόνια, το Mazda2 αποτελούσε την πρόταση της ιαπωνικής εταιρείας στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων. Ένα «παραδοσιακό» hatchback, με συμπαγείς διαστάσεις, που κατάφερε να διατηρήσει τον δικό του χαρακτήρα σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά. Όμως οι εποχές αλλάζουν και μαζί τους αλλάζουν και οι προτεραιότητες των κατασκευαστών.

Η Mazda λοιπόν, επιβεβαίωσε ότι το νέο CX-3, που αναμένεται το 2027, προορίζεται να αντικαταστήσει το Mazda2, τουλάχιστον στην Ιαπωνία και στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η είδηση προκύπτει από το Integrated Report 2026 της εταιρείας και συγκεκριμένα από την τοποθέτηση του επικεφαλής τεχνολογίας, Ryuichi Umeshita, ο οποίος περιγράφει τον ρόλο που θα αναλάβει το επόμενο μικρό crossover στην γκάμα.

Το νέο CX-3 θα κατασκευάζεται στην Ταϊλάνδη, στο εργοστάσιο AutoAlliance Thailand, και σύμφωνα με το στρατηγικό πλάνο, θα λανσαριστεί μέσα στο 2027. Η Mazda δεν έχει δώσει ακόμη στοιχεία για τους κινητήρες, τις διαστάσεις ή την πλατφόρμα του, επομένως παραμένει άγνωστο πόσο κοντά θα βρίσκεται στο σημερινό CX-3 και πόσα στοιχεία θα μοιράζεται με άλλα μοντέλα της εταιρείας.

Είναι πολύ πιθανό, σε ότι αφορά στο σχεδιαστικό κομμάτι, η Mazda να αντλήσει στοιχεία από το Vision X-Compact, ένα concept που είχε παρουσιάσει στην Ιαπωνία, το 2025.

Είναι λοιπόν αυτό το τέλος του Mazda2; Για την Ευρώπη, η κατάσταση είναι πιο σύνθετη. Το συμβατικό Mazda2 έχει ήδη αποσυρθεί από την ευρωπαϊκή γκάμα, αλλά η ονομασία εξακολουθεί να υπάρχει χάρη στο Mazda2 Hybrid. Πρόκειται ουσιαστικά για το Toyota Yaris με τα σήματα της Mazda, προϊόν της συνεργασίας των δύο ιαπωνικών εταιρειών, το οποίο διατίθεται και στην ελληνική αγορά.

Προς το παρόν, η ανακοίνωση για το νέο CX-3 δεν σημαίνει ότι το Mazda2 Hybrid σταματά να πωλείται ή ότι έχει ήδη αποφασιστεί η αντικατάστασή του στην Ευρώπη.

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Tags
#Mazda#Mazda CX-3#Mazda CX-3 2027#Mazda2#Mazda2 Hybrid#SUV#Toyota Yaris#Αυτοκίνηση#μικρά αυτοκίνητα#νέα μοντέλα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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