quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τέλος για ένα από τα πιο εντυπωσιακά μοντέλα της BMW – Σταματά η παραγωγή

ΤΕΤΑΡΤΗ | 26.11.2025
Autotypos Team
telos-gia-ena-apo-ta-pio-entyposiaka-montela-tis-bmw-stamata-i-paragogi-784401

Τέλος εποχής για ένα από τα πιο αγαπημένα μοντέλα της BMW, η οποία το τιμά με μια τελευταία έκδοση

Ο λόγος για την εμβληματική BMW Z4, ένα μοντέλο που αγαπήθηκε όσο λίγα, με χιλιάδες παραδείγματα να κυκλοφορούν ακόμα στους δρόμους. Μετά από σχεδόν 25 χρόνια και τρεις γενιές, το αγαπημένο roadster της γερμανικής μάρκας φτάνει στο τέλος του δρόμου, με την BMW να το τιμά με την έκδοση Final Edition, βασισμένη στη Z4 M40i.

Μόνο μια διαμόρφωση

Η τελευταία BMW Z4 προσφέρεται σε μονάχα μια διαμόρφωση, ωστόσο, οι επίδοξοι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ενός αυτόματου κιβωτίου Steptronic 8 σχέσεων ή ενός μηχανικού 6 σχέσεων. Το τελευταίο συνοδεύεται από το πακέτο Edition Handschalter που προσθέτει νέες ρυθμίσεις για τα πίσω αμορτισέρ, το τιμόνι, το ESP και το διαφορικό M Sport.

Η BMW Z4 Final Edition διατίθεται μόνο με τον turbo εξακύλινδρο σε σειρά κινητήρα 3,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 382 ίππους και 500 Nm ροπής, ενώ κάθεται πάνω σε τροχούς Bicolor 800M με διπλές ακτίνες και διαστάσεις 19 ιντσών μπροστά και 20 πίσω.

Ένα χρώμα για όλες

Το μαύρο μεταλλικό χρώμα Individual Frozen Black θα κοσμεί το εξωτερικό όλων των Z4 Final Edition, με το πακέτο Shadowline να διατίθεται ως στάνταρ προσθέτοντας μαύρες γυαλιστερές λεπτομέρειες στους καθρέπτες, την γρίλια, τις εισαγωγές αέρα και γύρω από τις εξατμίσεις. Στον στάνταρ εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται επίσης, το Driver Assistance Package, το soft-top σε χρώμα Moonlight Black και οι κόκκινες δαγκάνες των φρένων.

Διαβάστε επίσης: Η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο θέλει να απαγορεύσει τα πολυτελή αυτοκίνητα βενζίνης

 

Περνώντας στο εσωτερικό, εκεί υπάρχουν κόκκινες ραφές αντίθεσης στο ταμπλό, στην κεντρική κονσόλα, στα πατάκια, στα πάνελ των θυρών και στα καθίσματα M Sport, τα οποία είναι ντυμένα με έναν συνδυασμό μαύρου δέρματος και Alcantara. Φυσικά, από το εσωτερικό της τελευταίας Z4 δεν λείπουν οι ειδικές πλάκες στα μαρσπιέ, ενώ το ηχοσύστημα της Harmon Kardon συνοδεύεται από το πακέτο Premium που προσθέτει, μεταξύ άλλων, ατμοσφαιρικό φωτισμό και οθόνη ενδείξεων στο παρμπρίζ.

Περιορισμένη παραγωγή και τιμή «φαρμάκι»

Η παραγωγή της BMW Z4 Final Edition θα διαρκέσει μέχρι τον Απρίλιο του 2026, με τη γερμανική μάρκα να παράγει έναν «πολύ μικρό αριθμό» κομματιών. Ενώ η τιμή δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί, αυτή αναμένεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τα 93.550 ευρώ της Z4 M40i.

Τι κρατάμε:

  • Η BMW αποχαιρετά τη Z4 με την ειδική έκδοση Final Edition
  • Αυτή βασίζεται στην έκδοση Z4 M40i με πρόσθετες ειδικές πινελιές
  • Έτσι, η BMW κλείνει το κεφάλαιο Z4 μετά από σχεδόν 25 χρόνια

Όλες οι ειδήσεις

Το αυθεντικό υβριδικό SUV που έχει 10 χρόνια εγγύηση και τιμή 20.580 ευρώ

Αγορά αυτοκινήτου: Υπάρχει ακόμα ο φόρος πολυτελείας;

Το μοντέλο που ανάγκασε τους ανθρώπους της Porsche να βγάλουν το καπέλο στη Hyundai

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#BMW#BMW Z4
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

stamata-i-paragogi-3-montelon-tis-bmw-kykloforousan-kai-stin-ellada-700950

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.10.2025

Σταματά η παραγωγή 3 μοντέλων της BMW – Κυκλοφορούσαν και στην Ελλάδα
i-marka-pou-echei-pio-afosiomeno-koino-akomi-kai-apo-tin-toyota-ti-leei-episimi-erevna-778024

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.10.2025

Η μάρκα που έχει πιο αφοσιωμένο κοινό ακόμη και από την Toyota – Τι λέει επίσημη έρευνα;
to-cheirokinito-sozei-tin-bmw-z4-746685

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.01.2025

Το χειροκίνητο σώζει την BMW Z4
i-polyplithesteri-chora-ston-kosmo-thelei-na-apagorefsei-ta-polyteli-aftokinita-venzinis-776578

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.11.2025

Η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο θέλει να απαγορεύσει τα πολυτελή αυτοκίνητα βενζίνης
to-polyteles-suv-ton-190-000-evro-pou-odigei-o-giorgos-printezis-echei-653-ippous-684142

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.11.2025

Το πολυτελές SUV των 190.000 ευρώ που οδηγεί ο Γιώργος Πρίντεζης – Έχει 653 ίππους
se-dokimes-to-ilektriko-sedan-ton-800-chlm-aftonomias-kai-ton-1300-ippon-stin-koryfaia-tou-ekdosi-782572

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.11.2025

Σε δοκιμές το ηλεκτρικό sedan των 800 χλμ. αυτονομίας και των 1300 ίππων στην κορυφαία του έκδοση

Πρόσφατες Ειδήσεις