Τέλος για ένα από τα πιο εντυπωσιακά μοντέλα της BMW – Σταματά η παραγωγή

Τέλος εποχής για ένα από τα πιο αγαπημένα μοντέλα της BMW, η οποία το τιμά με μια τελευταία έκδοση

Ο λόγος για την εμβληματική BMW Z4, ένα μοντέλο που αγαπήθηκε όσο λίγα, με χιλιάδες παραδείγματα να κυκλοφορούν ακόμα στους δρόμους. Μετά από σχεδόν 25 χρόνια και τρεις γενιές, το αγαπημένο roadster της γερμανικής μάρκας φτάνει στο τέλος του δρόμου, με την BMW να το τιμά με την έκδοση Final Edition, βασισμένη στη Z4 M40i.

Μόνο μια διαμόρφωση

Η τελευταία BMW Z4 προσφέρεται σε μονάχα μια διαμόρφωση, ωστόσο, οι επίδοξοι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ενός αυτόματου κιβωτίου Steptronic 8 σχέσεων ή ενός μηχανικού 6 σχέσεων. Το τελευταίο συνοδεύεται από το πακέτο Edition Handschalter που προσθέτει νέες ρυθμίσεις για τα πίσω αμορτισέρ, το τιμόνι, το ESP και το διαφορικό M Sport.

Η BMW Z4 Final Edition διατίθεται μόνο με τον turbo εξακύλινδρο σε σειρά κινητήρα 3,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 382 ίππους και 500 Nm ροπής, ενώ κάθεται πάνω σε τροχούς Bicolor 800M με διπλές ακτίνες και διαστάσεις 19 ιντσών μπροστά και 20 πίσω.

Ένα χρώμα για όλες

Το μαύρο μεταλλικό χρώμα Individual Frozen Black θα κοσμεί το εξωτερικό όλων των Z4 Final Edition, με το πακέτο Shadowline να διατίθεται ως στάνταρ προσθέτοντας μαύρες γυαλιστερές λεπτομέρειες στους καθρέπτες, την γρίλια, τις εισαγωγές αέρα και γύρω από τις εξατμίσεις. Στον στάνταρ εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται επίσης, το Driver Assistance Package, το soft-top σε χρώμα Moonlight Black και οι κόκκινες δαγκάνες των φρένων.

Διαβάστε επίσης: Η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο θέλει να απαγορεύσει τα πολυτελή αυτοκίνητα βενζίνης

Περνώντας στο εσωτερικό, εκεί υπάρχουν κόκκινες ραφές αντίθεσης στο ταμπλό, στην κεντρική κονσόλα, στα πατάκια, στα πάνελ των θυρών και στα καθίσματα M Sport, τα οποία είναι ντυμένα με έναν συνδυασμό μαύρου δέρματος και Alcantara. Φυσικά, από το εσωτερικό της τελευταίας Z4 δεν λείπουν οι ειδικές πλάκες στα μαρσπιέ, ενώ το ηχοσύστημα της Harmon Kardon συνοδεύεται από το πακέτο Premium που προσθέτει, μεταξύ άλλων, ατμοσφαιρικό φωτισμό και οθόνη ενδείξεων στο παρμπρίζ.

Περιορισμένη παραγωγή και τιμή «φαρμάκι»

Η παραγωγή της BMW Z4 Final Edition θα διαρκέσει μέχρι τον Απρίλιο του 2026, με τη γερμανική μάρκα να παράγει έναν «πολύ μικρό αριθμό» κομματιών. Ενώ η τιμή δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί, αυτή αναμένεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τα 93.550 ευρώ της Z4 M40i.

Τι κρατάμε:

Η BMW αποχαιρετά τη Z4 με την ειδική έκδοση Final Edition

Αυτή βασίζεται στην έκδοση Z4 M40i με πρόσθετες ειδικές πινελιές

Έτσι, η BMW κλείνει το κεφάλαιο Z4 μετά από σχεδόν 25 χρόνια

