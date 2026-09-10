Τέλος η Bugatti από τη Volkswagen: Ποιοι την αγόρασαν για 1 δισ. ευρώ

Τέλος εποχής: Η Bugatti αποχωρεί από τον Όμιλο Volkswagen μετά από 30 χρόνια, με τον Mate Rimac να αναλαμβάνει τα ηνία της γαλλικής μάρκας

Η Porsche έκοψε και επίσημα τους δεσμούς της με τη Bugatti και τη Rimac, ολοκληρώνοντας στις 9 Σεπτεμβρίου, μετά την έγκριση των αρμόδιων Αρχών, την πώληση των συμμετοχών της στις Bugatti Rimac και Rimac Group. Η γερμανική εταιρεία αναμένεται να εισπράξει περίπου 1 δισ. ευρώ από τη συμφωνία, ενώ 250 εκατ. ευρώ από το ποσό έχουν ήδη προοριστεί για τις συνταξιοδοτικές της υποχρεώσεις.

Η κίνηση αποτελεί μια προσπάθεια της Porsche να περιορίσει το χαρτοφυλάκιό της και να επικεντρωθεί στις βασικές της δραστηριότητες. Στην πραγματικότητα, όμως, σηματοδοτεί το τέλος της άμεσης εμπλοκής του Ομίλου Volkswagen με τη Bugatti, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την είσοδό της στον όμιλο.

Αρχή το 1998 με τον Ferdinand Piëch

Η ιστορία ξεκίνησε το 1998, όταν ο τότε επικεφαλής του Ομίλου Volkswagen, Ferdinand Piëch, εξασφάλισε τα δικαιώματα χρήσης του ονόματος Bugatti. Ο Piëch δεν ήθελε απλώς να προσθέσει ένα ακόμη πολυτελές brand στη γκάμα του Volkswagen Group. Είχε πολύ μεγαλύτερες βλέψεις για τη γαλλική μάρκα.

Την ίδια χρονιά, η Volkswagen απέκτησε τις Bugatti, Lamborghini και Bentley, στο πλαίσιο μιας επιθετικής στρατηγικής επέκτασης στην αγορά των πολυτελών και υψηλών επιδόσεων αυτοκινήτων. Από τις τρεις μάρκες, η Bugatti αποτέλεσε ίσως το πιο ακραίο εγχείρημα.

Ο Piëch ήθελε ένα αυτοκίνητο που θα ξεπερνούσε τα όρια της τότε διαθέσιμης τεχνολογίας. Το αποτέλεσμα ήταν η Veyron, ένα hypercar με ισχύ 1.000 ίππων, το οποίο αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα αυτοκινητικά projects της δεκαετίας του 2000. Η Veyron καθιέρωσε τη σύγχρονη Bugatti ως κατασκευαστή εξαιρετικά ισχυρών και πανάκριβων αυτοκινήτων.

Η επιρροή του Piëch στην πορεία της μάρκας ήταν καθοριστική. Μετά τον θάνατό του το 2019, η ίδια η Bugatti είχε αναγνωρίσει ότι χωρίς εκείνον η μάρκα δεν θα είχε τη σημερινή της μορφή. Στη συνέχεια, η Porsche ήταν η εταιρεία που έπαιξε τον πιο σημαντικό ρόλο στο επόμενο κεφάλαιο της Bugatti.

Bugatti και Rimac ένωσαν τις δυνάμεις τους

Το 2021, Porsche και Rimac δημιούργησαν την Bugatti Rimac, με τη Rimac Group να κατέχει το 55% και την Porsche το υπόλοιπο 45%. Παράλληλα, η Porsche είχε στην κατοχή της ποσοστό 20,6% στη Rimac Group. Η συμφωνία είχε ως στόχο να συνδυάσει την παράδοση και την τεχνογνωσία της Bugatti στους κινητήρες εσωτερικής καύσης με την τεχνογνωσία της Rimac στα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης.

Η συνεργασία αυτή οδήγησε σε μερικά ιδιαίτερα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η εποχή της Chiron έδωσε τη θέση της στις Mistral και, πιο πρόσφατα, στην Tourbillon. Η τελευταία απέδειξε ότι η Bugatti δεν σκόπευε να μετατραπεί απλώς σε έναν ακόμη κατασκευαστή ηλεκτρικών hypercars, καθώς συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό V16 κινητήρα με υβριδικό σύστημα κίνησης.

Ο Mate Rimac αναλαμβάνει τα ηνία

Πλέον, η Porsche αποτελεί παρελθόν για τη Bugatti. Τις συμμετοχές της απέκτησε κοινοπραξία με επικεφαλής την HOF Capital, στην οποία συμμετέχει μεταξύ άλλων και η BlueFive Capital, με έδρα το Αμπού Ντάμπι. Η Rimac Group παραμένει ο βασικός μέτοχος της Bugatti Rimac, ενώ ο Mate Rimac αναλαμβάνει πρόεδρος της Bugatti Automobiles, διατηρώντας παράλληλα τη θέση του CEO της Bugatti Rimac.

Για την Porsche, η απόφαση εντάσσεται στη στρατηγική εστίασης στις βασικές της δραστηριότητες. Η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει σε νέα προϊόντα, μεταξύ των οποίων βρίσκεται ο διάδοχος της πρώτης γενιάς της Macan.

Παράλληλα, εξελίσσει ηλεκτρικές εκδόσεις των Boxster και Cayman, ενώ σχεδιάζει να επαναφέρει και τις εκδόσεις τους με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Στο πλάνο βρίσκεται επίσης ένα SUV τριών σειρών, ενώ η Porsche εξετάζει την εξέλιξη ενός νέου μοντέλου τύπου GT και ακόμη και ενός νέου hypercar.

Η επόμενη μέρα για την Bugatti

Για την Bugatti, η αποχώρηση της Porsche δεν αποτελεί το τέλος, αλλά την αρχή μιας νέας εποχής. Η γαλλική μάρκα περνά πλέον σε μια φάση όπου η Rimac έχει τον πρώτο λόγο, ενώ μια νέα ομάδα επενδυτών παρέχει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του μακροπρόθεσμου οράματος του Mate Rimac.

Η Bugatti, με έδρα το Molsheim, έχει ήδη κλείσει τα βιβλία της μέχρι το 2029, γεγονός που δημιουργεί ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για το υπόλοιπο της δεκαετίας.