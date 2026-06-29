Τέλος η παρανομία με τα ηλεκτρικά πατίνια: Όλες οι νέες διατάξεις και τα πρόστιμα που φτάνουν τα 1.000 ευρώ

Νέες διατάξεις για τα ηλεκτρικά πατίνια με όριο ηλικίας 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και πρόστιμα έως 1.000 €.

Αυστηρότερο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια φέρνουν οι νέες διατάξεις που περιλαμβάνονται σε σχέδιο νόμου και αφορούν την κυκλοφορία, τη χρήση, την ασφάλιση και τη διάθεσή τους. Το βασικό μήνυμα είναι να μπει ένα τέλος στην ανεξέλεγκτη χρήση από ανηλίκους, τα μεγαλύτερα πρόστιμα για επικίνδυνη κυκλοφορία και υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη για τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα.

Οι αλλαγές προβλέπουν απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, πρόστιμο 350 € για κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 km/h, πρόστιμο 250 € για έλλειψη ασφάλισης και πρόστιμο 1.000 € σε επιχειρήσεις που πωλούν, εκμισθώνουν ή διαθέτουν ηλεκτρικό πατίνι σε ανήλικο κάτω των 17 ετών. Μέχρι την ψήφιση και εφαρμογή του πλαισίου, ωστόσο, οι ρυθμίσεις πρέπει να διαβάζονται ως προβλέψεις του σχεδίου νόμου και όχι ως ήδη ενεργός νόμος.

Γιατί αλλάζει το πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν εξελιχθεί σε βασικό μέσο μικροκινητικότητας στις πόλεις, όμως η χρήση τους συχνά γίνεται χωρίς σαφείς κανόνες, χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό, χωρίς γνώση του ΚΟΚ και πολλές φορές από παιδιά. Αυτό έχει δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας, τόσο για τους ίδιους τους χρήστες όσο και για πεζούς, οδηγούς και δικυκλιστές.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η νομοθετική παρέμβαση στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στην πρόληψη ατυχημάτων και ιδιαίτερα στην προστασία των ανηλίκων. Η επιλογή να μπει όριο ηλικίας στα 17 έτη δείχνει ότι το κράτος αντιμετωπίζει πλέον τα ηλεκτρικά πατίνια όχι ως παιχνίδι, αλλά ως όχημα που κινείται μέσα σε πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες.

Αυτό είναι και το κρίσιμο σημείο. Ένα ηλεκτρικό πατίνι μπορεί να φαίνεται απλό, αθόρυβο και εύκολο στη χρήση, όμως όταν κινείται στον δρόμο μοιράζεται χώρο με αυτοκίνητα, λεωφορεία, μοτοσικλέτες και ποδήλατα. Άρα η χρήση του δεν μπορεί να γίνεται χωρίς κανόνες.

Απαγόρευση χρήσης κάτω των 17 ετών

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τους ανηλίκους. Με τις νέες διατάξεις, απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο από άτομα κάτω των 17 ετών. Εξαίρεση προβλέπεται για ηλεκτρικά πατίνια που αφορούν άτομα με αναπηρία.

Σε περίπτωση παράβασης, προβλέπεται πρόστιμο 150 €. Η ρύθμιση αυτή έχει πρακτική σημασία, καθώς μέχρι σήμερα τα ηλεκτρικά πατίνια χρησιμοποιούνται συχνά από παιδιά και εφήβους, ακόμη και σε δρόμους με έντονη κυκλοφορία ή χωρίς την απαραίτητη επίγνωση των κινδύνων.

Η απαγόρευση δεν αφορά μόνο τον χρήστη. Συνδέεται και με τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια, καθώς πλέον θα έχουν υποχρέωση να ελέγχουν την ηλικία του προσώπου στο οποίο πωλούν, εκμισθώνουν ή διαθέτουν το όχημα.

Πρόστιμο 350 € για κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 km/h

Οι νέες διατάξεις αυστηροποιούν και τις κυρώσεις για όσους κινούνται με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμους αυξημένης επικινδυνότητας. Συγκεκριμένα, για κυκλοφορία σε οδούς όπου το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι άνω των 50 km/h, το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 € στα 350 €.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει σαφή λογική οδικής ασφάλειας. Ένα ηλεκτρικό πατίνι δεν έχει την προστασία, τη σταθερότητα ή την ορατότητα ενός αυτοκινήτου ή μιας μοτοσικλέτας. Σε δρόμους με υψηλότερες ταχύτητες, η διαφορά ταχύτητας ανάμεσα στο πατίνι και τα υπόλοιπα οχήματα αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο ατυχήματος.

Για τον χρήστη, αυτό σημαίνει ότι η επιλογή διαδρομής αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Όπου υπάρχει κατάλληλη υποδομή, όπως ποδηλατόδρομος ή ασφαλέστερος δρόμος χαμηλής ταχύτητας, αυτή πρέπει να προτιμάται.

Υποχρεωτική ασφάλιση για ηλεκτρικά πατίνια

Μία από τις πιο ουσιαστικές αλλαγές είναι η καθιέρωση υποχρεωτικής ασφάλισης γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών. Ουσιαστικά, το πλαίσιο αναγνωρίζει ότι ένα ηλεκτρικό πατίνι μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό σε τρίτο πρόσωπο και άρα πρέπει να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης ασφαλιστικής κάλυψης, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 250 €. Παράλληλα, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης.

Αυτό αλλάζει σημαντικά την καθημερινή χρήση. Μέχρι σήμερα, πολλοί αντιμετώπιζαν το ηλεκτρικό πατίνι ως ένα μέσο που δεν απαιτεί καμία πρόσθετη υποχρέωση πέρα από την αγορά ή την ενοικίασή του. Με το νέο πλαίσιο, ο κάτοχος θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι το όχημα είναι ασφαλισμένο.

Πρόστιμο 1.000 € σε εταιρείες που διαθέτουν πατίνια σε ανηλίκους

Οι νέες διατάξεις δεν περιορίζονται στους χρήστες. Βάζουν ευθύνη και σε όσους πωλούν, εκμισθώνουν ή διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια. Απαγορεύεται η πώληση, η εκμίσθωση και η διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Οι επιχειρήσεις θα έχουν υποχρέωση να εξακριβώνουν την ηλικία του προσώπου στο οποίο διαθέτουν το πατίνι, ζητώντας ταυτοποιητικό έγγραφο. Αν εταιρεία παραβιάσει την υποχρέωση και διαθέσει ηλεκτρικό πατίνι σε άτομο κάτω των 17 ετών, προβλέπεται πρόστιμο 1.000 €.

Το πρόστιμο αυτό είναι το υψηλότερο του νέου πλαισίου και δείχνει ότι η Πολιτεία δεν θέλει να μεταφέρει όλη την ευθύνη μόνο στον τελικό χρήστη ή στον γονέα. Βάζει στο κάδρο και τους επαγγελματίες της αγοράς, ειδικά τις εταιρείες ενοικίασης και διάθεσης.

Όλα τα νέα πρόστιμα για ηλεκτρικά πατίνια

Παράβαση Πρόστιμο Χρήση ηλεκτρικού πατινιού από άτομο κάτω των 17 ετών 150 € Κυκλοφορία σε οδό με όριο ταχύτητας άνω των 50 km/h 350 € Κυκλοφορία χωρίς ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης 250 € Πώληση, εκμίσθωση ή διάθεση σε άτομο κάτω των 17 ετών από επιχείρηση 1.000 €

Τα ποσά δείχνουν ότι το νέο πλαίσιο έχει διπλή στόχευση. Από τη μία, να αποτρέψει τη χρήση από ανηλίκους και την κίνηση σε επικίνδυνους δρόμους. Από την άλλη, να δημιουργήσει σαφή ευθύνη για τους κατόχους και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτρικών πατινιών.

Τι μένει να ξεκαθαρίσει

Επειδή οι διατάξεις εντάσσονται σε σχέδιο νόμου, μένει να φανεί η τελική τους μορφή μετά την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας. Σε τέτοια θέματα, λεπτομέρειες όπως ο τρόπος ελέγχου της ασφάλισης, η εφαρμογή στις εταιρείες sharing, η διαδικασία ταυτοποίησης ηλικίας και οι πρακτικές οδηγίες προς την Τροχαία θα έχουν μεγάλη σημασία.

Εξίσου κρίσιμο είναι να υπάρξει ενημέρωση των χρηστών. Τα πρόστιμα από μόνα τους δεν αρκούν, αν οι πολίτες δεν γνωρίζουν πού επιτρέπεται να κινούνται, ποια είναι τα όρια, τι ισχύει για την ασφάλιση και ποια ευθύνη αναλαμβάνουν όταν χρησιμοποιούν ηλεκτρικό πατίνι.

Το βέβαιο είναι ότι η εποχή της ασαφούς και ανεξέλεγκτης χρήσης φαίνεται να τελειώνει. Το ηλεκτρικό πατίνι παραμένει μέσο μικροκινητικότητας, αλλά πλέον αντιμετωπίζεται πιο καθαρά ως όχημα που χρειάζεται κανόνες, υπευθυνότητα και ασφαλιστική κάλυψη.

Τι κρατάμε;