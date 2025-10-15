Τέλος οι ενημερώσεις για τα μπλόκα στο Viber: Συνελήφθησαν οι διαχειριστές – Κινδυνεύουν τα περισσότερα από 200.000 μέλη;

Η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ εντόπισε και ανέστειλε τη λειτουργία τριών κοινοτήτων που ενημέρωναν σε πραγματικό χρόνο για αστυνομικούς ελέγχους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη

Η λειτουργία τριών μεγάλων κοινοτήτων στο Viber, μέσω των οποίων οι χρήστες αντάλλασσαν πληροφορίες για σημεία αστυνομικών ελέγχων, έλαβε τέλος ύστερα από επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ Δύο άτομα, ηλικίας 29 και 55 ετών, συνελήφθησαν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στην Αθήνα, καθώς φέρονται να ήταν οι διαχειριστές των ομάδων που συγκέντρωναν περισσότερα από 201.000 μέλη σε όλη τη χώρα.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2025 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνελήφθησαν -2- άτομα που λειτουργούσαν παράνομες διαδικτυακές κοινότητες, μέσω των οποίων τα μέλη τους ενημερώνονταν για τη διενέργεια αστυνομικών ελέγχων Ανεστάλη η λειτουργία -3- κοινοτήτων σε διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων Περισσότερα από -201.000- μέλη ενημερώνονταν καθ’ όλο το 24ωρο για ελέγχους, κυρίως σε εθνικές οδούς, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη Οι εν λόγω κοινότητες δημιουργούσαν σοβαρούς κινδύνους στον κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, σε περιοχές της Αθήνας, -2- ημεδαποί, 29 και 55 ετών, οι οποίοι λειτουργούσαν παράνομες κοινότητες σε διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων, μέσω των οποίων τα μέλη τους ενημερώνονταν για τη διενέργεια αστυνομικών ελέγχων. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και για επικίνδυνες παραβάσεις στην οδική συγκοινωνία, ενώ, παράλληλα, ανεστάλη η λειτουργία συνολικά -3- κοινοτήτων. Προηγήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, ύστερα από παραγγελία αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, σχετικά με τη λειτουργία παράνομης διαδικτυακής κοινότητας, η οποία είχε ως σκοπό τη μαζική ενημέρωση των μελών της, καθ’ όλο το 24ωρο, για τα ακριβή σημεία και το χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων. Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και κατόπιν διερεύνησης σχετικών καταγγελιών από πολίτες καθώς και διαπιστώσεων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, προέκυψε η ύπαρξη -3- κοινοτήτων, στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από -201.000- μέλη, τα οποία, μέσω δημοσιεύσεων, ενημέρωναν τόσο για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσιών της τροχαίας, όσο και για την παρουσία λοιπών υπηρεσιών εμφανούς αστυνόμευσης (Ομάδες Ο.Π.Κ.Ε., ΔΙ.ΑΣ. κλπ). Όπως διαπιστώθηκε, ο 29χρονος είχε ρόλο υπερδιαχειριστή (Super Admin) και ο 55χρονος ρόλο διαχειριστή (Admin) σε κοινότητα που απαριθμούσε πάνω από -173.000- μέλη, ενώ ο πρώτος διαχειριζόταν ως υπερδιαχειριστής ακόμα -2- κοινότητες, με περίπου -28.000- μέλη, ενημερώνοντας για περιοχές της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης. Οι ανωτέρω κοινότητες αποτελούσαν σημαντική πηγή πληροφόρησης κυρίως για επίδοξους παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και για λοιπούς παραβάτες, δημιουργώντας σοβαρή παρεμπόδιση και υπονόμευση στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας στον κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και γενικότερα στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Στο πλαίσιο ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- κινητά, στα οποία λειτουργούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης και τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πώς λειτουργούν οι κοινότητες

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι εν λόγω κοινότητες παρείχαν συνεχή 24ωρη ενημέρωση για τη θέση και τον χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων, κυρίως σε εθνικές οδούς και κεντρικά σημεία πόλεων. Οι χρήστες αντάλλασσαν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, προειδοποιώντας μεταξύ τους για μπλόκα της Τροχαίας ή την παρουσία αστυνομικών ομάδων όπως Ο.Π.Κ.Ε. και ΔΙ.ΑΣ.

Η ΕΛ.ΑΣ εκτιμά ότι η λειτουργία των ομάδων αυτών δημιουργούσε κινδύνους για την οδική ασφάλεια, αφού μπορούσε να επιτρέψει σε οδηγούς να αποφύγουν ελέγχους για υπερβολική ταχύτητα, χρήση αλκοόλ ή άλλες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κινδυνεύουν τα μέλη των ομάδων;

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καταγεγραμμένο νομικό προηγούμενο στην Ελλάδα για μια περίπτωση σαν αυτή. Αν και η δίωξη των διαχειριστών –σύμφωνα πάντα με την ΕΛ.ΑΣ- βασίζεται σε γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, όπως η διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων (άρθρο 184 ΠΚ) και η επικίνδυνη παρέμβαση στην οδική συγκοινωνία (άρθρο 290Α ΠΚ)— δεν υπάρχει μέχρι σήμερα σαφής νομολογία που να έχει εφαρμόσει αυτά τα άρθρα σε αντίστοιχο πλαίσιο.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, το όλο θέμα βρίσκεται στη «γκρίζα ζώνη» μεταξύ ελευθερίας πληροφόρησης και προστασίας της δημόσιας ασφάλειας. Για να υπάρξει καταδίκη, θα πρέπει να αποδειχθεί σκοπός παρεμπόδισης του αστυνομικού έργου ή αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα στις ειδοποιήσεις της ομάδας και την αποτροπή συγκεκριμένων ελέγχων. Χωρίς τέτοια απόδειξη, η απλή λειτουργία ή συμμετοχή σε μια ομάδα ενημέρωσης δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ποινικά αξιόλογη πράξη.

Παράλληλα, η τεχνολογική φύση των πλατφορμών —με εκατοντάδες χιλιάδες μέλη, ανώνυμους χρήστες και μηνύματα που διαγράφονται— δημιουργεί σημαντικά αποδεικτικά εμπόδια. Σημειώνουμε ότι η ΕΛ.ΑΣ δεν… αποτελεί δικαστήριο. Ακόμη και αν αποδοθούν κατηγορίες, το κρίσιμο σημείο είναι είναι να στοιχειοθετηθεί δόλος (πρόθεση) ή ενεργός ρόλος των μελών στη διάπραξη παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τα σχόλια κάτω από τη σχετική ανακόιβωση της ΕΛ.ΑΣ στο X, έχουν ξεκινήσει…

Γενικά, η υπόθεση ενδέχεται να αποτελέσει δοκιμαστική περίπτωση για τα ελληνικά δικαστήρια, καθορίζοντας για πρώτη φορά τα νομικά όρια των ψηφιακών κοινοτήτων όταν αυτές αγγίζουν πεδία που σχετίζονται με την αστυνόμευση και την οδική ασφάλεια αλλά… και όχι μόνο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα έπρεπε να μας απασχολεί όλους.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στις ομάδες αυτές διατρέχουν κάποιο κίνδυνο. Άλλωστε νομικά, είναι δύσκολο να στοιχειοθετηθεί κάποιο αδίκημα. Ωστόσο σημασία έχει, βάση του πως απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες, το ποιος ήταν ο ρόλος τους, δηλαδή αν ήταν απλοί παρατηρητές ή ενεργοί, αποστέλλοντας πληροφορίες για τα μπλόκα στους διαχειριστές ή αναρτώντας τέτοιες πληροφορίες. Υπενθυμίζουμε και τονίζουμε ότι το δικαστήριο είναι αυτό που βγάζει τις αποφάσεις, όχι η ΕΛ.ΑΣ.

Τι κρατάμε

Συνελήφθησαν δύο άτομα για διαχείριση κοινοτήτων στο Viber που ενημέρωναν για μπλόκα

Οι ομάδες είχαν πάνω από 201.000 μέλη σε όλη τη χώρα

Η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. ανέστειλε τη λειτουργία τριών κοινοτήτων

Κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και συνεχίζονται οι εργαστηριακοί έλεγχοι

Το ζήτημα εγείρει ερωτήματα για τα όρια της πληροφόρησης και της ιδιωτικότητας στις ψηφιακές πλατφόρμες

