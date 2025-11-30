Τέλος στα ενοχλητικά μπιπ των νέων αυτοκινήτων από το 2026 – Τι αλλάζει;

Ένας από τους πιο σεβαστούς οργανισμούς στον χώρο του αυτοκινήτου βάζει τέλος στα ενοχλητικά μπιπ που εκνευρίζουν τον κόσμο

Ο ανεξάρτητος οργανισμός Euro NCAP ετοιμάζεται να προβεί σε μια ενέργεια που θα φέρει κύμα αλλαγών στην αυτοκίνηση, εφαρμόζοντας έναν νέο τρόπο βαθμολόγησης της ασφάλειας τον οχημάτων που μοιάζει σαν «ευθεία βολή» προς τα συστήματα ADAS και τις ενδείξεις που περισσότερο εκνευρίζουν τους οδηγούς, παρά συμβάλλουν στην ασφάλειά τους.

Ο λόγος για τα ενοχλητικά «μπιπ» που χιλιάδες οδηγοί έχουν αναγκαστεί να συνηθίσουν στα καινούργια αυτοκίνητα.

Νέα εποχή στην αξιολόγηση

Ο οργανισμός Euro NCAP προχωρά σε σημαντικές αναθεωρήσεις της φιλοσοφίας αξιολόγησης, εισάγοντας ρεαλιστικές δοκιμές πιο επικεντρωμένες στον οδηγό. Αυτό σημαίνει πως τα συστήματα ADAS θα αξιολογούνται με βάση τη χρησιμότητά τους από το 2026, με μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές να αφορά τον τομέα των ενοχλητικών «μπιπ» που ταλαιπωρούν τα αυτιά των οδηγών καινούργιων αυτοκινήτων καθημερινά.

Το επίπεδο ασφάλειας κάθε οχήματος θα χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες:

Ασφαλής Οδήγηση (Safe Driving)

Αποφυγή Ατυχήματος (Crash Avoidance)

Ασφάλεια σε Ατύχημα (Crash Protection)

και Ασφάλεια μετά από Ατύχημα (Post-Crash Protection)

Η γενική ιδέα είναι πως ένα όχημα θα πρέπει να σε προφυλάσσει από ατυχήματα, να σε προστατεύει σε περίπτωση ατυχήματος, αλλά και να κάνει και πιο εύκολη τη δουλειά των διασωστών.

Φυσικά κουμπιά > Ενοχλητικά μπιπ

Από το 2026, τα αυτοκίνητα θα ανταμείβονται για τη χρήση φυσικών κουμπιών, ενώ θα κερδίζουν περισσότερους πόντους για συστήματα παρακολούθησης του οδηγού. Όπως έχει αποδειχθεί έμπρακτα, συστήματα που εστιάζουν στο αν ο οδηγός είναι σε κατάσταση να χειρίζεται το όχημά του με ασφάλεια, εντοπίζοντας το αν αυτός κρατά τα μάτια του στον δρόμο ή ακόμα κι αν έχει καταναλώσει ναρκωτικά ή αλκοόλ, είναι πολύ πιο σημαντικά από τα ενοχλητικά μπιπ τα οποία πολλά νέα αυτοκίνητα μας αναγκάζουν να υπομένουμε καθημερινά.

Διαβάστε επίσης: Άλλη μία μάρκα που σκέφτεται να γυρίσει στη βενζίνη – Δεν «προχώρησε» το αποκλειστικά ηλεκτρικό προφίλ

Το Euro NCAP βάζει τέλος και σε άλλο ένα ενοχλητικό trend: τη σταδιακή κατάργηση των φυσικών κουμπιών και τη μεταφορά όλων των χειρισμών σε μια οθόνη αφής. Το εν λόγω φαινόμενο μπορεί να λύνει τα χέρια των κατασκευαστών, αλλά κάνει το αντίθετο στα χέρια των οδηγών, οι οποίοι συνήθως χάνονται μέσα σε αδικαιολόγητα πολύπλοκα μενού για να κάνουν κάτι που κάποτε έκαναν με το πάτημα ενός κουμπιού.

Λοιπές αλλαγές

Εκτός από αυτά που περιγράψαμε, ο οργανισμός Euro NCAP θα προχωρήσει σε αλλαγές στις δοκιμές αποφυγής συγκρούσεων, οι οποίες πια θα περιλαμβάνουν πιο ρεαλιστικά σενάρια που θα αφορούν μοτοσυκλετιστές, ποδηλάτες και λοιπούς χρήστες του δρόμου. Συστήματα όπως η Διατήρηση Λωρίδας (Lane Assist) θα χάνουν πόντους αν «τραβούν» απότομα το τιμόνι, ακόμα κι αν το ατύχημα αποφευχθεί.

Με λίγα λόγια, περισσότερο βάρος θα πέφτει σε συστήματα που μπορούν έμπρακτα να σώσουν ζωές, παρά σε αυτά που περισσότερο εκνευρίζουν παρά βοηθούν.

Μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές έχει να κάνει με τις χειρολαβές των θυρών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις σταματούσαν να λειτουργούν μετά από ατύχημα, κάνοντας το έργο των διασωστών πιο δύσκολη. Ο κορυφαίος οργανισμός φαίνεται να καταλήγει στο ότι οι εν λόγω χειρολαβές θα πρέπει να λειτουργούν υποχρεωτικά, πάντα.

Τι κρατάμε:

Πιο ρεαλιστικές και επικεντρωμένες στον καταναλωτή δοκιμές εισάγει από το 2026 το Euro NCAP

Από το 2026, τα αυτοκίνητα θα ανταμείβονται για τη χρήση φυσικών κουμπιών

Παράλληλα, τα συστήματα ADAS θα αξιολογούνται με βάση τη χρησιμότητα σε πραγματικές συνθήκες

Οι λαβές των θυρών των ηλεκτρικών οχημάτων πρέπει να λειτουργούν ακόμα και μετά από συγκρούσεις

