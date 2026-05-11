Τέλος στην ασυλία των αυτόνομων οχημάτων, πρόστιμα πλέον στις εταιρείες

Από το καλοκαίρι του 2026, οι παραβάσεις δεν θα βαραίνουν το όχημα αλλά την εταιρεία, σε ένα νέο πλαίσιο που αλλάζει τους κανόνες στο παιχνίδι της αυτόνομης οδήγησης

Η Καλιφόρνια ετοιμάζεται να περάσει σε μια νέα εποχή όσον αφορά τη νομική ρύθμιση της αυτόνομης οδήγησης. Από την 1η Ιουλίου 2026, τα αυτόνομα οχήματα που παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν θα μένουν πλέον στο απυρόβλητο. Η ευθύνη μεταφέρεται ξεκάθαρα στις εταιρείες που αναπτύσσουν τα συστήματα, με τις Waymo και Tesla να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Κλείνει ένα σημαντικό νομικό κενό

Μέχρι σήμερα, υπήρχε ένα προφανές ρυθμιστικό κενό αφού σε περιπτώσεις παραβάσεων, όπως η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, οι αρχές δεν είχαν σαφή τρόπο να επιβάλουν κυρώσεις όταν δεν υπήρχε οδηγός. Οι νέοι κανόνες, έρχονται να καλύψουν αυτή την ασάφεια.

Στην πράξη, η αστυνομία θα βεβαιώνει την παράβαση προς τον κατασκευαστή, ενεργοποιώντας παράλληλα διαδικασία ελέγχου από το DMV (ας πούμε το Υπουργείο Μεταφορών). Αν διαπιστωθεί πρόβλημα, η εταιρεία θα καλείται να διορθώσει το λογισμικό που ευθύνεται για την παράβαση. Σε περιπτώσεις όπου οι παραβάσεις είναι σοβαρές ή επαναλαμβανόμενες, οι αρχές θα μπορούν να επιβάλουν περιορισμούς, να αναστείλουν ή ακόμη και να αφαιρέσουν την άδεια λειτουργίας του στόλου.

Αυστηρά πρωτόκολλα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών. Οι εταιρείες υποχρεώνονται να ανταποκρίνονται σε κλήσεις των αρχών μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, ενώ σε κρίσιμες καταστάσεις τα οχήματα θα πρέπει να απομακρύνονται από το σημείο μέσα σε δύο λεπτά.

Οι απαιτήσεις αυτές δεν είναι τυχαίες. Αντιθέτως, αποτελούν την λύση σε περιστατικά όπου σημειώθηκε μαζικό «black out» στους στόλους των αυτόνομων οχημάτων δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Πίεση και από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Καθοριστικό ρόλο στην αυστηροποίηση των κανόνων έπαιξαν και οι αναφορές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Πυροσβεστικές και διασωστικές ομάδες έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι τα αυτόνομα οχήματα μπορούν να δυσκολέψουν την πρόσβαση σε κρίσιμα σημεία ή να καθυστερήσουν επιχειρήσεις.

Η νέα νομοθεσία στοχεύει ακριβώς σε αυτό: να μεταφέρει την ευθύνη εκεί όπου ανήκει και να διασφαλίσει ότι η τεχνολογία θα λειτουργεί με μεγαλύτερη αξιοπιστία σε πραγματικές συνθήκες.

