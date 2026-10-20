Tέλος στο «λάδωμα» στις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης βάζει η τεχνητή νοημοσύνη

Σε μια νέα κίνηση που στοχεύει να βάλει μπλόκο στο γνωστό «λάδωμα» στις εξετάσεις διπλώματος αυτοκινήτου προχωρά η κυβέρνηση

Σε μια κίνηση που υπόσχεται να βάλει οριστικό τέλος στο «λάδωμα» κατά τη διάρκεια των εξετάσεων για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης, προχωρούν τα Υπουργεία Υποδομών & Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με τη σύμβαση που υπεγράφη για το έργο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΥΜΕ και Τεχνικές Λύσεις για την Οδική Ασφάλεια», προϋπολογισμού 2.101.800 ευρώ (με ΦΠΑ), επιστρατεύονται κάμερες και συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την πλήρη διαφάνεια των διαδικασιών.

Το έργο, που θα υλοποιηθεί εντός 24 μηνών με τη συνδρομή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στοχεύει στον αδιάβλητο χαρακτήρα της εκπαίδευσης και εξέτασης των νέων οδηγών.

Τι αλλάζει στις εξετάσεις οδήγησης και στις πινακίδες

Η νέα ψηφιακή εποχή φέρνει τρεις βασικούς πυλώνες αλλαγών:

Ψηφιακή παρακολούθηση εξετάσεων & εκπαίδευσης : Δημιουργείται ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε πραγματικό χρόνο, με ηλεκτρονική καταγραφή παρουσιών, κάμερες και αξιολόγηση. Παράλληλα, αναπτύσσεται ειδική εφαρμογή για smartphones/tablets με διαδραστικά τεστ ΚΟΚ και προσομοιώσεις

: Δημιουργείται ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε πραγματικό χρόνο, με ηλεκτρονική καταγραφή παρουσιών, κάμερες και αξιολόγηση. Παράλληλα, αναπτύσσεται ειδική εφαρμογή για smartphones/tablets με διαδραστικά τεστ ΚΟΚ και προσομοιώσεις Αυτοματοποιημένες πινακίδες κυκλοφορίας : Νέο πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη και αυτοματοποιημένη κατανομή αριθμών κυκλοφορίας, ψηφιακή διαχείριση αποθεμάτων και άμεση διασύνδεση με τα μητρώα οχημάτων

: Νέο πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη και αυτοματοποιημένη κατανομή αριθμών κυκλοφορίας, ψηφιακή διαχείριση αποθεμάτων και άμεση διασύνδεση με τα μητρώα οχημάτων Διασυνδεσιμότητα υπηρεσιών: Αναβάθμιση των μηχανισμών ασφαλείας, ταυτοποίησης και επέκταση των ψηφιακών παροχών προς τους πολίτες

«Ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό»

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, έκανε λόγο για ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του υπουργείου αξιοποιώντας την τεχνολογία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

«Με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, ενισχύουμε τη διαφάνεια, απλοποιούμε τις διαδικασίες και περιορίζουμε τη γραφειοκρατία, διασφαλίζοντας πιο αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση του αδιάβλητου χαρακτήρα των εξετάσεων οδήγησης, καθώς και για την καλλιέργεια μιας ισχυρότερης κουλτούρας οδικής ασφάλειας. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία, μετατρέποντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε απτά αποτελέσματα για την καθημερινότητα των πολιτών. Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο κράτος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και ένα ασφαλέστερο, πιο αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών για όλους» – Γιώργος Κώτσηρας, Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Δημήτρης Παπαστεργίου (Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνικής Νοημοσύνης):

«Η τεχνολογία έχει πραγματική αξία όταν δίνει λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Και στην οδική ασφάλεια, η αξία αυτή μετριέται σε ανθρώπινες ζωές. Οι πρωτοβουλίες που υλοποιούμε με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν. Με τη νέα, 24μηνη συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, προχωρούμε σε ψηφιακές λύσεις που απλοποιούν διαδικασίες για πολίτες και επαγγελματίες. Κατάγομαι από τα Τρίκαλα, όπου υπάρχει μια τεράστια αγορά μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων, και γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι να απλοποιηθεί η διαδικασία ταξινόμησης έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας. Αντίστοιχα, χρειάζεται να εκσυγχρονίσουμε ολόκληρο τον κύκλο εκπαίδευσης και έκδοσης διπλωμάτων οδήγησης. Έχουμε τις υποδομές, την τεχνογνωσία και τους ανθρώπους για να το πετύχουμε. Και με τον «ΔΑΙΔΑΛΟ», τον Εθνικό Υπερυπολογιστή που εγκαινιάσαμε χθες, αποκτούμε ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες να αξιοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη για μια καλύτερη και ασφαλέστερη καθημερινότητα».

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος (Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης):

«Με τη νέα προγραμματική σύμβαση κάνουμε αυτό που επιδιώκουμε σταθερά: περνάμε από τον σχεδιασμό σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αλλάζουν στην πράξη τη λειτουργία του κράτους. Μαζί με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενισχύουμε τις ψηφιακές υπηρεσίες για οδηγούς και οχήματα, εκσυγχρονίζουμε την εκπαίδευση και τις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών, με έμφαση στη διαφάνεια και την αξιοπιστία, και δημιουργούμε ένα νέο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης των κρατικών πινακίδων οχημάτων. O στόχος μας είναι σαφής: ταχύτερη εξυπηρέτηση και καλύτερος έλεγχος των διαδικασιών. Γιατί ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι το μέσο για ένα κράτος που λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και συμβάλλει έμπρακτα στην οδική ασφάλεια».

Παναγιώτης Τσακαλίδης (Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής ΙΤΕ):

«Η νέα σύμβαση σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας μακρόχρονης και ιδιαίτερα επιτυχημένης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ – το οποίο έχει πρωτοποριακά συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών μεταφορών της χώρας, αναπτύσσοντας λύσεις που συνδυάζουν επιστημονική αριστεία και τεχνολογική καινοτομία με την άμεση επιχειρησιακή αξιοποίηση. Μέσα από αυτήν τη συνεργασία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια σύνθετα πληροφοριακά συστήματα και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται καθημερινά από πολίτες, επαγγελματίες και στελέχη της δημόσιας διοίκησης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο έργο βασίζεται σε αυτή τη συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ψηφιακών υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών».

Στέλιος Σακαρέτσιος (Γενικός Γραμματέας Μεταφορών):

«Τα 2,8 εκατομμύρια ολοκληρωμένων ψηφιακών αιτήσεων δείχνουν τι έχει ήδη αλλάξει στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Από την ψηφιακή μεταβίβαση οχημάτων μέχρι την ανανέωση αδειών οδήγησης και την έκδοση αντιγράφων αδειών κυκλοφορίας, εξοικονομούμε χρόνο και μειώνουμε την ταλαιπωρία του πολίτη. Με τη νέα προγραμματική σύμβαση προχωρούμε στην ψηφιακή παρακολούθηση της εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών, στις ψηφιακές πρακτικές εξετάσεις και στο νέο σύστημα χορήγησης πινακίδων, με έμφαση στη διαφάνεια και την οδική ασφάλεια».

Ρεκόρ χρήσης στις ψηφιακές πλατφόρμες

Τα στοιχεία δείχνουν πως οι οδηγοί αγκαλιάζουν τις ψηφιακές λύσεις. Μέσω της πλατφόρμας drivers-vehicles.services.gov.gr έχουν διεκπεραιωθεί συνολικά 2,8 εκατομμύρια ψηφιακές αιτήσεις.

Ενδεικτικά έχουν καταγραφεί:

965.855 αιτήσεις για ταξινόμηση οχημάτων

αιτήσεις για ταξινόμηση οχημάτων 473.316 για μεταβίβαση οχημάτων

για μεταβίβαση οχημάτων 353.550 για ανανέωση αδειών οδήγησης

για ανανέωση αδειών οδήγησης 144.500 για έκδοση δελτίων εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών

για έκδοση δελτίων εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών 1.037.136 ψηφιακά ιατρικά πιστοποιητικά από 10.320 ιατρούς

Η πλατφόρμα διαθέτει πλέον 19 ψηφιακές υπηρεσίες και υποστηρίζεται από 13 Περιφέρειες, 59 Διευθύνσεις Μεταφορών και 1.024 ΚΕΠ για όσους πολίτες χρειάζονται φυσική εξυπηρέτηση.

Πηγή: EleftherosTypos.gr