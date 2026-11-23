Τέλος σε μια συνήθεια που έγινε λατρεία βάζει ο νέος ΚΟΚ, επιστρατεύοντας κάμερες και ΑΙ για να αντιμετωπιστεί το λάδωμα στο δίπλωμα οδήγησης

Με στόχο να μπει τέλος στο… «λάδωμα» για την απόκτηση άδειας οδήγησης, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επαναφέρει τη χρήση καμερών στις πρακτικές εξετάσεις για την κατηγορία Β. Οι πρακτικές εξετάσεις θα καταγράφονται υποχρεωτικά με tablet του εξεταστή και κάμερα 360° στο εκπαιδευτικό όχημα και πριν από την εξέταση θα γίνεται ψηφιακή ταυτοποίηση μέσω QR codes.

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τοποθέτηση των καμερών, ενώ η εξέταση δεν θα ολοκληρώνεται πριν από την ελάχιστη διάρκειά της. Το υλικό θα αποθηκεύεται κρυπτογραφημένο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως έξι μήνες. Το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 7 Δεκεμβρίου.

Πώς θα γίνεται η καταγραφή

Ο εξεταστής θα διαθέτει tablet με κάμερα υψηλής ευκρίνειας, μικρόφωνο και αδιάλειπτη σύνδεση στο διαδίκτυο για την καταγραφή και ασφαλή μεταφόρτωση του υλικού. Στο εκπαιδευτικό όχημα θα εγκαθίσταται φορητή κάμερα 360 μοιρών, εστιασμένη στη θέση του εκπαιδευτή, στα πόδια και στα πετάλια.

Πριν την έναρξη θα γίνεται ψηφιακή ταυτοποίηση εξεταστή, οχήματος και υποψηφίου μέσω QR codes, ενώ αυτοματοποιημένος έλεγχος με τεχνητή νοημοσύνη θα επιβεβαιώνει την ορθή τοποθέτηση και λειτουργία των καμερών, την ευκρινή απεικόνιση της καμπίνας και τη σαφή καταγραφή των κινήσεων. Η καταγραφή ξεκινά μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων και η εξέταση δεν ολοκληρώνεται πριν τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας.

Στη συνέχεια, το υλικό μεταφορτώνεται κρυπτογραφημένο στο σύστημα του Υπουργείου, μαζί με το πρακτικό και το Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης. Πρόσβαση έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι. Σε περίπτωση καταγγελίας ή αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 6 μήνες από την εξέταση.

Τα tablet θα προμηθεύονται οι Περιφέρειες με χρηματοδότηση του υπουργείου, ενώ οι κάμερες 360° θα αγοράζονται από τις σχολές οδηγών έως την 1η Απριλίου 2027. Το νομοσχέδιο αυστηροποιεί επίσης τις κυρώσεις για πλαστογραφία ή παραπλάνηση ταυτότητας υποψηφίου και προβλέπει τη σύσταση Ηλεκτρονικού Μητρώου Εκπαιδευτικών Οχημάτων.

Οι 7+1 αλλαγές στον νέο ΚΟΚ

1. Σε απλές παραβάσεις στάθμευσης (κατηγορία Ε1-Β) δεν επιβάλλεται προσωρινή αφαίρεση άδειας οδήγησης. Το πρόστιμο διπλασιάζεται και φτάνει στα 60 ευρώ.

2. Αν το αυτοκίνητο δεν έχει τοποθετημένη τουλάχιστον μία πινακίδα, επιβάλλεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Αν δεν φέρει καμία πινακίδα ή φέρει μη κανονικές, το πρόστιμο ανέρχεται σε 2.000 ευρώ και η αφαίρεση διπλώματος σε 60 ημέρες.

3. Για οδήγηση οχήματος χαμηλότερης κατηγορίας διατηρείται το διοικητικό πρόστιμο, αλλά το δίπλωμα αφαιρείται για έναν μήνα (αντί για έναν χρόνο), υπό την προϋπόθεση ότι ο παραβάτης θα αποκτήσει την απαιτούμενη επέκταση. Για παράδειγμα, κάτοχος διπλώματος Α1 που πιαστεί με μεγαλύτερο δίκυκλο μπορεί μετά από έναν μήνα να δώσει εξετάσεις για την αντίστοιχη κατηγορία.

4. Τα οχήματα οδικής βοήθειας μπορούν πλέον να κινούνται στη ΛΕΑ για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στον αυτοκινητόδρομο.

5. Ηλικιακός κόφτης για supercars: Η οδήγηση επιβατηγού με ισχύ άνω των 250 kW (ή 340 ίππων) επιτρέπεται μόνο σε οδηγούς άνω των 22 ετών που έχουν δίπλωμα της κατηγορίας για τουλάχιστον 3 χρόνια. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα περισσότερα σχετικά τροχαία αφορούν νέους κάτω των 25 ετών.

6. Διατηρείται το όριο 30 χλμ./ώρα σε μονόδρομους με μία λωρίδα και σε οδούς διπλής κατεύθυνσης με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση χωρίς διαχωριστική νησίδα. Σε οδούς με δύο ή περισσότερες λωρίδες (με διαγραμμίσεις ή νησίδα) το όριο είναι 50 χλμ./ώρα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με σήμανση.

7. Η οδήγηση με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα κατατάσσεται στην κατηγορία Ε4. Επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και επιτόπου αφαίρεση διπλώματος για ένα έτος.