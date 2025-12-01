Τέλος τα τρόλεϊ στην Ελλάδα: Την Κυριακή ξεκινά το “ξήλωμα” των καλωδίων στην πρώτη περιοχή

Την Κυριακή αρχίζει το ξήλωμα καλωδίων τρόλεϊ στο κέντρο Πειραιά. Αντικατάσταση με ηλεκτρικά λεωφορεία, σχέδιο κατάργησης 70% γραμμών.

Ξεκινά αυτή την Κυριακή η αποξήλωση των καλωδίων τρόλεϊ από το κέντρο του Πειραιά — την περιοχή με το πιο πυκνό και προβληματικό δίκτυο. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιβεβαίωσε στο Action 24:

«Την Κυριακή στον Πειραιά ξεκινά να ξηλώνεται το πρώτο τμήμα των καλωδίων τρόλεϊ, σε μια περιοχή που έχει πυκνό δίκτυο και προκαλεί πλείστα προβλήματα».

Κομβικός λόγος είναι η σύγκρουση υποδομών με το τραμ:

«Το τραμ που είχε σχεδιαστεί να καταλήγει στο λιμάνι του Πειραιά δεν φτάνει εκεί γιατί μπλέκονται οι γραμμές τραμ και τρόλεϊ».

Τι θα αντικαταστήσει τα τρόλεϊ

Οι γραμμές που καταργούνται θα αντικαθίστανται με ηλεκτρικά λεωφορεία (ή συμβατικά όπου χρειάζεται).

«Με το κόστος που γλιτώνουμε, για κάθε 2 τρόλεϊ μπορούμε να αποκτούμε 3 ηλεκτρικά λεωφορεία», είπε χαρακτηριστικά.

Το σχέδιο προβλέπει ότι από τα 143 χλμ δικτύου θα καταργηθεί περίπου το 70%, με ορισμένες ευθείες να παραμένουν. Οι εργαζόμενοι μεταφέρονται κανονικά σε λεωφορεία και στα εναπομείναντα τρόλεϊ:

«Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν κανονικά… δεν έχουν κάτι να ανησυχούν».

Τι σημαίνει για την πόλη

Η αφαίρεση εναέριων γραμμών λύνει λειτουργικές τριβές (συμβατότητα με το τραμ, εργοτάξια, παρεμβάσεις) και βελτιώνει την αστική αισθητική. Τα ηλεκτρικά λεωφορεία προσφέρουν χαμηλότερο θόρυβο, μηδενικούς ρύπους επί τόπου και μεγαλύτερη ευελιξία δρομολόγησης χωρίς δέσμευση από εναέρια καλώδια.

Επόμενα βήματα

Μετά τον Πειραιά, το σχέδιο προχωρά στο κέντρο της Αθήνας, με σταδιακή αναδιάταξη γραμμών και πύκνωση δρομολογίων εκεί όπου χρειάζεται. Κρίσιμο είναι το χρονικό overlap: οι αντικαταστάσεις με λεωφορεία πρέπει να γίνονται χωρίς κενά ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά η εξυπηρέτηση.

Τι κρατάμε;

Κυριακή : αρχίζει το ξήλωμα καλωδίων τρόλεϊ από το κέντρο Πειραιά .

: αρχίζει το από το . Στόχος κατάργησης ~70% του δικτύου (από 143 km ), με ενίσχυση στόλου ηλεκτρικών λεωφορείων .

του δικτύου (από ), με . Συμβατότητα με το τραμ , λιγότερες τεχνικές/αισθητικές τριβές, πιο ευέλικτα δρομολόγια .

, λιγότερες τεχνικές/αισθητικές τριβές, . Καμία απώλεια θέσεων: οι εργαζόμενοι μεταφέρονται σε λεωφορεία/εναπομείναντα τρόλεϊ.

Το supercar των 700.000 ευρώ και 1.015 PS που οδηγούσε ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων που πιάστηκε με 216 km/h

Κυρανάκης: Η απαγόρευση που θα λύσει το πρωινό μποτιλιάρισμα στον Κηφισό

Απεργία: Χωρίς ταξί η χώρα για 2 ημέρες – Αντιστέκονται στην ηλεκτροκίνηση οι ιδιοκτήτες