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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τέρας αξιοπιστίας: Αυτά είναι τα αυτοκίνητα με τις περισσότερες πιθανότητες να ξεπεράσουν τα 400.000 km

ΔΕΥΤΕΡΑ | 08.06.2026
Autotypos Team
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Όταν ακούς την έκφραση «τέρας αξιοπιστίας» το μυαλό σου συχνά πάει στους συνήθεις… ύποπτους. Ωστόσο, νέα έρευνα φέρνει αποτελέσματα-έκπληξη

Άμα ρωτήσεις κάποιον που έχει έστω και μια μικρή επαφή με την αυτοκίνηση «ποια αυτοκίνητα είναι πιο αξιόπιστα;», η απάντηση είναι σχεδόν πάντα «τα Toyota». Αυτό επιβεβαίωσε και νέα έρευνα, με τους «συνήθεις ύποπτους», Toyota, Lexus, Honda και Acura να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τα αυτοκίνητα που φτάνουν πιο συχνά τα 400.000 km (250.000 μίλια).

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της έρευνας περιείχαν και αρκετές εκπλήξεις, τόσο ευχάριστες, όσο και δυσάρεστες.

Θέση Μάρκα Πιθανότητα να φτάσει

τα 400.000 km

 Συγκριτικά με

τον μέσο όρο
1 Toyota 17.8% 3.7x
2 Lexus 12.8% 2.7x
3 Honda 10.8% 2.3x
4 Acura 7.2% 1.5x
   Μέσος όρος 4.8%
5 GMC 4.6% 1.0x
6 Tesla 4.6% 1.0x
7 Chevrolet 4.5% 0.9x
8 Cadillac 4.5% 0.9x
9 Mazda 3.6% 0.7x
10 Ram 3.5% 0.7x
11 Lincoln 3.4% 0.7x
12 Ford 3.1% 0.7x
13 Dodge 2.5% 0.5x
14 Nissan 2.4% 0.5x
15 Subaru 2.3% 0.5x
16 Volvo 2.2% 0.5x
17 Infiniti 2.1% 0.4x
18 Mercedes-Benz 1.7% 0.4x
19 Jeep 1.3% 0.3x
20 Mitsubishi 1.1% 0.2x
21 Kia 0.6% 0.1x
22 Hyundai 0.6% 0.1x
23 Buick 0.6% 0.1x
24 Porsche 0.5% 0.1x
25 Chrysler 0.5% 0.1x
26 BMW 0.4% 0.1x
27 Volkswagen 0.4% 0.1x
28 Audi 0.3% 0.1x
29 Land Rover 0.1% 0x
30 Jaguar 0.0% 0x
31 MINI 0.0% 0x
32 Maserati 0.0% 0x

Εκπλήξεις στην κορυφή και στον… πάτο

Πέρα από το τέρας αξιοπιστίας που ακούει στο όνομα Toyota και άλλες μάρκες τα ονόματα των οποίων έχουν ταυτιστεί με την αξιοπιστία, τα αποτελέσματα της έρευνας του iSeeCars έκρυβαν μια μεγάλη έκπληξη: την Tesla.

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα, για χάρη της οποίας συλλέχτηκαν δεδομένα από περισσότερα από 174 εκατ. αυτοκίνητα, η Tesla φιγουράρει εκεί που λίγοι θα περίμεναν να δουν το όνομά της: στην 6η θέση του πίνακα. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Toyota, με πιθανότητα 17,8% ένα όχημά της να ξεπεράσει το ορόσημο των 400.000 km. Ακολουθεί η Lexus με 12,8%, ενώ Honda και Acura συμπληρώνουν την πρώτη τετράδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι τέσσερις μάρκες είναι οι μοναδικές που ξεπερνούν τον μέσο όρο της αγοράς, ο οποίος διαμορφώνεται στο 4,8%.

Η Tesla πιο αξιόπιστη από μεγάλα ονόματα

Η αμερικανική εταιρεία καταλαμβάνει την έκτη θέση της συνολικής κατάταξης, με τα αυτοκίνητά της να συγκεντρώνουν πιθανότητα 4,6% να φτάσουν τα 400.000 km. Το αποτέλεσμα αυτό την τοποθετεί μπροστά από κατασκευαστές με τεράστια φήμη και δεκαετίες εμπειρίας όπως η Mazda, η Subaru, η Volvo, η Cadillac, η Mercedes-Benz, η BMW και η Porsche.

Το εν λόγω αποτέλεσμα γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς τις συζητήσεις που συνεχίζονται γύρω από τη διάρκεια ζωής των μπαταριών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και το ενδεχόμενο κόστος αντικατάστασής τους.

Ωστόσο, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα διαθέτουν και σημαντικά πλεονεκτήματα σε επίπεδο αντοχής στον χρόνο: δεν έχουν κινητήρα εσωτερικής καύσης και συνολικά έχουν πολύ λιγότερα κινούμενα μέρη που μπορούν να παρουσιάσουν φθορά με την πάροδο του χρόνου.

Θέση Μάρκα Πιθανότητα να φτάσει

τα 400.000 km

 Συγκριτικά με

τον μέσο όρο
1 Lexus 12.8% 4.0x
2 Acura 7.2% 2.3x
3 Tesla 4.6% 1.4x
4 Cadillac 4.5% 1.4x
5 Lincoln 3.4% 1.1x
Premium

κατηγορία

 Μέσος όρος 3.2%
6 Volvo 2.2% 0.7x
7 Infiniti 2.1% 0.7x
8 Mercedes-Benz 1.7% 0.5x
9 Buick 0.6% 0.2x
10 Porsche 0.5% 0.2x
11 BMW 0.4% 0.1x
12 Audi 0.3% 0.1x
13 Land Rover 0.1% 0x
14 Jaguar 0.0% 0x
15 Maserati 0.0% 0x

Ποιοι θριάμβευσαν και ποιοι… πάτωσαν

Το γνωστό τέρας αξιοπιστίας, Toyota, τα αυτοκίνητα της οποίας ξεπέρασαν τον μέσο όρο κατά περισσότερο από… τρεις φορές και την premium μάρκας της, Lexus, αλλά και Honda & Acura, η διαφορά με τον υπόλοιπο ανταγωνισμό ήταν πραγματικά χαοτική. Η Tesla καταφέρνει επίσης να ξεχωρίσει, καθώς μαζί με τις Cadillac και Lincoln είναι οι μοναδικές premium μάρκες που ξεπερνούν τον μέσο όρο της κατηγορίας.

Στον αντίποδα, τα αποτελέσματα για ορισμένες μάρκες δεν είναι ιδιαίτερα κολακευτικά. Η Land Rover εμφανίζει μόλις 0,1% πιθανότητα να φτάσει τα 250.000 μίλια, ενώ Jaguar και Maserati πρακτικά καταγράφουν μηδενικές πιθανότητες σύμφωνα με την έρευνα. Χαμηλές επιδόσεις παρουσιάζουν επίσης οι BMW, Audi και Porsche, οι οποίες βρίσκονται αρκετά μακριά από τις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης.

Η συγκεκριμένη μελέτη δείχνει ότι η αξιοπιστία και η αντοχή στον χρόνο εξακολουθούν να αποτελούν ισχυρό πλεονέκτημα για τις ιαπωνικές μάρκες.

Παράλληλα όμως, αποκαλύπτει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Tesla φαίνεται να καταρρίπτουν αρκετά από τα στερεότυπα που αφορούν τη διάρκεια ζωής τους, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να σταθούν επάξια δίπλα σε μερικά από τα μεγαλύτερα τέρατα αξιοπιστίας της αγοράς.

Τι κρατάμε:

  • Σε νέα έρευνα αξιοπιστίας αυτοκινήτων κυριάρχησαν τα γνωστά ονόματα
  • Toyota, Lexus, Honda και Acura έχουν τις περισσότερες πιθανότητας να φτάσουν τα 400.000 km
  • Μεγάλη έκπληξη ήταν η Tesla, η οποία φιγουράρει στην 6η θέση του πίνακα
  • «Πάτος» για μεγάλα ονόματα της αυτοκίνησης όπως η BMW, η Mercedes, η Porsche και η Audi

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Tags
#Acura#Audi#BMW#Honda#Lexus#Mercedes#Porsche#Tesla#Toyota#Αξιοπιστία#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
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