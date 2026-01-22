quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τεράστια απάτη: 20 πρατήρια έκλεψαν 25 εκατ. ευρώ από οδηγούς στην Ελλάδα – Δες σε ποιες περιοχές

ΠΕΜΠΤΗ | 22.01.2026
Στέλιος Παππάς
terastia-apati-20-pratiria-eklepsan-25-ekat-evro-apo-odigous-stin-ellada-des-se-poies-perioches-790323

Εξαρθρώθηκε οργάνωση που «πείραζε» αντλίες σε 20 πρατήρια καυσίμων. 13 συλλήψεις, 16 σφραγισμένα πρατήρια. Ποιες περιοχές επηρεάζονται.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που παρέμβαινε με παράνομο λογισμικό στο σύστημα εισροών–εκροών πρατηρίων, παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα από τα πληρωμένα. Η δράση τους τοποθετείται τουλάχιστον από το 2021 και, σύμφωνα με την αστυνομία, η ζημία για τους καταναλωτές ξεπερνά τα 25 εκατ. € σε βάθος πενταετίας.

Οι επιχειρήσεις και οι συλλήψεις

Στις έρευνες συμμετείχαν η Α.Α.Δ.Ε. (Τελωνεία – ΕΛ.Υ.Τ.) και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Πού εντοπίστηκαν τα εμπλεκόμενα πρατήρια

Οι ταυτόχρονες έρευνες και σφραγίσεις αφορούσαν πρατήρια σε:

  • Αττική

  • Θεσσαλονίκη

  • Δράμα

  • Μαγνησία

  • Εύβοια

  • Λάρισα

  • Πιερία

(Η ανακοίνωση δεν δημοσιοποιεί ονόματα επιχειρήσεων/διευθύνσεις στο παρόν στάδιο.)

Ο τρόπος δράσης

Σύμφωνα με τη δικογραφία, σε υπολογιστές πρατηρίων είχε εγκατασταθεί λογισμικό παράκαμψης του νόμιμου συστήματος εισροών–εκροών.

  • Το πρόγραμμα επέτρεπε να ορίζεται ποσοστό “παρακράτησης” καυσίμου από κάθε αντλία (συνήθως περίπου 10%).

  • Υπήρχαν ειδικές δικλείδες ασφαλείας για να μην εντοπίζεται από ελέγχους.

  • Την τεχνική υποστήριξη παρείχαν δύο συλληφθέντες τεχνικοί της εταιρείας που φέρεται να το ανέπτυξε, ενώ συνελήφθησαν και οι δύο ιδιοκτήτες της εν λόγω εταιρείας.

  • Επιχειρησιακά μέλη του κυκλώματος έκαναν ελέγχους εισπράξεων/οφειλών και στρατολόγηση προσωπικού που μπορούσε να χειρίζεται το σύστημα.

Τι κατηγορίες αντιμετωπίζουν

Κατά περίπτωση: εγκληματική οργάνωση, απάτη, παραβάσεις για αλλοίωση μετρητών καυσίμων/λογισμικού, φορολογία, αθέμιτος ανταγωνισμός, έκδοση αποδείξεων, ξέπλυμα, καθώς και παραβάσεις των νόμων για όπλα και ναρκωτικά.

Κατασχέσεις

Στις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 59 κεντρικές μονάδες Η/Υ, 30 φορολογικοί μηχανισμοί

  • 10 πολυτελή αυτοκίνητα

  • 6 πιστόλια και βαλλίστρα

  • 175 g ακατέργαστης κάνναβης

  • Πλήθος σημειώσεων, κινητά, USB, σκληροί δίσκοι, μητρική πλακέτα αντλίας

  • 250.000 € μετρητά
    Παράλληλα, ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων για περαιτέρω ενέργειες.

Τι κρατάμε;

  • 20 πρατήρια εμπλέκονται, με 16 σφραγισμένα και αφαίρεση άδειας για 2 χρόνια.

  • 13 συλλήψεις (μεταξύ αυτών ο αρχηγός), 5 επιπλέον αναζητούνται.

  • Ζημία >25 εκατ. € σε 5ετία λόγω “πειραγμένων” αντλιών και λογισμικού παράκαμψης.

  • Έλεγχοι/επιχειρήσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Μαγνησία, Εύβοια, Λάρισα, Πιερία.

  • Οι οδηγοί να κρατούν αποδείξεις, να ελέγχουν κατανάλωση και να κάνουν καταγγελίες όταν υπάρχουν ενδείξεις.

#Απάτη#αστυνομία#βενζινάδικα#εγκληματική ομάδα#πρατήρια#πρατήρια καυσίμων#πρατήρια υγρών καυσίμων
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
