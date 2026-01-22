Τεράστια απάτη: 20 πρατήρια έκλεψαν 25 εκατ. ευρώ από οδηγούς στην Ελλάδα – Δες σε ποιες περιοχές

Εξαρθρώθηκε οργάνωση που «πείραζε» αντλίες σε 20 πρατήρια καυσίμων. 13 συλλήψεις, 16 σφραγισμένα πρατήρια. Ποιες περιοχές επηρεάζονται.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που παρέμβαινε με παράνομο λογισμικό στο σύστημα εισροών–εκροών πρατηρίων, παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα από τα πληρωμένα. Η δράση τους τοποθετείται τουλάχιστον από το 2021 και, σύμφωνα με την αστυνομία, η ζημία για τους καταναλωτές ξεπερνά τα 25 εκατ. € σε βάθος πενταετίας.
Οι επιχειρήσεις και οι συλλήψεις
-
Η αστυνομική επιχείρηση έγινε Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026, με ταυτόχρονες έρευνες σε 20 πρατήρια, 9 οικίες και γραφεία εταιρείας.
-
13 μέλη συνελήφθησαν (ανάμεσά τους και το αρχηγικό), ενώ 5 ακόμα έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.
-
16 πρατήρια είχαν προμηθευτεί και λειτουργούσαν το λογισμικό. Για αυτά αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας για 2 έτη και σφραγίστηκαν από κλιμάκια της Α.Α.Δ.Ε.
Στις έρευνες συμμετείχαν η Α.Α.Δ.Ε. (Τελωνεία – ΕΛ.Υ.Τ.) και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Πού εντοπίστηκαν τα εμπλεκόμενα πρατήρια
Οι ταυτόχρονες έρευνες και σφραγίσεις αφορούσαν πρατήρια σε:
-
Αττική
-
Θεσσαλονίκη
-
Δράμα
-
Μαγνησία
-
Εύβοια
-
Λάρισα
-
Πιερία
(Η ανακοίνωση δεν δημοσιοποιεί ονόματα επιχειρήσεων/διευθύνσεις στο παρόν στάδιο.)
Ο τρόπος δράσης
Σύμφωνα με τη δικογραφία, σε υπολογιστές πρατηρίων είχε εγκατασταθεί λογισμικό παράκαμψης του νόμιμου συστήματος εισροών–εκροών.
-
Το πρόγραμμα επέτρεπε να ορίζεται ποσοστό “παρακράτησης” καυσίμου από κάθε αντλία (συνήθως περίπου 10%).
-
Υπήρχαν ειδικές δικλείδες ασφαλείας για να μην εντοπίζεται από ελέγχους.
-
Την τεχνική υποστήριξη παρείχαν δύο συλληφθέντες τεχνικοί της εταιρείας που φέρεται να το ανέπτυξε, ενώ συνελήφθησαν και οι δύο ιδιοκτήτες της εν λόγω εταιρείας.
-
Επιχειρησιακά μέλη του κυκλώματος έκαναν ελέγχους εισπράξεων/οφειλών και στρατολόγηση προσωπικού που μπορούσε να χειρίζεται το σύστημα.
Τι κατηγορίες αντιμετωπίζουν
Κατά περίπτωση: εγκληματική οργάνωση, απάτη, παραβάσεις για αλλοίωση μετρητών καυσίμων/λογισμικού, φορολογία, αθέμιτος ανταγωνισμός, έκδοση αποδείξεων, ξέπλυμα, καθώς και παραβάσεις των νόμων για όπλα και ναρκωτικά.
Κατασχέσεις
Στις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-
59 κεντρικές μονάδες Η/Υ, 30 φορολογικοί μηχανισμοί
-
10 πολυτελή αυτοκίνητα
-
6 πιστόλια και βαλλίστρα
-
175 g ακατέργαστης κάνναβης
-
Πλήθος σημειώσεων, κινητά, USB, σκληροί δίσκοι, μητρική πλακέτα αντλίας
-
250.000 € μετρητά
Παράλληλα, ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων για περαιτέρω ενέργειες.
Τι κρατάμε;
-
20 πρατήρια εμπλέκονται, με 16 σφραγισμένα και αφαίρεση άδειας για 2 χρόνια.
-
13 συλλήψεις (μεταξύ αυτών ο αρχηγός), 5 επιπλέον αναζητούνται.
-
Ζημία >25 εκατ. € σε 5ετία λόγω “πειραγμένων” αντλιών και λογισμικού παράκαμψης.
-
Έλεγχοι/επιχειρήσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Μαγνησία, Εύβοια, Λάρισα, Πιερία.
-
Οι οδηγοί να κρατούν αποδείξεις, να ελέγχουν κατανάλωση και να κάνουν καταγγελίες όταν υπάρχουν ενδείξεις.