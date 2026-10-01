Τεράστια πτώση στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου τον Αύγουστο – Τι συνέβη;

Οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 37% τον Αύγουστο. Γιατί όμως το 8μηνο παραμένει θετικό;

Μια πρώτη ματιά στα στοιχεία του Αυγούστου θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η ελληνική αγορά καινούργιου αυτοκινήτου πάτησε ξαφνικά φρένο. Οι νέες ταξινομήσεις επιβατικών περιορίστηκαν σε περίπου 5.150 αυτοκίνητα, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 37% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες μηνιαίες υποχωρήσεις των τελευταίων ετών και για το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί σε κανονικό μήνα μετά την περίοδο της πανδημίας.

Η εικόνα, ωστόσο, αλλάζει αισθητά όταν απομακρυνθούμε από έναν και μόνο μήνα. Στο σύνολο Ιανουαρίου-Αυγούστου, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να βρίσκεται σε θετικό έδαφος κατά περίπου 2,4%-2,5%, με πάνω από 102.000 νέες ταξινομήσεις.

Άρα το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν ο Αύγουστος ήταν κακός. Ήταν. Το ενδιαφέρον είναι αν πρόκειται για αρχή μιας νέας πτωτικής τάσης ή για έναν ασυνήθιστα αδύναμο μήνα μέσα σε μια αγορά που συνολικά εξακολουθεί να αντέχει.

Πτώση 37% μέσα σε έναν μήνα

Αύγουστος 2026 Αύγουστος 2025 Μεταβολή Καινούργια επιβατικά 5.159 8.191 -37% BEV 546 428 +27% PHEV 279 813 -65,7%

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βρίσκεται στις τεράστιες αποκλίσεις ανάμεσα στις διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης.

Ο Αύγουστος είναι πάντα χαμηλότερος – αλλά όχι τόσο

Η εποχικότητα παίζει σαφώς ρόλο. Ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά ένας από τους πιο αδύναμους μήνες για τις ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Οι θερινές διακοπές, οι λιγότερες εργάσιμες ημέρες και ο τρόπος με τον οποίο προγραμματίζονται παραδόσεις και ταξινομήσεις δημιουργούν συνήθως σημαντική διαφορά σε σχέση με τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Το 2026 όμως η μεταβολή είναι ασυνήθιστα μεγάλη.

Τον Ιούλιο είχαν ταξινομηθεί 13.296 καινούργια επιβατικά, για να πέσουν σε 5.159 τον Αύγουστο.

Για σύγκριση:

τον Αύγουστο του 2025 είχαν ταξινομηθεί 8.191 αυτοκίνητα

το 2024, 8.153

το 2023, 10.371

το 2022, 8.658

Η εποχικότητα επομένως εξηγεί γιατί ο Αύγουστος είναι χαμηλότερος από τον Ιούλιο, δεν αρκεί όμως από μόνη της για να εξηγήσει την πτώση στις μόλις 5.159 μονάδες.

Το οκτάμηνο εξακολουθεί να είναι θετικό

Εδώ βρίσκεται και το σημαντικότερο αντίβαρο στα αρνητικά στοιχεία. Παρά την απότομη πτώση του Αυγούστου, οι ταξινομήσεις από τον Ιανουάριο μέχρι το τέλος Αυγούστου παραμένουν υψηλότερες από πέρυσι. Τα ελληνικά στοιχεία καταγράφουν 102.420 μονάδες και αύξηση 2,5%. Μάλιστα, μέχρι τον Ιούλιο η αγορά έτρεχε με αύξηση περίπου 6%.

Αυτό σημαίνει ότι ένας μόνο πολύ αδύναμος μήνας κατάφερε να περιορίσει σημαντικά τη συνολική ανάπτυξη της χρονιάς, όχι όμως να τη μηδενίσει. Η εικόνα επομένως δεν παραπέμπει ακόμη σε κατάρρευση της αγοράς.

Τα ηλεκτρικά πήγαν κόντρα στην αγορά

Το πιο παράδοξο στοιχείο του Αυγούστου αφορά τα αμιγώς ηλεκτρικά. Την ώρα που η συνολική αγορά έχανε περίπου το 37% των ταξινομήσεών της, τα BEV κινήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Καταγράφηκαν 546 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έναντι 428 τον Αύγουστο του 2025, με αύξηση περίπου 27%.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η μεταβολή στο μερίδιο αγοράς. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αντιπροσώπευσαν το 10,6% των ταξινομήσεων του μήνα, όταν τον Αύγουστο του 2025 είχαν μόλις 5,2%.

Με άλλα λόγια, το μερίδιό τους υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο. Στο οκτάμηνο η εικόνα είναι επίσης θετική, με τις ταξινομήσεις BEV να αυξάνονται κατά περίπου 28,7%.

Κατάρρευση για τα plug-in hybrid τον Αύγουστο

Ακριβώς αντίθετη ήταν η εικόνα των plug-in hybrid. Οι ταξινομήσεις τους μειώθηκαν από 813 σε μόλις 279 αυτοκίνητα, σημειώνοντας πτώση 65,7%. Το μερίδιό τους περιορίστηκε από 9,9% σε 5,4%.

Η απότομη μηνιαία μεταβολή δεν αποτυπώνεται στον ίδιο βαθμό στο σύνολο του έτους. Στο οκτάμηνο τα PHEV βρίσκονται στις 6.502 μονάδες, μόλις 4,3% χαμηλότερα από πέρυσι.

Αυτό είναι ακόμη μία ένδειξη ότι οι αριθμοί ενός μεμονωμένου μήνα χρειάζονται προσοχή πριν χρησιμοποιηθούν για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη ζήτηση.

Σχεδόν 6 στα 10 νέα αυτοκίνητα ήταν υβριδικά

Ο πραγματικός πρωταγωνιστής της ελληνικής αγοράς εξακολουθεί πάντως να είναι το συμβατικό hybrid. Τα HEV κατέκτησαν μερίδιο 59,8% τον Αύγουστο, από 51,2% έναν χρόνο νωρίτερα.

Στο οκτάμηνο βρίσκονται στο 57,7%, έναντι 49,2% στο αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η μετατόπιση της αγοράς προς τον εξηλεκτρισμό φαίνεται ιδιαίτερα καθαρά όταν εξετάσουμε όλες τις τεχνολογίες.

Τεχνολογία Αύγουστος 2026 Αύγουστος 2025 Hybrid (HEV) 59,8% 51,2% Βενζίνη 18,8% 25,6% BEV 10,6% 5,2% PHEV 5,4% 9,9% LPG 4,1% 3,4% Diesel 1,3% 4,6%

Βενζίνη και diesel συνεχίζουν να χάνουν έδαφος

Η πτώση των αμιγώς θερμικών αυτοκινήτων είναι πλέον δύσκολο να αγνοηθεί. Η βενζίνη είχε μόλις 18,8% μερίδιο τον Αύγουστο, από 25,6% έναν χρόνο πριν.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η συρρίκνωση του diesel, το οποίο έπεσε στο 1,3%, έναντι 4,6% τον Αύγουστο του 2025. Και αυτή δεν είναι απλώς μια μηνιαία διακύμανση.

Στο οκτάμηνο, το μερίδιο της βενζίνης έχει περιοριστεί από 32,5% σε 24,0%, ενώ του diesel από 3,2% σε 2,2%. Η δομή της ελληνικής αγοράς αλλάζει επομένως πολύ ταχύτερα από ό,τι δείχνει απλώς ο συνολικός αριθμός ταξινομήσεων.

Δεν έπεσαν όλες οι μάρκες το ίδιο

Η υποχώρηση δεν περιορίστηκε σε έναν ή δύο μεγάλους κατασκευαστές. Αρκετές από τις μάρκες με υψηλό όγκο ταξινομήσεων εμφάνισαν σημαντικές απώλειες. Η Toyota κινήθηκε περίπου 36% χαμηλότερα, Hyundai και Citroën έχασαν πάνω από το μισό των περσινών τους ταξινομήσεων, ενώ μεγάλες μειώσεις εμφάνισαν επίσης Renault, Opel, BMW και Ford.

Υπήρχαν όμως και εξαιρέσεις. Kia, Skoda και Chery κινήθηκαν ανοδικά σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο, ενώ η Suzuki παρέμεινε σχεδόν σταθερή.

Αυτό δείχνει ότι η πτώση ήταν ευρεία αλλά όχι ομοιόμορφη, κάτι που ενισχύει την πιθανότητα να έχουν παίξει ρόλο και επιμέρους παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα μοντέλων και ο χρονισμός συγκεκριμένων παραδόσεων.

Έφταιξαν οι παραδόσεις;

Εδώ τα διαθέσιμα στοιχεία δεν μας επιτρέπουν να δώσουμε οριστική απάντηση. Οι μηνιαίες ταξινομήσεις δεν καταγράφουν πότε παραγγέλθηκε ένα αυτοκίνητο, αλλά πότε ολοκληρώθηκε η ταξινόμησή του.

Ένα όχημα που παραγγέλθηκε τον Ιούνιο μπορεί να ταξινομηθεί τον Ιούλιο, τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο, ανάλογα με τον χρόνο παραγωγής, μεταφοράς και παράδοσης. Άρα, τόσο μεγάλες μηνιαίες μεταβολές μπορούν να επηρεαστούν από τον χρονισμό στόλων, εταιρικών παραδόσεων ή εισαγωγών.

Από τα δημοσιευμένα στοιχεία του Αυγούστου, πάντως, δεν μπορεί να απομονωθεί με ασφάλεια πόσο μέρος της πτώσης οφείλεται σε τέτοιους παράγοντες.

Και γι’ αυτό θα ήταν πρόωρο να αντιμετωπιστεί το -37% ως απόδειξη ότι η ζήτηση για καινούργιο αυτοκίνητο στην Ελλάδα υποχώρησε ξαφνικά στον ίδιο βαθμό.

Η Ευρώπη κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση

Υπάρχει και ένα ακόμη στοιχείο που κάνει την ελληνική επίδοση να ξεχωρίζει. Τον ίδιο μήνα, οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά κινήθηκαν ανοδικά, με βασικό μοχλό την αυξημένη ζήτηση για ηλεκτρικά και εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα.

Στο οκτάμηνο, η αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο +5,3%, ενώ τα BEV έχουν πλέον μερίδιο 21,7%. Η Ελλάδα παραμένει αρκετά χαμηλότερα σε διείσδυση αμιγώς ηλεκτρικών, με περίπου 6,7% στο πρώτο οκτάμηνο, όμως η τάση είναι σαφώς ανοδική.

Τι κρατάμε;