EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Tesla Bonus στην Ελλάδα: Τα Model 3 και Model Y φθηνότερα από ποτέ (Τιμές)

ΤΡΙΤΗ | 12.05.2026
Autotypos Team
Χάρη στο Bonus που προσφέρει η Tesla τα Model 3 και Model Y είναι πιο προσιτά από ποτέ στην Ελλάδα, με όφελος μέχρι και 2.990 ευρώ

Τα Model 3 και Model Y είναι πιο προσιτά από ποτέ στην Ελλάδα, χάρη στο Bonus που προσφέρει η Tesla: το Model 3 ξεκινά από 34.490€ με Tesla Bonus 2.500€, ενώ το Model Y ξεκινά από 38.000€ με Tesla Bonus 2.990€ (χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα για τέλη προορισμού και εγγράφων και δίχως να υπολογίζεται η κρατική επιδότηση).

Τα μοντέλα Model Y και Model 3 συνδυάζουν το μινιμαλιστικό, φουτουριστικό εσωτερικό σχεδιασμό με προηγμένη τεχνολογία, προσφέροντας μία από τις πιο άνετες, ασφαλείς και διασκεδαστικές εμπειρίες οδήγησης.

Αναλυτικά, μπορείτε να αποκτήσετε τα:

  • Model 3: με Tesla Bonus 2.500€, ξεκινά από 34.490€
  • Model Y: με Tesla Bonus 2.990€, ξεκινά από 38.000€

Νέα έκθεση Tesla στη Θεσσαλονίκη

 Στα πλαίσια τις επέκτασης των επιχειρήσεών στη χώρα, η Tesla εγκαινιάζει ένα νέο showroom στη Βόρεια Ελλάδα: πρόκειται για έναν premium χώρο στη Θεσσαλονίκη, όπου οι πελάτες μπορούν να δουν από κοντά τα πιο πρόσφατα μοντέλα της εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ανανεωμένων εκδόσεων του Model Y και του νέου Model 3.

Μετά από τρία χρόνια παρουσίας στη Θεσσαλονίκη, το προσωρινό κατάστημα της Tesla στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos πλέον αντικαθίσταται από τη νέα τοποθεσία. Η νέα έκθεση προσφέρει βελτιωμένη εμπειρία για τους πελάτες και τους επισκέπτες, οι οποίοι μπορούν να κάνουν εγγραφή για test drive οποιαδήποτε στιγμή και να εξυπηρετηθούν από το προσωπικό της Tesla.

Η νέα έκθεση προστίθεται στα δύο ήδη υπάρχοντα καταστήματα στην Κηφισιά και Γλυφάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των καταστημάτων της Tesla στην Ελλάδα στα τρία. Αυτή η νέα τοποθεσία στη Θεσσαλονίκη, σε συνδυασμό με το πρόσφατο λανσάρισμα των πιο προσιτών εκδόσεων μοντέλων από την Tesla, υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας προς την Ελλάδα και την αποστολή της να δημιουργήσει έναν κόσμο εκπληκτικής αφθονίας.

Το νέο showroom της Tesla στη Θεσσαλονίκη ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες του στις 16 Μαΐου. Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε εγγραφή στη σελίδα της εκδήλωσης.

#Tesla#Tesla Model 3#Tesla Model Y#Θεσσαλονίκη
