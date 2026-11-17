Πρακτικότητα ή πλήρης έλεγχος; Το αυτόνομο αυτοκίνητο υπόσχεται να μας «απαλλάξει» από την οδήγηση, αλλά πόσο ελεύθεροι θα είμαστε να μετακινούμαστε αν μια εταιρεία ορίζει το μέχρι πού και πότε μπορούμε να πάμε;

Χθες γράψαμε για το Tesla Cybercab. Η Tesla άνοιξε τις παραγγελίες για επιλεγμένους ιδιώτες στις ΗΠΑ και, αν είσαι ένας από αυτούς, μπορείς να δώσεις 29.990 δολάρια προ φόρων για ένα διθέσιο ηλεκτρικό χωρίς τιμόνι και πεντάλ. Για να σε πάει κάπου, χρειάζεσαι και συνδρομή 299 δολαρίων τον μήνα. Ο πρώτος μήνας είναι μέσα στην τιμή.

Προφανώς, όλα αυτά σήμερα δεν αφορούν σχεδόν κανέναν από εμάς. Εκτός κι αν μας διαβάζει κάποιος εύπορος early adopter από τις ΗΠΑ που έχει πάρει την πρόσκλησή του και ψάχνει πού να δώσει τα λεφτά του. Ακόμα και για εκείνον, πάντως, το πραγματικά ενδιαφέρον στα ψιλά γράμματα είναι τι ακριβώς μπορεί να κάνει με το αυτοκίνητο που αγόρασε. Γιατί το Cybercab λειτουργεί σε συγκεκριμένες ζώνες και η Tesla διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα όριά τους, να περιορίζει τη λειτουργία ανάλογα με τον δρόμο ή τις συνθήκες και να αναστέλλει εξ αποστάσεως την πρόσβαση στο σύστημα που το κινεί. Δηλαδή οι δυνατότητες του αυτοκινήτου μπορούν να περιοριστούν αφού το έχεις αγοράσει, ακόμα κι αν εσύ εξακολουθείς να πληρώνεις κανονικά.

Αυτό λοιπόν μας αφορά όλους, αν η υπόθεση ξεφύγει από μια χούφτα Cybercab και γίνει ο τρόπος με τον οποίο θα πωλούνται και θα λειτουργούν τα αυτοκίνητα στο μέλλον. Και το μέλλον αυτό μπορεί να μην είναι τόσο μακριά όσο θέλουμε να πιστεύουμε. Οι όροι υπάρχουν ήδη και η Tesla καλεί ανθρώπους να τους αποδεχτούν. Δικαιολογημένα, λοιπόν, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί τι θα απομείνει από την προσωπική μετακίνηση αν ο κατασκευαστής εξακολουθεί, και μετά την πώληση, να αποφασίζει πού και πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το όχημα.

Αυτό έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με την έννοια της προσωπικής μετακίνησης και της ελευθερίας που προσφέρει το ΙΧ στον άνθρωπο. Το νόημα ήταν πάντοτε αυτό, να μπορείς να σηκωθείς και να φύγεις για όπου, όποτε θες, μέσα στα όρια του νόμου. Να επιλέξεις τον προορισμό σου, να πάρεις άλλον δρόμο, να αλλάξεις γνώμη στη διαδρομή. Ακόμα και αν ποτέ δεν έκανες «χρήση» όλων αυτών των δυνατοτήτων, η ιδέα της αυτονομίας και της ελεύθερης βούλησης στη μετακίνηση αποτελεί κάτι θεμελιώδες και δεδομένο.

Και η σημασία αυτής της ελευθερίας, φαίνεται και στο πώς έχουμε οργανώσει τη ζωή μας γύρω της. Με βάση το ότι μπορούμε να μετακινηθούμε, όπως θέλουμε, διαλέγουμε πού θα μείνουμε, ποια δουλειά μπορούμε να αναλάβουμε και πόσο μακριά μπορούμε να βρισκόμαστε από ανθρώπους που μας χρειάζονται. Όταν αγοράζεις ένα ΙΧ, κάνεις όλες αυτές τις επιλογές θεωρώντας δεδομένο ότι η χρήση του παραμένει στη δική σου διάθεση, ανά πάσα στιγμή.

Αν αρχίσεις να εξαρτάσαι από τις ζώνες και αποφάσεις τρίτων στους οποίους έχεις εκχωρήσει το δικαίωμα ελέγχου του αυτοκινήτου σου, πρέπει να υπολογίζεις και κάτι ακόμα. Και όσο περισσότερο έχεις βασιστεί στο αυτοκίνητό σου, τόσο μεγαλύτερη είναι η εξουσία που αποκτά πάνω στην καθημερινότητά σου εκείνος που μπορεί να περιορίσει τη χρήση του.

Σήμερα το συζητάμε ως ιδιοτροπία ενός διθέσιου μοντέλου για λίγους. Αν όμως γίνει κανόνας; Η προοπτική του να παραχωρήσουμε σε ιδιωτικές εταιρείες ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο στο πώς οργανώνουμε τη ζωή μας, είναι ένα εφιαλτικό σενάριο. Πόσο μάλλον όταν οι όροι που αποδεχτήκαμε κάποτε για να αγοράσουμε αυτοκίνητο θα μπορούν, μονομερώς να αλλάξουν.

Δεν υπάρχει πρόθεση δαιμονοποίησης σε όλο αυτό. Προφανώς ένα όχημα χωρίς οδηγό πρέπει να περιορίζεται εκεί όπου μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Αλλά όταν ο περιορισμός αφορά την ασφάλεια, το πρώτο ερώτημα είναι το ποιος εξετάζει αν είναι πράγματι αναγκαίο και για πόσο και το δεύτερο, αν η αιτία όντως ήταν αυτή. Γιατί όπως μας έχει διδάξει η ιστορία, ο πιο εύκολος τρόπος χειραγώγησης και περιορισμού των ελευθεριών, είναι οι «για το καλό σου» επιφάσεις.

Και αν υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο από το να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, είναι το να το συνηθίσουμε και να το θεωρούμε (και αυτό) ως κάτι «φυσιολογικό».