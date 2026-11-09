Tesla Cybertruck: Τέλος παραγωγής το 2027 – Ο Musk μιλά για υπερβολική ζήτηση, οι πωλήσεις λένε άλλα

Η Tesla αποσύρει το πιο «αιρετικό» μοντέλο της, μόλις τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη των παραδόσεων του. Ο Elon Musk υποστηρίζει ότι οι παραγγελίες είναι περισσότερες από όσες μπορεί να καλύψει η εταιρεία και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τότε… γιατί σταματά η παραγωγή του;

Το Cybertruck ήταν από την πρώτη στιγμή ένα αμφιλεγόμενο μοντέλο . Σχεδιαστικά, κατασκευαστικά και, όπως αποδεικνύεται, εμπορικά. Τώρα, ο Elon Musk κατάφερε να προσθέσει ακόμη μία πρωτοτυπία στην ιστορία του: η Tesla ετοιμάζεται να σταματήσει την παραγωγή του επειδή, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει περισσότερες παραγγελίες από όσες μπορεί να εξυπηρετήσει.

Όχι, δεν πρόκειται για τυπογραφικό λάθος. Η παραγωγή του ηλεκτρικού pickup θα τερματιστεί περίπου στα μέσα του 2027, με τις εγκαταστάσεις και τους πόρους που απασχολεί σήμερα να αξιοποιούνται για την αύξηση της παραγωγής του αυτόνομου Cybercab.

Η απόφαση ανακοινώθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, ενώ σήμερα, 9 Νοεμβρίου, ο Musk επανήλθε με μια ακόμη ενδιαφέρουσα πληροφορία: η Tesla θα αναγκαστεί να επιστρέψει προκαταβολές σε πολλούς υποψήφιους αγοραστές, καθώς δεν θα προλάβει να κατασκευάσει όλα τα αυτοκίνητα που έχουν παραγγελθεί μέχρι να κλείσει η γραμμή παραγωγής.

Ένα μάλλον ασυνήθιστο πρόβλημα ζήτησης

Σύμφωνα με τον Musk, η Tesla θα προσπαθήσει να κατασκευάσει όσο το δυνατόν περισσότερα Cybertruck μέσα στους περίπου οκτώ μήνες που απομένουν, προσθέτοντας μάλιστα επιπλέον βάρδια στην παραγωγή.

Ωστόσο, οι εκκρεμείς παραγγελίες φέρονται να ξεπερνούν τον αριθμό των οχημάτων που μπορούν να κατασκευαστούν μέχρι τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο του 2027. Ακούγεται σαν το είδος του προβλήματος που θα ήθελε να έχει κάθε αυτοκινητοβιομηχανία. Μόνο που υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια: οι πωλήσεις του Cybertruck δεν πλησίασαν ποτέ τις αρχικές προσδοκίες της Tesla.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 ταξινομήθηκαν μόλις 20.237 Cybertruck, αριθμός μειωμένος κατά 48% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, ο Musk είχε μιλήσει στο παρελθόν για δυνατότητα ετήσιων πωλήσεων 250.000 οχημάτων.

Με άλλα λόγια, οι πραγματικές πωλήσεις του 2025 αντιστοιχούσαν μόλις στο 8% εκείνης της πρόβλεψης. Το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότερες εκκρεμείς παραγγελίες από όσες μπορεί να κατασκευάσει η Tesla μέχρι το οριστικό κλείσιμο της γραμμής δεν αναιρεί τη συνολικά απογοητευτική εμπορική πορεία του μοντέλου. Άλλωστε, η παραγωγή περιορίζεται επειδή η εταιρεία έχει αποφασίσει να τη σταματήσει, όχι επειδή έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες του εργοστασίου της.

Επομένως, οι δύο διαπιστώσεις μπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα σαν το νοητικό πείραμα του Σρέντινγκερ με την γάτα. Απλώς η μία είναι μισή αλήθεια.

Από το άθραυστο τζάμι στο τέλος μιας εποχής

Η ιστορία του Cybertruck ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019, με μία από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσιάσεις στην ιστορία της αυτοκίνησης. Το ακραία γωνιώδες αμάξωμα από ανοξείδωτο χάλυβα, οι επιφάνειες που έμοιαζαν να έχουν σχεδιαστεί με μπαλτά και η υπόσχεση ενός ηλεκτρικού pickup που θα επαναπροσδιόριζε την κατηγορία του, δημιούργησαν τεράστιες προσδοκίες.

Η επίδειξη της αντοχής των υποτιθέμενων άθραυστων παραθύρων, τα οποία τελικά έσπασαν μπροστά στο κοινό, πρόσφερε μάλιστα μια από τις πιο επικές στιγμές παρουσίασης στην ιστορία των παρουσιάσεων.

Οι πρώτες παραδόσεις ξεκίνησαν στα τέλη του 2023, αρκετά αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό, ενώ το τελικό προϊόν διέφερε αισθητά από τις αρχικές υποσχέσεις ως προς την τιμή. Η βασική έκδοση που είχε προαναγγελθεί το 2019 με τιμή κάτω από 40.000 δολάρια δεν έφτασε στην αγορά με εκείνους τους όρους. Το Cybertruck αποδείχθηκε σημαντικά ακριβότερο, περιορίζοντας το κοινό στο οποίο μπορούσε να απευθυνθεί.

Παράλληλα, η αντισυμβατική κατασκευή του, η πολυπλοκότητα της παραγωγής και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην πορεία δεν βοήθησαν στη δημιουργία μιας σταθερής εμπορικής δυναμικής. Ασφαλώς, το Cybertruck απέκτησε φανατικούς υποστηρικτές. Αλλά άλλο πράγμα η δημοσιότητα και άλλο οι πωλήσεις. Και στην περίπτωση του συγκεκριμένου μοντέλου, η απόσταση ανάμεσα στα δύο αποδείχθηκε πολύ μεγάλη.

Το Cybercab κερδίζει τη θέση του Cybertruck

Η απόφαση της Tesla δεν αφορά μόνο ένα μοντέλο που απέτυχε να επιβεβαιώσει τις εμπορικές προσδοκίες του κατασκευαστή του. Συνδέεται με τη συνολική μετατόπιση των προτεραιοτήτων της εταιρείας και ο Musk επενδύει ολοένα και περισσότερο στο όραμα της αυτόνομης μετακίνησης. Το Cybercab λοιπόν, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής.

Πρόκειται για ένα όχημα σχεδιασμένο για λειτουργία χωρίς οδηγό, με τη Tesla να φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια νέα αγορά υπηρεσιών μετακίνησης, στην οποία το αυτοκίνητο δεν θα αποτελεί απαραίτητα προσωπικό μέσο μεταφοράς.

Η απελευθέρωση χώρου, προσωπικού και παραγωγικών πόρων από το Cybertruck θα επιτρέψει στην εταιρεία να ενισχύσει την προσπάθεια βιομηχανοποίησης του Cybercab. Από επιχειρηματική άποψη, η απόφαση έχει λογική. Μια αυτοκινητοβιομηχανία οφείλει να αξιοποιεί την παραγωγική της δυναμικότητα εκεί όπου εκτιμά ότι υπάρχουν μεγαλύτερες προοπτικές.

Βέβαια, η εμπορική επιτυχία του Cybercab παραμένει προς απόδειξη, όπως και η δυνατότητα της Tesla να υλοποιήσει το όραμα της πλήρως αυτόνομης μετακίνησης στην κλίμακα που περιγράφει ο επικεφαλής της.

Σε κάθε περίπτωση,το Cybertruck είχε λανσαριστεί ως το αυτοκίνητο που θα άλλαζε τους κανόνες της αυτοκίνησης. Τελικά, δεν κατάφερε το πιο σημαντικό και απλό: για να παραμείνει ένα αυτοκίνητο στην παραγωγή, δεν αρκεί να συζητούν όλοι γι’ αυτό, πρέπει και να το αγοράζουν.