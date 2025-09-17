Tesla: Εμπιστευτικοί διακανονισμοί για θανατηφόρες συγκρούσεις με Autopilot

Η Tesla προχώρησε σε εμπιστευτικούς διακανονισμούς για δύο δυστυχήματα με Autopilot, ενώ εκκρεμεί αποζημίωση-μαμούθ 243 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ.

Η Tesla σε εμπιστευτικές συμφωνίες για δύο θανατηφόρες συγκρούσεις με ενεργό Autopilot το 2019 στην Καλιφόρνια.

Προηγήθηκε απόφαση δικαστηρίου της Φλόριντα που επέβαλε 243 εκατ. δολάρια αποζημίωση για άλλο δυστύχημα.

Οι υποθέσεις αφορούν τον θάνατο 15χρονου στην Αλαμέντα και δύο ανθρώπων στη Γκάρντενα .

Οι όροι των διακανονισμών παραμένουν απόρρητοι , με δίκη να συνεχίζεται κατά του οδηγού σε μία υπόθεση.

Η έκβαση είναι κρίσιμη, καθώς η Tesla ποντάρει στο FSD και τα μελλοντικά Robotaxi για το μέλλον της.

Δύο υποθέσεις με Autopilot στο επίκεντρο

Η Tesla κατέληξε σε εμπιστευτικούς διακανονισμούς για δύο αγωγές που σχετίζονται με θανατηφόρες συγκρούσεις το 2019 στην Καλιφόρνια, όπου ενεπλάκησαν οχήματα με ενεργοποιημένο το σύστημα Autopilot.

Η πρώτη υπόθεση αφορά τον θάνατο ενός 15χρονου αγοριού στην κομητεία Αλαμέντα, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με Tesla Model 3 που κινούνταν με Autopilot.

Η δεύτερη υπόθεση καταγράφεται τον Δεκέμβριο του 2019 στη Γκάρντενα, όπου ένα Model S με ενεργοποιημένο Autopilot παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και έπεσε με ταχύτητα πάνω σε Honda Civic, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Παράλληλες δικαστικές εξελίξεις

Οι διακανονισμοί έγιναν λίγες εβδομάδες αφότου δικαστήριο στη Φλόριντα επέβαλε στην Tesla 243 εκατ. δολάρια αποζημίωση για άλλο δυστύχημα με Model S και Autopilot. Η εταιρεία έχει αιτηθεί νέα δίκη ή ακύρωση της απόφασης, καθώς είχε απορρίψει πρόταση συμβιβασμού ύψους 60 εκατ. δολαρίων.

Στην υπόθεση της Γκάρντενα, παρά τη συμφωνία, η δίκη συνεχίζεται κατά του οδηγού του Tesla Model S.

Το Autopilot και το μέλλον της Tesla

Η Tesla δεν προχώρησε σε σχόλια για τις νέες εξελίξεις, ενώ οι όροι των συμφωνιών παραμένουν εμπιστευτικοί. Ωστόσο, οι υποθέσεις αυτές θεωρούνται κομβικές για το μέλλον της εταιρείας, καθώς μεγάλο μέρος της αποτίμησής της – που φτάνει τα 1,4 τρισ. δολάρια – βασίζεται στο λογισμικό FSD (Full Self Driving) και στην προοπτική ανάπτυξης των Robotaxi που έχει υποσχεθεί ο Ίλον Μασκ.

Τι κρατάμε;

Δύο εμπιστευτικοί διακανονισμοί για δυστυχήματα με Autopilot στην Καλιφόρνια.

Παράλληλη υπόθεση με 243 εκατ. δολάρια αποζημίωση στη Φλόριντα.

Οι όροι των συμφωνιών παραμένουν απόρρητοι , με δίκη να συνεχίζεται για έναν οδηγό.

Το μέλλον της Tesla εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποδοχή και την ασφάλεια του Autopilot/FSD.

