quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Tesla: Μόνο δέκα μέρες διήρκησε η τιμή «το αφεντικό τρελάθηκε» στο Cybetruck

ΔΕΥΤΕΡΑ | 02.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
tesla-mono-deka-meres-diirkise-i-timi-to-afentiko-trelathike-sto-cybetruck-794604

Mετά την έκπτωση, αύξηση 10.000 δολαρίων στη βασική έκδοση του Cybertruck, ακριβώς στο χρονικό σημείο που είχε προαναγγείλει ο Elon Musk. Αλλά η ιστορία είναι πιο περίπλοκη από όσο φαίνεται

Δέκα ημέρες. Αυτό ήταν το παράθυρο ευκαιρίας που είχε στα χέρια του κάθε αγοραστής που ήθελε να αποκτήσει το Tesla Cybertruck στην πιο προσιτή τιμή της ιστορίας του. Στις 19 Φεβρουαρίου 2026, η Tesla λάνσαρε την εισαγωγική έκδοση του θρυλικού pickup στα 59.990 δολάρια. Στις 1 Μαρτίου, η τιμή ανέβηκε απότομα στα 69.990 δολάρια. Αύξηση 17% σε μόλις δέκα μέρες

Τι περιλαμβάνει η «φθηνή» έκδοση

Το νέο εισαγωγικό μοντέλο δεν είναι ένα stripped-down προϊόν χωρίς εξοπλισμό. Αντίθετα, συνοδεύεται από διπλό κινητήρα με τετρακίνηση, αυτονομία 523 χιλιομέτρων, προσαρμοζόμενες αναρτήσεις και δυνατότητα V2L, δηλαδή τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών από την μπαταρία του αυτοκινήτου. Το παράδοξο; Ο εξοπλισμός αυτής της έκδοσης είναι πλουσιότερος από το μοντέλο που ήρθε να αντικαταστήσει.

Υπάρχει, όμως, μια σημαντική λεπτομέρεια: για αυτή την έκδοση δεν διατίθεται καμία επιλογή χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), προνόμιο που οι υπόλοιπες εκδόσεις του Cybertruck απολαμβάνουν κανονικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Musk το είχε πει αλλά ήταν παγίδα;

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της νέας τιμής στις 19 Φεβρουαρίου, ο CEO της Tesla έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X ότι η τιμή θα ίσχυε «μόνο για τις επόμενες δέκα μέρες». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «όλα εξαρτώνται από τη ζήτηση που θα δούμε σε αυτό το επίπεδο τιμής».

Φαινομενικά, η λογική είναι απλή: η ζήτηση ήταν υψηλή, άρα η αύξηση δικαιολογείται. Στην πραγματικότητα, ο μηχανισμός που περιγράφει ο Musk είναι μια self-fulfilling prophecy,  μια «προφητεία» που εκπληρώνει η ίδια τη συνθήκη της. Η ανακοίνωση αυτόματα γεννά τεχνητή ζήτηση. Όποιος ενδιαφερόταν έστω και στοιχειωδώς για ένα Cybertruck, βιάστηκε να κλείσει παραγγελία πριν «λήξει» η προσφορά.

Μια τακτική γνώριμη από άλλες αγορές

Αυτή η τακτική τιμολόγησης δεν είναι καινούργια. Τα flash sales με αντίστροφη μέτρηση, τα «περιορισμένα παράθυρα» και οι εξαγγελίες αυξήσεων τιμών χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια στο e-commerce και στον τεχνολογικό κλάδο ακριβώς γιατί λειτουργούν. Η Tesla λοιπόν, τα μετέφερε αποτελεσματικά στην αγορά αυτοκινήτου, δημιουργώντας ένα αίσθημα επείγοντος που δύσκολα αντιστέκεται κανείς.

Το αποτέλεσμα στην προκειμένη περίπτωση, ήταν ότι η Tesla απέκτησε ένα νόμιμο και μετρήσιμο επιχείρημα για να δικαιολογήσει την αύξηση -«η ζήτηση ήταν υψηλή» — ενώ στην πραγματικότητα η ίδια η εξαγγελία της αύξησης ήταν εκείνη που δημιούργησε τη ζήτηση.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Οk, τι σημαίνουν όλα αυτά;

Για όποιον σκεφτόταν στις ΗΠΑ να αγοράσει Cybertruck, η αύξηση είναι πλέον δεδομένη, καθώς η βασική έκδοση κοστίζει πλέον 69.990 δολάρια, χωρίς επιλογή leasing. Για συγκριτικό πλαίσιο, το Ford F-150 Lightning στην εισαγωγική ηλεκτρική του έκδοση ξεκινά από τιμές χαμηλότερες, ενώ το Rivian R1T βρίσκεται σε παρόμοια εύρη τιμών με πλουσιότερο προαιρετικό εξοπλισμό.

Το Cybertruck παραμένει ένα «είτε το μισείς είτε το λατρεύεις» αυτοκίνητο  και ο Elon Musk μια sui generis προσωπικότητα, μιλάμε δηλαδή για έναν συνδυασμό,  πρόσφορο σε επικοινωνιακά παιχνίδια.  Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικό είναι να αντιλαμβάνεται κανείς το hype της κάθε ανακοίνωσης. Η επόμενη φορά που ο Musk θα ανακοινώσει «τιμή που ισχύει μόνο για λίγες μέρες», αξίζει να θυμόμαστε αυτό το προηγούμενο…

 

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Tesla#Tesla Cybertruck
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

telos-epochis-gia-dyo-montela-tis-tesla-den-tha-pistevete-ton-logo-667705

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.01.2026

Τέλος εποχής για δύο μοντέλα της Tesla – Δεν θα πιστεύετε τον λόγο
to-proto-tesla-cybercab-vgike-apo-ti-grammi-paragogis-epivevaiothike-kai-i-timi-793499

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.02.2026

Το πρώτο Tesla Cybercab βγήκε από τη γραμμή παραγωγής – Επιβεβαιώθηκε και η τιμή
to-afentiko-tis-ford-tora-tha-eblakei-sti-megalyteri-alysida-fast-food-tou-kosmou-tin-echoume-kai-stin-ellada-793042

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.02.2026

Το αφεντικό της Ford τώρα θα εμπλακεί στη μεγαλύτερη αλυσίδα fast food του κόσμου – Την έχουμε και στην Ελλάδα
i-epitychimeni-marka-pou-3-stous-4-odigous-sti-germania-apofevgei-i-megali-ptosi-kai-ta-aitia-792522

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.02.2026

Η επιτυχημένη μάρκα που 3 στους 4 οδηγούς στη Γερμανία αποφεύγει – Η μεγάλη πτώση και τα αίτια
katerrefsan-ta-tesla-sti-chora-ton-ilektrikon-ptosi-90-stis-poliseis-788855

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.02.2026

Κατέρρευσαν τα Tesla στη χώρα των ηλεκτρικών – Πτώση 90% στις πωλήσεις
graftike-istoria-to-revma-xeperase-ti-venzini-se-poliseis-stin-evropi-772763

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.01.2026

Γράφτηκε ιστορία: Το ρεύμα ξεπέρασε τη βενζίνη σε πωλήσεις στην Ευρώπη

Πρόσφατες Ειδήσεις