Tesla: Μόνο δέκα μέρες διήρκησε η τιμή «το αφεντικό τρελάθηκε» στο Cybetruck

Mετά την έκπτωση, αύξηση 10.000 δολαρίων στη βασική έκδοση του Cybertruck, ακριβώς στο χρονικό σημείο που είχε προαναγγείλει ο Elon Musk. Αλλά η ιστορία είναι πιο περίπλοκη από όσο φαίνεται

Δέκα ημέρες. Αυτό ήταν το παράθυρο ευκαιρίας που είχε στα χέρια του κάθε αγοραστής που ήθελε να αποκτήσει το Tesla Cybertruck στην πιο προσιτή τιμή της ιστορίας του. Στις 19 Φεβρουαρίου 2026, η Tesla λάνσαρε την εισαγωγική έκδοση του θρυλικού pickup στα 59.990 δολάρια. Στις 1 Μαρτίου, η τιμή ανέβηκε απότομα στα 69.990 δολάρια. Αύξηση 17% σε μόλις δέκα μέρες

Τι περιλαμβάνει η «φθηνή» έκδοση

Το νέο εισαγωγικό μοντέλο δεν είναι ένα stripped-down προϊόν χωρίς εξοπλισμό. Αντίθετα, συνοδεύεται από διπλό κινητήρα με τετρακίνηση, αυτονομία 523 χιλιομέτρων, προσαρμοζόμενες αναρτήσεις και δυνατότητα V2L, δηλαδή τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών από την μπαταρία του αυτοκινήτου. Το παράδοξο; Ο εξοπλισμός αυτής της έκδοσης είναι πλουσιότερος από το μοντέλο που ήρθε να αντικαταστήσει.

Υπάρχει, όμως, μια σημαντική λεπτομέρεια: για αυτή την έκδοση δεν διατίθεται καμία επιλογή χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), προνόμιο που οι υπόλοιπες εκδόσεις του Cybertruck απολαμβάνουν κανονικά.

Ο Musk το είχε πει αλλά ήταν παγίδα;

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της νέας τιμής στις 19 Φεβρουαρίου, ο CEO της Tesla έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X ότι η τιμή θα ίσχυε «μόνο για τις επόμενες δέκα μέρες». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «όλα εξαρτώνται από τη ζήτηση που θα δούμε σε αυτό το επίπεδο τιμής».

Φαινομενικά, η λογική είναι απλή: η ζήτηση ήταν υψηλή, άρα η αύξηση δικαιολογείται. Στην πραγματικότητα, ο μηχανισμός που περιγράφει ο Musk είναι μια self-fulfilling prophecy, μια «προφητεία» που εκπληρώνει η ίδια τη συνθήκη της. Η ανακοίνωση αυτόματα γεννά τεχνητή ζήτηση. Όποιος ενδιαφερόταν έστω και στοιχειωδώς για ένα Cybertruck, βιάστηκε να κλείσει παραγγελία πριν «λήξει» η προσφορά.

Μια τακτική γνώριμη από άλλες αγορές

Αυτή η τακτική τιμολόγησης δεν είναι καινούργια. Τα flash sales με αντίστροφη μέτρηση, τα «περιορισμένα παράθυρα» και οι εξαγγελίες αυξήσεων τιμών χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια στο e-commerce και στον τεχνολογικό κλάδο ακριβώς γιατί λειτουργούν. Η Tesla λοιπόν, τα μετέφερε αποτελεσματικά στην αγορά αυτοκινήτου, δημιουργώντας ένα αίσθημα επείγοντος που δύσκολα αντιστέκεται κανείς.

Το αποτέλεσμα στην προκειμένη περίπτωση, ήταν ότι η Tesla απέκτησε ένα νόμιμο και μετρήσιμο επιχείρημα για να δικαιολογήσει την αύξηση -«η ζήτηση ήταν υψηλή» — ενώ στην πραγματικότητα η ίδια η εξαγγελία της αύξησης ήταν εκείνη που δημιούργησε τη ζήτηση.

Οk, τι σημαίνουν όλα αυτά;

Για όποιον σκεφτόταν στις ΗΠΑ να αγοράσει Cybertruck, η αύξηση είναι πλέον δεδομένη, καθώς η βασική έκδοση κοστίζει πλέον 69.990 δολάρια, χωρίς επιλογή leasing. Για συγκριτικό πλαίσιο, το Ford F-150 Lightning στην εισαγωγική ηλεκτρική του έκδοση ξεκινά από τιμές χαμηλότερες, ενώ το Rivian R1T βρίσκεται σε παρόμοια εύρη τιμών με πλουσιότερο προαιρετικό εξοπλισμό.

Το Cybertruck παραμένει ένα «είτε το μισείς είτε το λατρεύεις» αυτοκίνητο και ο Elon Musk μια sui generis προσωπικότητα, μιλάμε δηλαδή για έναν συνδυασμό, πρόσφορο σε επικοινωνιακά παιχνίδια. Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικό είναι να αντιλαμβάνεται κανείς το hype της κάθε ανακοίνωσης. Η επόμενη φορά που ο Musk θα ανακοινώσει «τιμή που ισχύει μόνο για λίγες μέρες», αξίζει να θυμόμαστε αυτό το προηγούμενο…