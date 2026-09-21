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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Tesla Roadster: Άνοιξαν ξανά οι παραγγελίες και ζητούν προκαταβολή 50.000 δολάρια

ΔΕΥΤΕΡΑ | 21.09.2026
Autotypos Team
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Η Tesla επαναφέρει τις κρατήσεις για το πολυαναμενόμενο Roadster, σχεδόν εννέα χρόνια μετά την πρώτη ανακοίνωσή του

Μπορεί να πήγαινε από αναβολή σε αναβολή για σχεδόν εννέα χρόνια, ωστόσο, το νέο Tesla Roadster είναι έτοιμο για την πρώτη του… απογείωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της SpaceX στο McGregor του Waco, στο Τέξας. Η Tesla άνοιξε ξανά τις κρατήσεις για το νέο Roadster, ζητώντας από τους ενδιαφερόμενους συνολική προκαταβολή 50.000 δολαρίων για να εξασφαλίσουν θέση στη σειρά αναμονής.

Οι νέοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταβάλουν 5.000 δολάρια με κάρτα και άλλα 45.000 μέσω τραπεζικού εμβάσματος

Πώς λειτουργεί η νέα κράτηση

Η Tesla ζητά αρχικά 5.000 δολάρια μέσω πιστωτικής κάρτας, ποσό που χαρακτηρίζει πλήρως επιστρέψιμο. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος πρέπει μέσα σε 10 ημέρες να καταβάλει τα υπόλοιπα 45.000 δολάρια μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Η κράτηση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη μέχρι να ολοκληρωθεί το έμβασμα. Επομένως, η πληρωμή των 5.000 δολαρίων από μόνη της δεν αρκεί για να εξασφαλίσει τη θέση του πελάτη στη σειρά.

Το ποσό δεν είναι καινούργιο για την Tesla. Η εταιρεία είχε ζητήσει ακριβώς 50.000 δολάρια και από τους πρώτους ενδιαφερόμενους, όταν άνοιξαν οι κρατήσεις τον Νοέμβριο του 2017. Οι αρχικοί πελάτες είχαν λάβει τότε ορισμένες ιδιαίτερα φιλόδοξες υποσχέσεις: αυτονομία 620 μιλίων (1.000 km), επιτάχυνση 0-60 mph (97 km/h) σε λιγότερο από 1,9 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα άνω των 250 mph (402 km/h) και βασική τιμή 200.000 δολαρίων (περίπου 174.000 ευρώ).

Έκτοτε, η παρουσίαση και η παραγωγή του Roadster έχουν καθυστερήσει τουλάχιστον οκτώ φορές και, σχεδόν εννέα χρόνια αργότερα, κανένα αυτοκίνητο δεν έχει παραδοθεί. Σημαντικό είναι ότι η Tesla δεν έχει επιβεβαιώσει πως τα παραπάνω στοιχεία θα ισχύουν για το αυτοκίνητο που θα παρουσιάσει τον Οκτώβριο.

Aποκάλυψη στις εγκαταστάσεις της SpaceX

Η Tesla έχει ανακοινώσει ότι στην εκδήλωση του Οκτωβρίου θα αποκαλύψει την τιμή, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους στόχους παραγωγής του Roadster. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σε εγκατάσταση δοκιμών πυραύλων της SpaceX και όχι σε κάποια παραδοσιακή έκθεση αυτοκινήτου. Παράλληλα, η Tesla έχει κλείσει τον εναέριο χώρο πάνω από την εγκατάσταση της SpaceX στο McGregor από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, ενώ ο Elon Musk έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η παρουσίαση θα περιλαμβάνει επίδειξη με cold gas thrusters σχεδιασμένους από τη SpaceX.

Το ερώτημα που παραμένει, ωστόσο, είναι αν η συγκεκριμένη αποκάλυψη θα συνοδευτεί και από σαφές χρονοδιάγραμμα έναρξης παραγωγής. Ο Elon Musk έχει μέχρι στιγμής δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο εντυπωσιακό στοιχείο του Roadster παρά σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης.

Στο All-In Summit είχε δηλώσει χαρακτηριστικά για το αυτοκίνητο: «Θα είναι εντυπωσιακό. Ο ενθουσιασμός είναι εγγυημένος. Η επιτυχία δεν είναι εγγυημένη, αλλά ο ενθουσιασμός είναι».

Προς το παρόν, η σελίδα του Roadster εμφανίζει αντίστροφη μέτρηση και την επιλογή «Reserve Now», χωρίς να αναφέρει τιμή, τελικά τεχνικά χαρακτηριστικά ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παραγωγής. Έτσι, τόσο όσοι καταθέτουν τώρα τα 50.000 δολάρια όσο και εκείνοι που περιμένουν από το 2017 θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι την 1η Οκτωβρίου για να μάθουν τελικά τι ακριβώς επιφυλάσσει η Tesla για το Roadster.

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Tags
#Tesla#Tesla Roadster#Έλον Μασκ
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