Να εφαρμοστεί στην Ελλάδα -όπως ισχύει σε όλη την Ευρώπη- η προτεραιότητα σε όσους κινούνται εντός του κυκλικού κόμβου προβλέπει η εισήγηση που κατέθεσαν οι συγκοινωνιολόγοι προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

της Μαρίνας Ξυπνητού

Oπως εξήγησε στον «Ελεύθερο Τύπο» ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Θανάσης Τσιάνος, «αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα αυτό που ισχύει είναι, όταν δεν υπάρχει σχετική σήμανση, προτεραιότητα έχει όποιος έρχεται από δεξιά. Αν υπάρχει STOP ή αντίστοιχη σήμανση, η πινακίδα ή η σήμανση υπερισχύει του κανόνα της δεξιάς».

Η πρόταση που κατατέθηκε από τους συγκοινωνιολόγους πριν από έναν μήνα προβλέπει συγκεκριμένα να δίνεται προτεραιότητα σε όσους κινούνται εντός του κυκλικού κόμβου, δεδομένου ότι δεν μπορούν τα οχήματα που κινούνται εντός να έχουν εικόνα αν υπάρχει STOP ή άλλη σήμανση. Η πρόταση των συγκοινωνιολόγων -που έχει πέσει στο τραπέζι και κατά το παρελθόν- αποσκοπεί στην πραγματικότητα στην πιο ασφαλή και ομαλή λειτουργία των κυκλικών κόμβων, αλλά και στην εξάλειψη μιας ασάφειας που προκαλεί εδώ και χρόνια σύγχυση στους οδηγούς, αφού υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που ανά περιοχή ισχύει διαφορετικό καθεστώς.

Μιλώντας με παραδείγματα

Για παράδειγμα, στις Σέρρες, όσοι κινούνται σε κυκλικούς κόμβους έχουν πλέον προτεραιότητα έναντι όσων εισέρχονται σε αυτούς. Αντίστοιχα, στο Περιστέρι, τέθηκε το καλοκαίρι σε εφαρμογή νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση στον κυκλικό κόμβο της Πλατείας 28ης Οκτωβρίου (Μπουρνάζι). Συγκεκριμένα, προτεραιότητα πλέον έχουν τα οχήματα που κινούνται εντός του κυκλικού κόμβου, σύμφωνα με τη νέα κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση που έχει ήδη ολοκληρωθεί και τοποθετηθεί στην περιοχή.

Εκτός από το Περιστέρι, σήμανση προτεραιότητας εντός του κόμβου υπάρχει στους σύγχρονους κόμβους της Γλυφάδας, του Ελληνικού, της Βούλας, της Καλαμαριάς και της Θέρμης. Αντίθετα, σε δήμους με πολλές παλιές πλατείες (όπως η Ηλιούπολη ή το κέντρο της Αθήνας) επικρατεί ακόμα το παλαιό καθεστώς της δεξιάς προτεραιότητας.

Σε Ιωάννινα και Βόλο, που διαθέτουν εκτεταμένα δίκτυα σύγχρονων κυκλικών κόμβων σε κεντρικές αρτηρίες, η σήμανση δίνει προτεραιότητα στα οχήματα που βρίσκονται ήδη στον κύκλο. Σε Πάτρα, Καλαμάτα και Τρίκαλα, στο πλαίσιο των έργων βιώσιμης κινητικότητας, οι νέοι κόμβοι που δημιουργήθηκαν λειτουργούν με το ευρωπαϊκό πρότυπο (προτεραιότητα σε όσους κινούνται εντός). Ιδιο σκηνικό επικρατεί και σε Ηράκλειο και Λάρισα.

Στους νέους αυτοκινητόδρομους

Στην πραγματικότητα, σε όλους τους σύγχρονους ισόπεδους κυκλικούς κόμβους που κατασκευάστηκαν τα τελευταία χρόνια σε εξόδους αυτοκινητοδρόμων και περιφερειακούς δρόμους (π.χ. Κρήτη, Πελοπόννησος, Ηπειρος, Μακεδονία), προτεραιότητα έχει αυτός που κινείται μέσα στον κόμβο. Οπως επισημαίνει ο κ. Τσιάνος στον «Ελεύθερο Τύπο», πρέπει να υπάρξει μια κεντρική απόφαση για το ζήτημα, ώστε να μην υπάρχει σύγχυση στους οδηγούς για το πού δίνεις και πού έχεις προτεραιότητα.

Εισήγηση για χαμηλα «σαμαράκια»

Μια άλλη πρόταση των συγκοινωνιολόγων αφορά τα «σαμαράκια» και την τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένα σημεία. «Να μπουν “σαμαράκια” σε δρόμους όπου περνάνε λεωφορεία, υπάρχουν σχολεία ή STOP. Οχι σε κεντρικούς δρόμους, αλλά σε στενά, όπου το όριο ταχύτητας είναι 30 χλμ., ώστε να μην ξεπερνιέται». Οπως διευκρίνισε ο πρόεδρος των συγκοινωνιολόγων, τα «σαμαράκια» πρέπει να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, δηλαδή να είναι χαμηλά και από καουτσούκ.

Πηγή: EleftherosTypos.gr