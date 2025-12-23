Θα ανοίξουν οι δρόμοι για τις γιορτές – Τι θα γίνει με τα μπλόκα;

Τη δική του απάντηση στους αγρότες έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισήγηση του στο Υπουργικό Συμβούλιο

«Έχουμε το παράδοξο κάποιοι να διεκδικούν, αλλά να μην συζητούν» τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε «έχει έρθει η ώρα της κοινής ευθύνης». Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως «η Κυβέρνηση δεν μπορεί να μεροληπτεί υπέρ μία κοινωνικής ομάδας» και πως «δεν πρέπει να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν για τις γιορτές και η οποία μετακίνηση πρέπει να γίνει με ασφάλεια.

Υπενθύμισε δε ότι «είχαμε νέες εκταμιεσύεις και θα ολοκληρωθούν όλες οι πληρωμές ύψους 1,8 δισ. με κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Είναι μια σύνθετη διαδικασία με κονδύλια περισσότερα από πέρσι και με ελέγχους εγκυρότερους, εγκεκριμένους από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πρόταση που έκανε, να δημιουργηθεί μια διακομματική επιτροπή που θα εξετάσει πώς θα σχεδιαστεί η πορεία του πρωτογενούς τομέα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Αγρότες: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις – Ο χάρτης με τα μπλόκα 16/12/2025 - 16:22 Η αναλυτική εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο «Ελπίζω να εκτονωθούν, και χθες είχαμε εκταμιεύσεις, στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές ύψους 3,8 δισ. ευρώ, όχι χωρίς κάποιες καθυστερήσεις βέβαια γιατί ήταν μια σύνθετη διαδικασία εν κινήσει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ με κονδύλια περισσότερα από πέρυσι με ελέγχους σαφώς εγκυρότερους. Από τα 27 αιτήματα τα 20 έχουν λυθεί ή μπορούν να συζητηθούν και η χώρα αποκτά δίκαιο τρόπο αποζημιώσεων στη θέση ενός συστήματος που ήταν χρεοκοπημένο και δυστυχώς μόνο η παράταξη μας στήριξε τη μεταρρύθμιση που είναι συμφωνημένη με την Κομισιόν και ήταν επιβεβλημένη για ένα σύστημα με διαφάνεια. Πρόθεσή μας είναι να συστήσουμε μια διακομματική επιτροπή για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα ομόφωνο πόρισμα.

Οι αγρότες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα αλλά και η πολιτεία απάντησε με ΄βάση τις αντοχές της οικονομίας και τις δεσμεύσεις στην Κομισιόν.

Έχει έρθει η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τις μετακινήσεις που πρέπει να είναι ελεύθερες, τις τοπικές αγορές, τους χειμερινούς προορισμούς και τους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες

Όλοι αυτοί δεν πρέπει να ταλαιπωρηθούν ούτε πρέπει να ρισκάρουμε τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτήριους. Τον πρώτο λόγο για τους δρόμους τον έχει η τροχαία και η οδική σε όσους προτιμούν παράδοξο να μιλούν χωρίς να συζητούν, η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς και δεν θα μεροληπτήσουμε σε βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων. Το πλαίσιο των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια.

Συνεχίζουμε να αναλαμβάνουμε δράσεις υπέρ των πολλών αυξάνοντας μισθούς και παίρνοντας μέτρα ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Η επιστροφή ενοικίου, η αναδρομικότητα των αυξήσεων στα στελέχη των ΕΔ, το μόνιμο βοήθημα των 250 ευρώ και οι συνταξιούχοι βλέπουν ήδη το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τις μειώσεις φορολογικών συντελεστών.

Από την αρχή του χρόνου θα έχουμε μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά του βορείου του ανατολικού και του βορειοανατολικού Αιγαίου και τον Μάρτιο χιλιάδες θα δουν μειωμένο τον ΕΝΦΙΑ. Τον Απρίλιο θα έχουμε την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Η κυβέρνηση θα είναι συνεπής στις εξαγγελίες για τους μισθούς ότι το 2027 ο μέσος μισθός θα φτάσει στα 1.500 ευρώ

Η ενίσχυση των μισθών έρχεται με την αποκλιμάκωση της ανεργίας ενώ υπάρχει και το συνεχιζόμενο κυβερνητικό έργο στον τομέα της καθημερινότητας και στέκομαι στη συμφωνία για 23 νέους συρμούς και intercity και προαστιακούς ώστε μπορούμε ότι το 2027 ξημερώνει νέα ημέρα για τους σιδηροδρόμους με ασφαλή δρομολόγια και ανακαινισμένους σταθμούς. Ο σιδηρόδρομος μπαίνει σε νέα εποχή όπως είχαμε δεσμευθεί.

Κάνω και μια αναφορά στην αποτελεσματικότητα του νέου ΚΟΚ καθώς εκτιμώ ότι θα έχουμε σημαντική μείωση στα τροχαία ατυχήματα το 2025 σε συνδυασμό με τις νέες κάμερες. Στον τομέα της νομιμότητας στον δρόμο κάτι αλλάζει όπως έγινε στα γήπεδα και τα πανεπιστήμια.

Οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν ασχέτως αν στην αρχή της υλοποίησης συναντούν εμπόδια. Είμαι αισιόδοξος για τις μάχες που μας περιμένουν το 2026 και στο στεγαστικό και στη μάχη με το βαθύ κράτος και στα θέματα του κόστους ζωής. Να θυμίζουμε σε κάθε συνομιλητή από πού ξεκινήσαμε και πού είμαστε».

Η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου

Την παρουσίαση των βασικών προτεραιοτήτων ανά υπουργείο θα κάνουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, οι οποίοι αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά θα παραχωρήσουν και αναλυτική συνέντευξη Τύπου.

Στο σημερινό υπουργικό οι Γιώργος Φλωρίδης και Γιάννης Μπούγας θα παρουσιάσουν το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς και θα ακολουθήσει η παρουσίαση από τον Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

Τέλος θα υπάρξει εισήγηση από τον Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα υπουργεία, ενώ για το πρώτο υπουργικό του 2026 πήρε παράταση η εισήγηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για παρεμβάσεις με γνώμονα το κυκλοφοριακό στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

