EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θα επηρεάσει η επίθεση στη Βενεζουέλα τις τιμές των καυσίμων;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 05.01.2026
Autotypos Team
tha-epireasei-i-epithesi-sti-venezouela-tis-times-ton-kafsimon-788440

Τα «πάνω-κάτω» έφερε η ξαφνική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, με το μέλλον της χώρας στη μετά-Μαδούρο εποχή να παραμένει άγνωστο

Σε μια ξαφνική και χωρίς προηγούμενο στρατιωτική επιχείρηση, Αμερικανικές δυνάμεις υπό την οδηγίες της κυβέρνησης Τραμπ συνέλαβαν τον Νικολάς Μαδούρο και τον μετέφεραν στη Νέα Υόρκη, όπου σήμερα θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Η εν λόγω επιχείρηση έπιασε στον ύπνο όλον τον κόσμο αλλά και τον ίδιο τον Μαδούρο, με τις επιπτώσεις στις τιμές των καυσίμων να είναι άμεσες.

Τι έγινε με τις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αρχικά κατά 1% και πλέον κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, προτού ανακτήσουν μέρος των απωλειών τους, τη μεθεπομένη της απαγωγής του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ, εξέλιξη που ακολουθήθηκε από την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον πως εννοεί να εκμεταλλευτεί εκείνη τα μεγάλα αποθέματα αργού της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περί τις 08:00 (ώρα Ιαπωνίας· 01:00 ώρα Ελλάδας), η τιμή της αμερικανικής ποικιλίας αργού WTI υποχωρούσε στα 56,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας στα 60. Κατά τις 08:20 (01:20), το WTI υποχωρούσε κατά 0,60% στα 56,98 δολάρια το βαρέλι και το Brent κατά 0,49% στα 60,45.

Μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και την αιχμαλώτιση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις του Νικολάς Μαδούρο και της πρώτης κυρίας Σίλιας Φλόρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ είπε προχθές πως θα δώσει άδεια σε αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να εκμεταλλευτούν τους πόρους της Βενεζουέλας.

Πρόσθεσε πως η Ουάσιγκτον θα «κυβερνά» τη χώρα ωσότου υπάρξει «ασφαλής, προσήκουσα και δίκαιη μετάβαση».

Τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο

Η Βενεζουέλα διαθέτει ορισμένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού στον κόσμο, πάνω από 303 δισεκατομμύρια βαρέλια (17-20% του συνόλου), κατά τον ΟΠΕΚ, του οποίου είναι μέλος—μεγαλύτερα από αυτά της Σαουδικής Αραβίας (267 εκατ.) και του Ιράν.

Όμως η παραγωγή ήταν ιδιαίτερα χαμηλή πριν από την αμερικανική επέμβαση, στο 1 εκατ. βαρέλια/ημέρα, έναντι 3,5 εκατ. όταν αναλάμβανε την εξουσία ο Ούγο Τσάβες, προκάτοχος και μέντορας του Νικολάς Μαδούρο, το 1999.

Καθώς η παγκόσμια αγορά θεωρείται ήδη επαρκώς εφοδιασμένη, οι πιθανές αναταράξεις όσον αφορά την παραγωγή της Βενεζουέλας (1% της παγκόσμιας προσφοράς) αναμένεται να είναι περιορισμένες, σύμφωνα με αναλυτές.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

#καύσιμα#Ντόναλντ Τραμπ
