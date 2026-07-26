Θα πλήρωνες όσα ζητάνε για την πρώτη Ferrari Luce που βγήκε από την παραγωγή;

Η πρώτη ηλεκτρική Ferrari βγαίνει «στο σφυρί» και η τιμή για τη Luce με αριθμό πλαισίου «μηδέν» αναμένεται να φτάσει στα… ουράνια

Πριν ακόμη φτάσει στα χέρια των πρώτων πελατών, η νέα Ferrari Luce ετοιμάζεται να γράψει ιστορία. Η ιταλική εταιρεία ανακοίνωσε ότι το πρώτο παράδειγμα του παρθενικού της αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου θα δημοπρατηθεί κατά τη διάρκεια του Monterey Car Week, με όλα τα έσοδα να διατίθενται για φιλανθρωπικό σκοπό.

Το αυτοκίνητο με αριθμό πλαισίου «Chassis 0» θα περάσει από το σφυρί του οίκου RM Sotheby’s τον Αύγουστο και αποτελεί το πρώτο αντίτυπο παραγωγής της Ferrari Luce. Τα έσοδα της δημοπρασίας θα διατεθούν για την ενίσχυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ferrari Foundation.

Η αξία του συγκεκριμένου αυτοκινήτου εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 1,1 εκατ. δολάρια (περίπου 945.000 ευρώ), τη στιγμή που η κανονική έκδοση της Luce κοστίζει 640.000 δολάρια (περίπου 550.000 ευρώ). Η μεγάλη διαφορά στην τιμή οφείλεται τόσο στη συλλεκτική του αξία όσο και στη μοναδική διαμόρφωση που φέρει.

Μοναδική έκδοση Tailor Made

Η πρώτη Luce παραγωγής δημιουργήθηκε από το τμήμα εξατομίκευσης Ferrari Tailor Made και έχει σχεδιαστεί γύρω από το θέμα του φωτός και των αντανακλάσεων.

Το αμάξωμα είναι βαμμένο στη μοναδική απόχρωση Madreperla Semi-Gloss, η οποία χρησιμοποιεί ειδική χρωστική της Ferrari και αλλάζει εμφάνιση ανάλογα με τον φωτισμό, δημιουργώντας αντανακλάσεις που κινούνται ανάμεσα στο πράσινο και το μωβ. Η εταιρεία σημειώνει ότι η διαδικασία βαφής είναι τόσο σύνθετη, ώστε κάθε αυτοκίνητο αποκτά τον δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα.

Στο εσωτερικό συναντάμε μεταλλικού φινιρίσματος δέρμα Perla Le Mans, σε συνδυασμό με επενδύσεις Grigio Corvara. Η συγκεκριμένη επένδυση έχει εξελιχθεί αποκλειστικά για το πρόγραμμα Tailor Made και επιλέχθηκε τόσο για την ιδιαίτερη εμφάνισή της όσο και για τη φωτεινή αίσθηση που δημιουργεί στην καμπίνα.

Η συλλεκτική Luce διαθέτει επίσης ειδικές ζάντες πέντε ακτίνων βαμμένες στο χρώμα του αμαξώματος, μοναδικές δαγκάνες φρένων και ειδική πλακέτα που πιστοποιεί ότι πρόκειται για το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής της σειράς.

Ένα ιστορικό κομμάτι για τη Ferrari

Η Ferrari Luce έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις, καθώς αποτελεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της μάρκας. Είτε θεωρηθεί ένα σημαντικό βήμα προς το μέλλον είτε μια απομάκρυνση από την παραδοσιακή φιλοσοφία της Ferrari, η πρώτη Luce παραγωγής αναμένεται να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα περιζήτητο συλλεκτικό κομμάτι, με τη δημοπρασία να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον κατά τo φετινό Monterey Car Week.