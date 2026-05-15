Θα ξαναδούμε ποτέ αερόψυκτες Porsche; – Μια νέα πατέντα ίσως δίνει την απάντηση

Αγαπήθηκαν με μεγάλο πάθος αλλά δυστυχώς εξαφανίστηκαν πριν περίπου 30 χρόνια: υπάρχει ελπίδα για τις αερόψυκτες Porsche; – Κι όμως ναι!

Μπορεί να άφησε πίσω της τους αερόψυκτους κινητήρες πριν περίπου 30 χρόνια, όμως φαίνεται πως η Porsche δεν ξέχασε ποτέ τη φιλοσοφία που έκανε τις κλασικές 911 τόσο ξεχωριστές. Μια νέα πατέντα που κατατέθηκε στη Γερμανία αποκαλύπτει ότι στο Zuffenhausen εξετάζουν ένα νέο ιδιαίτερα ενδιαφέρον σύστημα ψύξης, το οποίο συνδυάζει στοιχεία από το παρελθόν με σύγχρονες τεχνολογίες υψηλών επιδόσεων.

Oι αερόψυκτες Porsche αγαπήθηκαν με πάθος από τους fans της εταιρείας, με πολλούς να υποστηρίζουν μέχρι σήμερα πως αποτελούσαν το απόλυτο peak της σειράς 911. Μετά από τρεις δεκαετίες στο ράφι, οι αερόψυκτες Porsche φαίνεται πως ετοιμάζονται για ένα δυναμικό comeback.

Μια νέα πατέντα δίνει ελπίδες στους ρομαντικούς

Όπως αποκαλύπτει το CarBuzz, η νέα πατέντα κατατέθηκε το 2025 στο γερμανικό γραφείο ευρεσιτεχνιών DPMA και δημοσιεύθηκε επίσημα στις 7 Μαΐου. Ο τίτλος της μεταφράζεται ως «Μηχανοκίνητο όχημα με αερόψυκτο και υδρόψυκτο κινητήρα εσωτερικής καύσης», κάτι που δείχνει ξεκάθαρα ότι η Porsche δεν σκοπεύει να επιστρέψει σε έναν αμιγώς αερόψυκτο boxer όπως παλιά.

Αντίθετα, φαίνεται πως εξελίσσει ένα υβριδικό σύστημα ψύξης για μελλοντικά σπορ μοντέλα υψηλών επιδόσεων, κυρίως με πίσω ή κεντρομήχανη διάταξη. Μάλιστα, η λογική του θυμίζει σε κάποιο βαθμό την εμβληματική Porsche 959, η οποία χρησιμοποιούσε αερόψυκτο στροφαλοθάλαμο και υδρόψυκτες κυλινδροκεφαλές.

«Συμμαχία» του χθες με το σήμερα

Στη νέα αυτή διάταξη, ο κινητήρας εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ψυγείο, αντλίες και κυκλώματα ψυκτικού υγρού, όμως η Porsche προσθέτει ένα ενεργό σύστημα ροής αέρα με μεγάλους ανεμιστήρες που κατευθύνουν αέρα γύρω από το μπλοκ του κινητήρα, τα turbo και μέρη της εξάτμισης.

Ουσιαστικά, ο κινητήρας τοποθετείται μέσα σε ένα σχεδόν κλειστό περίβλημα που λειτουργεί σαν αεραγωγός. Ο αέρας περνά πρώτα από το ψυγείο και στη συνέχεια κυκλοφορεί γύρω από τον κινητήρα πριν εξέλθει από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η Porsche αναφέρει ακόμα και πτερύγια ψύξης πάνω στον στροφαλοθάλαμο, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία των παλιών αερόψυκτων 911. Παράλληλα, η νέα διάταξη φαίνεται να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε επίπεδο συσκευασίας και αεροδυναμικής. Επειδή το ψυγείο βρίσκεται κοντά στον κινητήρα και όχι στο εμπρός μέρος, οι σωληνώσεις μπορούν να είναι μικρότερες, ελαφρύτερες και απλούστερες. Επιπλέον, το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου δεν χρειάζεται μεγάλες εισαγωγές αέρα, κάτι που βελτιώνει σημαντικά την αεροδυναμική απόδοση.

Η πατέντα αποκαλύπτει και μια ακόμη έξυπνη λεπτομέρεια: κατά το cold start, η ροή αέρα μπορεί να αντιστραφεί ώστε να ανακυκλώνει τη θερμότητα από τον κινητήρα και την εξάτμιση, βοηθώντας το σύνολο να φτάσει πιο γρήγορα στη σωστή θερμοκρασία λειτουργίας.

Η Porsche αφήνει επίσης να εννοηθεί ότι το συγκεκριμένο σύστημα θα μπορούσε να συμβάλει ακόμη και στην παραγωγή επιπλέον κάθετης δύναμης, θυμίζοντας σε φιλοσοφία λύσεις όπως αυτές της GMA T.50.

Ο λόγος που «πέθαναν» οι αερόψυκτες Porsche

Φυσικά, κανείς δεν γνωρίζει ακόμα αν αυτή η τεχνολογία θα φτάσει τελικά στην παραγωγή. Ένα από τα ερωτήματα παραμένει ο θόρυβος από τους ανεμιστήρες, καθώς ήταν ένας από τους λόγους που οι παραδοσιακοί αερόψυκτοι κινητήρες εγκαταλείφθηκαν μετά την εποχή της 993.

Παρ’ όλα αυτά, αν η Porsche προχωρήσει σε αυτή τη λύση, οι φίλοι της μάρκας ίσως δουν στο μέλλον ένα σπορ μοντέλο που θα «αναπνέει» ξανά με τρόπο που θα θυμίζει τις θρυλικές 911 του παρελθόντος.

Tι κρατάμε:

Νέα πατέντα δίνει ελπίδες σε όσους θέλουν να ξαναδούν μια αερόψυκτη Porsche

Το νέο σύστημα συνδυάζει υδρόψυξη και αερόψυξη, δημιουργώντας ένα υβριδικό σύστημα ψύξης

Προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε επίπεδο συσκευασίας και αεροδυναμικής – ερωτηματικό παραμένει ο θόρυβος

H τελευταία αερόψυκτη Porsche ήταν η 911 γενιάς 993, η οποία έμεινε στην παραγωγή από το 1993 μέχρι το 1998

Πηγή: Carscoops.com/ Φωτογραφίες: Porsche