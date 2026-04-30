Θανατηφόρο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Ηλεία: Πως έχασε τη ζωή του ο 13χρονος

Ένας 13χρονος υπέκυψε στα τραύματά του στην Ηλεία έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο – Οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι

Συνεχίζονται τα σοβαρά τροχαία περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια, με ένα ακόμη τραγικό συμβάν να καταγράφεται στην Ηλεία την Τετάρτη 29/4. Το τροχαίο συνέβη στα Μακρίσια Ηλείας, όταν ένα 13χρονο παιδί συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή πρόσκρουση, ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά στο στήθος και στο κεφάλι.

Άμεσα κλήθηκε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Δυστυχώς, λίγο αργότερα το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του.

Πως έγινε το τραγικό ατύχημα

Ο 13χρονος οδηγούσε το ηλεκτρικό του πατίνι σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν επιχείρησε να αποφύγει ένα σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα να βγει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί μετωπικά με διερχόμενο ΙΧ. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από τα Κρέστενα έφτασε άμεσα στο σημείο, ωστόσο τα τραύματά του ήταν μοιραία και ο 13χρονος κατέληξε, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Σε βάρος του οδηγού, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κρεστένων.

Περισσότερα από 400 περιστατικά σε ένα χρόνο

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε, μιλώντας χθες στο MEGA, πως «περισσότερα από 400 παιδιά βρέθηκαν στα νοσοκομεία μέσα σ’ ένα χρόνο από ατυχήματα με πατίνια». Ο ίδιος δήλωσε ότι «δεκάδες ανήλικα παιδιά προσέρχονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία τραυματισμένα, σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, από πατίνια. Κάτι πρέπει να διορθωθεί στην οδήγηση και τα μέτρα προστασίας».

Παράλληλα, συγκλονίζει η μαρτυρία του γιατρού και επιστημονικού διευθυντή της ΝΜ Κρεστένων, Γιάννη Μιχόπουλου ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ Πύργου για τον 13χρονο.

«Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης, είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι… Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να φεύγουν έτσι και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο», δήλωσε.

