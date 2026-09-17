Θανατηφόρο τροχαίο στη Γλυφάδα: 3 νεκροί και δύο 18χρονοι στο νοσοκομείο

Τρεις νεκροί και δύο 18χρονοι τραυματίες από σφοδρό τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος στη Γλυφάδα. Ο ένας 18χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη, ηλικίας 18 ετών, νοσηλεύονται μετά το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στη Γλυφάδα.

Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα, κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα όταν, περίπου στις 02:00, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε μαντρότοιχο στη συμβολή της Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε ο έλεγχος του οχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Τρεις νεκροί από τους πέντε επιβαίνοντες

Οι πρώτες πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές μετά το δυστύχημα έκαναν λόγο για πέντε τραυματίες. Κατά τις επόμενες ώρες, ωστόσο, επιβεβαιώθηκε ότι τρεις από τους επιβαίνοντες υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, δύο από τα θύματα ήταν ηλικίας 26 και 23 ετών, ενώ τα στοιχεία του τρίτου ανθρώπου που έχασε τη ζωή του δεν είχαν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες είναι αμφότεροι 18 ετών και μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας. Ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο δεύτερος έχει τραυματιστεί ελαφρύτερα και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας. Για τον απεγκλωβισμό επιβαινόντων χρειάστηκε η χρήση ειδικών διασωστικών εργαλείων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς προκάλεσε την εκτροπή του αυτοκινήτου.

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ οποιαδήποτε εκτίμηση για ταχύτητα, ενδεχόμενη εμπλοκή άλλου οχήματος ή άλλον παράγοντα δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί επιβεβαιωμένη αιτία. Οι πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι αυτή την ώρα επιβεβαιώνουν μόνο ότι το όχημα έχασε την πορεία του πριν από τη σφοδρή πρόσκρουση.

Οι έρευνες αναμένεται να επικεντρωθούν στην πορεία του αυτοκινήτου πριν από τη σύγκρουση και στα στοιχεία που μπορούν να προκύψουν από το σημείο και τυχόν διαθέσιμο οπτικό υλικό.

Τι κρατάμε;