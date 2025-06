«Θάνατος στους ρομπορουφιάνους!» Γιατι διαδηλωτές έκαψαν αυτόνομα οχήματα της Waymo στο Λος Άντζελες

Εικόνες που σοκάρουν: Εμπρησμοί και βανδαλισμοί με την τεχνολογία να μπαίνει στο στόχαστρο του οργισμενου πλήθους – Ανέστειλε τη λειτουργία του στόλου της η Waymo

Το απόγευμα της Κυριακής (8 Ιουνίου), τα αυτόνομα ταξί της Waymo, έγιναν στόχος διαδηλωτών στο κέντρο του Λος Άντζελες, με τουλάχιστον τρία οχήματα να τυλίγονται στις φλόγες, ενώ πολλά άλλα, υπέστησαν βανδαλισμούς, με το οργισμλενο πλήθος να σπάζει τα τζάμια τους, να γράφει συνθήματα με σπρέι, και να διαλύει τα ελαστικά τους.

Οι εικόνες με τα φλεγόμενες “ρομποτοταξί” έκαναν τον γύρο του κόσμου και πολλοί ήταν αυτοί που αναρωτήθηκαν τι ήταν αυτό που πυροδότησε τέτοιο μένος εναντίων των οχημάτων της Waymo…

Multiple Waymo vehicles set ablaze here in LA pic.twitter.com/p2iVDUbEIL

Η σπίθα: Οργή κατά των ICE Raids

Το ICE μπορεί να μπερδεύει παραπέποντας σε αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, τα οποία η αλήθεια είναι ότι δεν τα γουστάρουν στην Καλιφόρνια αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Όλα ξεκίνησαν όταν στις 6 Ιουνίου, ξεκίνησαν ομοσπονδιακές επιχειρήσεις απέλασης μεταναστών (ICE raids) στις γειτονιές του Λος Άντζελες, προκαλώντας φόβο, σοκ και οργή. Συλλήψεις σε χωρους φιλοξενίας μεταναστών, αποθήκες, ακόμη και σε δρόμους του κέντρου της πόλης, πυροδότησαν αυθόρμητες και οργανωμένες αντιδράσεις.

Μέσα σε τρεις ημέρες, οι διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε αντικατασταλτικά κινήματα, με χιλιάδες διαδηλωτές να κατακλύζουν κεντρικές λεωφόρους και να συγκρούονται με την αστυνομία και την εθνοφρουρά.

Burnt remains of multiple Waymo vehicles that were set ablaze earlier today in Los Angeles pic.twitter.com/aG6bld9W9o

Γιατί όμως χτυπήθηκαν τα Waymo;

Αν και τα Waymo δεν σχετίζονται καθόλου με τις ομοσπονδιακές επιχειρήσεις , έγιναν στόχος επειδή αντιπροσωπεύουν κάτι βαθύτερο:

1. Σύμβολα επιτήρησης

Τα οχήματα της Waymo διαθέτουν κάμερες, αισθητήρες και LIDAR, στοιχεία που αρκετοί θεωρούν εργαλεία παρακολούθησης. Στο μυαλό ορισμένων διαδηλωτών, δεν είναι «ουδέτερα» ρομπότ αλλά τα κινούμενα μάτια ενός συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης.

2. Big Tech σε δημόσιους δρόμους

Η παρουσία αυτόνομων οχημάτων χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες θεωρείται εισβολή, με την τεχνολογία να προωθείται και να επιβάλεται από εταιρικά συμφέροντα, χωρίς κοινωνική συναίνεση.

3. Ο συμβολισμός

Η απουσία οδηγού και η αυτοματοποιημενη λειτουργία τους, ανάγει τα Waymo ως την αντιπροσωπευτική εικόνα του συστήματος, οπότε εύκολα στοχοποιούνται και γίνονται φορείς εκτόνωσης σε συνθήκες κοινωνικού αναβρασμού.

4. Ενσωμάτωση στον μηχανισμό καταστολής;

Πολλοί πιστεύουν ότι οχήματα αυτού του είδους μπορεί να συλλέγουν δεδομένα τα οποία παρέχονται στιος αρχές.

Federal agents carried out coordinated raids across multiple locations in downtown Los Angeles on Friday, targeting sites suspected of harbouring undocumented immigrants.

The operation is part of a broader federal push to enforce immigration laws more aggressively. pic.twitter.com/38R7srsfE5

— South Asian Digest (@SADigestOnline) June 9, 2025