The Kaiser: Δες το πρώτο trailer της νέας ταινίας για τον Michael Schumacher

Κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Kaiser», η οποία είναι αφιερωμένη στον τεράστιο Michael Schumacher

Με τίτλο «The Kaiser», η νέα ταινία υπόσχεται να ρίξει μια βαθιά και συγκινητική ματιά στην πορεία του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1, από τα πρώτα του βήματα μέχρι την κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού και τη δύσκολη περίοδο μετά το σοβαρό ατύχημά του, το 2013.

Μια κοντινή ματιά στον Γερμανό θρύλο

Το τρέιλερ, διάρκειας περίπου ενάμιση λεπτού, περιλαμβάνει σπάνια πλάνα από την καριέρα του Schumacher, συνεντεύξεις με πρόσωπα του στενού του κύκλου, καθώς και σύγχρονα πλάνα από την οικογένειά του. Φαίνονται επίσης εικόνες από το νοσοκομείο μετά το ατύχημα, ενώ ακούγονται φωνές συγγενών και φίλων που μιλούν για τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο.

Η ταινία είναι μια παραγωγή του Netflix σε συνεργασία με την οικογένεια Schumacher, σε σκηνοθεσία των, Michael Wech και Hanns-Bruno Kammertöns, ενώ η οικογένεια του Michael (συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του Corinna και των παιδιών του Mick και Gina-Maria) έχει δώσει την πλήρη υποστήριξή της στο εγχείρημα.

Στο τρέιλερ ακούγεται χαρακτηριστικά η Corinna Schumacher να λέει: «Δεν είναι εύκολο να μιλάς για τον Michael, αλλά πιστεύουμε ότι ήρθε η στιγμή να πούμε την ιστορία του». Το The Kaiser αναμένεται να προβληθεί στην πλατφόρμα Netflix μέσα στο 2026 και αποτελεί την πρώτη μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή που εγκρίνει και υποστηρίζει ενεργά η οικογένεια Schumacher μετά το ατύχημά του 2013.

