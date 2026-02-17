Θέλουν να αλλάξουν τις επιδοτήσεις για τα ηλεκτρικά – Ποιες θα είναι οι νέες απαιτήσεις

Η Κομισιόν εξετάζει μια νέα βασική προϋπόθεση για να λάβουν κρατική ενίσχυση τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αυτό ίσως επηρεάσει την τιμή τους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά σε μια από τις πιο καθοριστικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στην αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, συνδέοντας άμεσα τις κρατικές επιδοτήσεις με την ευρωπαϊκή παραγωγή. Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, η Κομισιόν επεξεργάζεται νομοθετική πρόταση που θα θέτει αυστηρούς όρους «Made in Europe» για τα οχήματα που δικαιούνται δημόσια στήριξη.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του λεγόμενου Industrial Accelerator Act, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί επισήμως στις 25 Φεβρουαρίου και θα αφορά όχι μόνο την αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και άλλους κλάδους, όπως οι κατασκευές και η βαριά βιομηχανία.

Οι βασικοί κανόνες που προτείνονται

Με βάση το προσχέδιο:

Τα νέα αμιγώς ηλεκτρικά και υβριδικά και οχήματα που θα εντάσσονται στην κρατική επιδότηση θα πρέπει να συναρμολογούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

που θα εντάσσονται στην κρατική επιδότηση θα πρέπει να . Τουλάχιστον 70% της αξίας των εξαρτημάτων τους (εξαιρουμένης της μπαταρίας) θα πρέπει να παράγεται στην ΕΕ.

θα πρέπει να παράγεται στην ΕΕ. Κρίσιμα τμήματα της μπαταρίας θα πρέπει επίσης να προέρχονται από ευρωπαϊκή παραγωγή.

Οι ίδιες προϋποθέσεις θα ισχύουν και για οχήματα που προμηθεύονται ή μισθώνουν δημόσιες αρχές.

Ωστόσο, το ποσοστό του 70% παραμένει σε αγκύλες στο προσχέδιο της νομοθεσίας, κάτι που σημαίνει ότι βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση και ενδέχεται να τροποποιηθεί.

Το σκεπτικό πίσω από το μέτρο

Η πρόταση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής «Buy European», με στόχο:

Τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα και τις ΗΠΑ

Την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης

Την προστασία της παραγωγής από τον έντονο κινεζικό ανταγωνισμό

Την αντιστάθμιση του υψηλού ενεργειακού κόστους στην Ευρώπη

Την ενσωμάτωση του κόστους CO₂ στις δημόσιες προμήθειες

Πίεση από τις αυτοκινητοβιομηχανίες

Η ιδέα δεν προέκυψε τυχαία. Οι μεγαλύτεροι ευρωπαϊκοί όμιλοι, Volkswagen και Stellantis, έχουν ασκήσει δημόσια πίεση υπέρ μιας τέτοιας πολιτικής. Πρόσφατα, ο CEO της Volkswagen, Oliver Blume, και ο επικεφαλής της Stellantis στην Ευρώπη, Antonio Filosa, απέστειλαν κοινή επιστολή ζητώντας προτεραιότητα στην εγχώρια παραγωγή στο πλαίσιο των κλιματικών κανονισμών της ΕΕ. Μεταξύ άλλων, πρότειναν να θεσπιστεί μπόνους CO₂ για κάθε ηλεκτρικό όχημα «Made in Europe».

Αντιδράσεις και επιφυλάξεις

Δεν συμφωνούν όλοι. Η BMW έχει εκφράσει επιφυλάξεις, προειδοποιώντας ότι τέτοιες ρυθμίσεις ενδέχεται να αυξήσουν τη γραφειοκρατία και το κόστος παραγωγής. Παράλληλα, άλλοι κατασκευαστές ζητούν μια πιο ευέλικτη ερμηνεία του «Made in Europe», που να περιλαμβάνει παραγωγικές βάσεις σε χώρες όπως η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στρατηγικούς εμπορικούς εταίρους όπως η Ιαπωνία.

Τι κρατάμε