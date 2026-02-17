quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θέλουν να αλλάξουν τις επιδοτήσεις για τα ηλεκτρικά – Ποιες θα είναι οι νέες απαιτήσεις

ΤΡΙΤΗ | 17.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
theloun-na-allaxoun-tis-epidotiseis-gia-ta-ilektrika-poies-tha-einai-oi-nees-apaitiseis-793267

Η Κομισιόν εξετάζει μια νέα βασική προϋπόθεση για να λάβουν κρατική ενίσχυση τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αυτό ίσως επηρεάσει την τιμή τους 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά σε μια από τις πιο καθοριστικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στην αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, συνδέοντας άμεσα τις κρατικές επιδοτήσεις με την ευρωπαϊκή παραγωγή. Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, η Κομισιόν επεξεργάζεται νομοθετική πρόταση που θα θέτει αυστηρούς όρους «Made in Europe» για τα οχήματα που δικαιούνται δημόσια στήριξη.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του λεγόμενου Industrial Accelerator Act, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί επισήμως στις 25 Φεβρουαρίου και θα αφορά όχι μόνο την αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και άλλους κλάδους, όπως οι κατασκευές και η βαριά βιομηχανία.

Οι βασικοί κανόνες που προτείνονται

Με βάση το προσχέδιο:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  • Τα νέα αμιγώς ηλεκτρικά και υβριδικά και οχήματα  που θα εντάσσονται στην κρατική επιδότηση θα πρέπει να συναρμολογούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Τουλάχιστον 70% της αξίας των εξαρτημάτων τους (εξαιρουμένης της μπαταρίας) θα πρέπει να παράγεται στην ΕΕ.
  • Κρίσιμα τμήματα της μπαταρίας θα πρέπει επίσης να προέρχονται από ευρωπαϊκή παραγωγή.
  • Οι ίδιες προϋποθέσεις θα ισχύουν και για οχήματα που προμηθεύονται ή μισθώνουν δημόσιες αρχές.

Ωστόσο, το ποσοστό του 70% παραμένει σε αγκύλες στο προσχέδιο της νομοθεσίας, κάτι που σημαίνει ότι βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση και ενδέχεται να τροποποιηθεί.

Το σκεπτικό πίσω από το μέτρο

Η πρόταση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής «Buy European», με στόχο:

  • Τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα και τις ΗΠΑ
  • Την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης
  • Την προστασία της παραγωγής από τον έντονο κινεζικό ανταγωνισμό
  • Την αντιστάθμιση του υψηλού ενεργειακού κόστους στην Ευρώπη
  • Την ενσωμάτωση του κόστους CO₂ στις δημόσιες προμήθειες

Πίεση από τις αυτοκινητοβιομηχανίες

Η ιδέα δεν προέκυψε τυχαία. Οι μεγαλύτεροι ευρωπαϊκοί όμιλοι, Volkswagen και Stellantis, έχουν ασκήσει δημόσια πίεση υπέρ μιας τέτοιας πολιτικής. Πρόσφατα, ο CEO της Volkswagen, Oliver Blume, και ο επικεφαλής της Stellantis στην Ευρώπη, Antonio Filosa, απέστειλαν κοινή επιστολή ζητώντας προτεραιότητα στην εγχώρια παραγωγή στο πλαίσιο των κλιματικών κανονισμών της ΕΕ. Μεταξύ άλλων, πρότειναν να θεσπιστεί μπόνους CO₂ για κάθε ηλεκτρικό όχημα «Made in Europe».

Αντιδράσεις και επιφυλάξεις

Δεν συμφωνούν όλοι. Η BMW έχει εκφράσει επιφυλάξεις, προειδοποιώντας ότι τέτοιες ρυθμίσεις ενδέχεται να αυξήσουν τη γραφειοκρατία και το κόστος παραγωγής. Παράλληλα, άλλοι κατασκευαστές ζητούν μια πιο ευέλικτη ερμηνεία του «Made in Europe», που να περιλαμβάνει παραγωγικές βάσεις σε χώρες όπως η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στρατηγικούς εμπορικούς εταίρους όπως η Ιαπωνία.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Τι κρατάμε

  • Επιδοτήσεις EV μόνο για οχήματα που συναρμολογούνται στην ΕΕ
  • Πρόταση για ευρωπαϊκή ποσόστωση 70% στα εξαρτήματα των αυτοκινήτων (υπό συζήτηση)
  • Κριτήρια και για κρίσιμα μέρη μπαταρίας
  • Πίεση από VW και Stellantis υπέρ του μέτρου
  • Αντιδράσεις από BMW και άλλους για κόστος και γραφειοκρατία

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις