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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θες να δεις το νέο Nissan Micra από κοντά; Δες που θα το βρεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 04.09.2026
Autotypos Team
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Η Nissan σου δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψεις από πρώτο χέρι τον σχεδιασμό, την τεχνολογία και τις δυνατότητες του νέου ηλεκτρικού Micra

Το ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Micra κάνει την εμφάνισή του στο εμπορικό κέντρο Golden Hall από την 1η έως τις 30 Σεπτεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να το γνωρίσει από κοντά. Η νέα γενιά του εμβληματικού μοντέλου της ιαπωνικής φίρμας βρίσκεται ήδη σε έκθεση, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν από πρώτο χέρι τον τολμηρό σχεδιασμό, την προηγμένη τεχνολογία και τις δυνατότητες ενός σύγχρονου ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης.

Σχεδιασμένο για να ξεχωρίζει

Με συμπαγείς διαστάσεις και δυναμική εμφάνιση, το νέο Micra έχει σχεδιαστεί για να ξεχωρίζει στους αστικούς δρόμους. Συνδυάζει ευελιξία, άνεση και πρακτικότητα, μετατρέποντας κάθε καθημερινή διαδρομή σε μια πιο ευχάριστη εμπειρία. Στο εσωτερικό κυριαρχεί ο σύγχρονος και ποιοτικός σχεδιασμός, με δύο οθόνες 10,1 ιντσών που ενσωματώνουν τη σουίτα Google.

Η παρουσία τους αναβαθμίζει σημαντικά την καθημερινή εμπειρία οδήγησης, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε εφαρμογές, πλοήγηση και συνδεσιμότητα.

Το νέο Nissan Micra διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας: 40 kWh, που εξασφαλίζει αυτονομία έως 317 χιλιόμετρα, και 52 kWh, που ανεβάζει την αυτονομία έως τα 416 χιλιόμετρα. Παράλληλα, η δυνατότητα ταχείας φόρτισης επιτρέπει την ανάκτηση έως και 100 χιλιομέτρων αυτονομίας σε μόλις 8 λεπτά, κάνοντας τη χρήση του ιδιαίτερα πρακτική στην καθημερινότητα.

Μια από τις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις

Με τιμή εκκίνησης από μόλις 21.900 ευρώ, το νέο Micra κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις στην κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Διατηρεί το θρυλικό DNA του μοντέλου που έχει γράψει ιστορία στην αγορά, ενώ προσθέτει σύγχρονο σχεδιασμό που τραβάει τα βλέμματα, προηγμένη τεχνολογία και ασυναγώνιστη πρακτικότητα για τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη.

Όσοι θελήσουν να δουν από κοντά το νέο 100% ηλεκτρικό Nissan Micra, έχουν την ευκαιρία να το κάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου στο Golden Hall. Η παρουσία του στο εμπορικό κέντρο αποτελεί ιδανική αφορμή για να γνωρίσει κανείς από πρώτο χέρι τη νέα πρόταση της Nissan στην κατηγορία των συμπαγών ηλεκτρικών οχημάτων.

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Tags
#Golden Hall#Nissan#Nissan Micra#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
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