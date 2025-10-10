quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θεσσαλονίκη: 6 οδηγοί “έφαγαν” πρόστιμα ύψους 18.000 ευρώ – Τι έκαναν;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10.10.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
thessaloniki-6-odigoi-efagan-prostima-ypsous-18-000-evro-ti-ekanan-693101

Η Διεύθυνση Τροχαία στη Θεσσαλονίκη, επιδιώκοντας να διατηρήσει την οδική τάξη και να προστατέψει επαγγελματίες και πολίτες, συνεχίζει να πραγματοποιεί στοχευμένες επιχειρήσεις ελέγχου σε διάφορα σημεία της πόλης.

Την 1η και 8η Οκτωβρίου 2025, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και του Τμήματος Τροχαίας Λητής έστησαν συνεργεία ελέγχων με έναν σαφή σκοπό: να βάλουν τέλος στο φαινόμενο της παράνομης μεταφοράς επιβατών από Ι.Χ. αυτοκίνητα με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας. Πρόκειται για μια πρακτική που έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα και πλήττει τόσο τα ΚΤΕΛ όσο και τα νόμιμα Ε.Δ.Χ. – TAXI, καθώς στερεί από τους επαγγελματίες του χώρου το μεταφορικό έργο που δικαιούνται.

Νέος ΚΟΚ

Τα αποτελέσματα των ελέγχων

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 13 ελέγχους οχημάτων, με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν 6 παραβάσεις. Οι οδηγοί τιμωρήθηκαν με πρόστιμα συνολικού ύψους 18.000 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν διέθεταν έγκυρες συμβάσεις μίσθωσης και δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις μεταφοράς πολιτών.

Στην ουσία, χρησιμοποιούσαν ιδιωτικά αυτοκίνητα με πινακίδες άλλης χώρας για τη μεταφορά επιβατών επί πληρωμή, παρακάμπτοντας τις προβλεπόμενες άδειες και τα φορολογικά πλαίσια που διέπουν τη νόμιμη δραστηριότητα των ταξί και των μισθωμένων οχημάτων.

Η πρακτική αυτή δεν είναι απλώς μια «παρατυπία». Επηρεάζει την οδική ασφάλεια, δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό και συχνά εκθέτει τους επιβάτες σε κίνδυνο, καθώς δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος. Οι έλεγχοι αυτοί, επομένως, δεν έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα αλλά προληπτικό.

Η Τροχαία επισημαίνει ότι οι συστηματικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, τόσο για την πρόληψη παραβάσεων, όσο και για τη διασφάλιση ισότιμου πλαισίου λειτουργίας μεταξύ των επαγγελματιών μεταφορών.

Η ευρύτερη εικόνα

Η Θεσσαλονίκη, ως αστικό κέντρο με αυξανόμενη τουριστική και οικονομική δραστηριότητα, προσελκύει ολοένα και περισσότερα Ι.Χ. από το εξωτερικό. Οι αρχές αναγνωρίζουν ότι η οδική συμπεριφορά και η επαγγελματική νομιμότητα αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη συνολική εικόνα της πόλης.

Η Τροχαία, μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, επιχειρεί να αποτρέψει την ανεξέλεγκτη «γκρίζα» αγορά μεταφορών, που τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί σε αρκετές τουριστικές περιοχές της χώρας.

Τι κρατάμε;

  • Η Τροχαία Θεσσαλονίκης εντείνει τους ελέγχους για παράνομες μεταφορές.
  • 6 οδηγοί πιάστηκαν να μεταφέρουν επιβάτες χωρίς νόμιμη άδεια.
  • Τα πρόστιμα ανήλθαν σε 18.000 ευρώ συνολικά.
  • Οι δράσεις θα συνεχιστούν με αυξημένη συχνότητα και έμφαση στην πρόληψη.

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
