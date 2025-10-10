Θεσσαλονίκη: 6 οδηγοί “έφαγαν” πρόστιμα ύψους 18.000 ευρώ – Τι έκαναν;

Η Διεύθυνση Τροχαία στη Θεσσαλονίκη, επιδιώκοντας να διατηρήσει την οδική τάξη και να προστατέψει επαγγελματίες και πολίτες, συνεχίζει να πραγματοποιεί στοχευμένες επιχειρήσεις ελέγχου σε διάφορα σημεία της πόλης.

Την 1η και 8η Οκτωβρίου 2025, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και του Τμήματος Τροχαίας Λητής έστησαν συνεργεία ελέγχων με έναν σαφή σκοπό: να βάλουν τέλος στο φαινόμενο της παράνομης μεταφοράς επιβατών από Ι.Χ. αυτοκίνητα με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας. Πρόκειται για μια πρακτική που έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα και πλήττει τόσο τα ΚΤΕΛ όσο και τα νόμιμα Ε.Δ.Χ. – TAXI, καθώς στερεί από τους επαγγελματίες του χώρου το μεταφορικό έργο που δικαιούνται.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 13 ελέγχους οχημάτων, με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν 6 παραβάσεις. Οι οδηγοί τιμωρήθηκαν με πρόστιμα συνολικού ύψους 18.000 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν διέθεταν έγκυρες συμβάσεις μίσθωσης και δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις μεταφοράς πολιτών.

Στην ουσία, χρησιμοποιούσαν ιδιωτικά αυτοκίνητα με πινακίδες άλλης χώρας για τη μεταφορά επιβατών επί πληρωμή, παρακάμπτοντας τις προβλεπόμενες άδειες και τα φορολογικά πλαίσια που διέπουν τη νόμιμη δραστηριότητα των ταξί και των μισθωμένων οχημάτων.

Η πρακτική αυτή δεν είναι απλώς μια «παρατυπία». Επηρεάζει την οδική ασφάλεια, δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό και συχνά εκθέτει τους επιβάτες σε κίνδυνο, καθώς δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος. Οι έλεγχοι αυτοί, επομένως, δεν έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα αλλά προληπτικό.

Η Τροχαία επισημαίνει ότι οι συστηματικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, τόσο για την πρόληψη παραβάσεων, όσο και για τη διασφάλιση ισότιμου πλαισίου λειτουργίας μεταξύ των επαγγελματιών μεταφορών.

Η ευρύτερη εικόνα

Η Θεσσαλονίκη, ως αστικό κέντρο με αυξανόμενη τουριστική και οικονομική δραστηριότητα, προσελκύει ολοένα και περισσότερα Ι.Χ. από το εξωτερικό. Οι αρχές αναγνωρίζουν ότι η οδική συμπεριφορά και η επαγγελματική νομιμότητα αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη συνολική εικόνα της πόλης.

Η Τροχαία, μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, επιχειρεί να αποτρέψει την ανεξέλεγκτη «γκρίζα» αγορά μεταφορών, που τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί σε αρκετές τουριστικές περιοχές της χώρας.

Τι κρατάμε;

