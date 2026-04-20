Θεσσαλονίκη: Αγελάδα ξέφυγε και έκανε βόλτες μέσα στην Εθνική Οδό για 45 λεπτά

Απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, με αγελάδα να… βολτάρει στην Εθνική Οδό

Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/04/2026) στη Θεσσαλονίκη, όταν μια αγελάδα βρέθηκε να κινείται ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Σίνδου.

Το ζώο, εμφανώς τρομαγμένο, καταγράφηκε σε βίντεο να περιφέρεται στον δρόμο ανάμεσα στα αυτοκίνητα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για την κυκλοφορία. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέμεινε στο σημείο για περίπου 45 λεπτά, προκαλώντας αναστάτωση στους οδηγούς.

Λίγο αργότερα, και ενώ η αγελάδα προσπαθούσε να απομακρυνθεί από το οδόστρωμα, εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης της, ο οποίος κατάφερε να την πλησιάσει και να την απομακρύνει με ασφάλεια. Όπως έγινε γνωστό, το ζώο είχε διαφύγει της προσοχής του ιδιοκτήτη του στην περιοχή του Καλοχωρίου και, αφού διένυσε σημαντική απόσταση, κατέληξε στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος της Σίνδου.

Το περιστατικό δεν μπορούσε να μην μας θυμίσει μια άλλη καταδίωξη… αγελάδας, την οποία είχαμε δει πριν μερικά χρόνια στις ΗΠΑ. Φυσικά εκεί είναι πιο έμπειροι στο κυνήγι αγελάδας, οπότε επιστρατεύτηκε καουμπόης με λάσο.

Πηγή: EleftherosTypos.gr