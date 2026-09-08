Θεσσαλονίκη: Ανήλικος οδηγός δικύκλου θα πληρώσει 3.540 ευρώ σε πρόστιμα – Τι παραβάσεις έκανε;

Tέσσερις συλλήψεις για σοβαρές παραβάσεις του ΚΟΚ στη Θεσσαλονίκη, με την περίπτωση ενός ανήλικου να ξεχωρίζει

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τέσσερα άτομα το προηγούμενο 24ωρο για σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αφορά έναν ανήλικο ημεδαπό, ο οποίος συνελήφθη απογευματινές ώρες της 5ης Σεπτεμβρίου 2026 στην περιοχή του Ευόσμου.

Ο 17χρονος οδηγούσε επικίνδυνα δίκυκλο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας μπροστά σε παιδική χαρά, με ταχύτητα που ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο. Του επιβλήθηκαν διοικητικές ποινές για επίδειξη ικανοτήτων, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κατάλληλου σιγαστήρα, στέρηση και μη χρήση κράνους, οδήγηση ανασφάλιστου οχήματος και οδήγηση οχήματος χωρίς κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Παράλληλα, βεβαιώθηκε παράβαση στην 43χρονη ιδιοκτήτρια του δίκυκλου για παραχώρηση του οχήματος σε άτομο που δεν διέθετε άδεια οδήγησης. Το συνολικό χρηματικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε ανέρχεται στα 3.540 ευρώ.

Άλλες τρεις συλλήψεις το ίδιο 24ωρο

Ξημερώματα της 6ης Σεπτεμβρίου 2026, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συνελήφθη 46χρονος ημεδαπός που οδηγούσε επιβατικό αυτοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλ. Πρωινές ώρες της 5ης Σεπτεμβρίου, στην Ευκαρπία, συνελήφθη 43χρονος ημεδαπός που οδηγούσε δίκυκλο, ενώ σε προγενέστερο χρόνο του είχαν αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης και οι κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας για παράβαση του ΚΟΚ.

Τέλος, βραδινές ώρες της ίδιας ημέρας, επίσης στο κέντρο της πόλης, συνελήφθη 44χρονος ημεδαπός που οδηγούσε μοτοσικλέτα, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης σε προγενέστερο χρόνο.

Πηγή: Astynomia.gr