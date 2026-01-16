Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη οδηγός πήρε σβάρνα 15 παρκαρισμένα κι ένα περίπτερο

Χάος στους δρόμους της Θεσσαλονίκης προκάλεσε μια 24χρονη οδηγός, σαρώνοντας τα πάντα στο διάβα της – Ήταν μεθυσμένη σύμφωνα με την αστυνομία
Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε για να δικαστεί η 24χρονη οδηγός που σκόρπισε το χάος τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, παίρνοντας «σβάρνα» 15 παρκαρισμένα αυτοκίνητα προτού προσκρούσει σε ένα περίπτερο και ένα κατάστημα στην περιοχή της Τούμπας.
Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος της δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σε βαθμό πλημμελήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η νεαρή οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα του αλκοτέστ.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου, λίγο μετά τις 04:00, στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Παπάφη. Το όχημα της νεαρής γυναίκας κινήθηκε ανεξέλεγκτα, παρασύροντας στο πέρασμά του αυτοκίνητα, χτυπώντας περίπτερο και καταλήγοντας στην τζαμαρία καταστήματος, όπου και ακινητοποιήθηκε.
Βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνει τη σφοδρότητα της πορείας του αυτοκινήτου, το οποίο εμβολίζει παρκαρισμένα οχήματα επί της οδού Μπότσαρη, εκτοξεύοντάς τα ακόμη και πάνω στο πεζοδρόμιο.
