quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη οδηγός πήρε σβάρνα 15 παρκαρισμένα κι ένα περίπτερο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16.01.2026
Autotypos Team
thessaloniki-methysmeni-odigos-pire-svarna-15-parkarismena-ki-ena-periptero-789654

Χάος στους δρόμους της Θεσσαλονίκης προκάλεσε μια 24χρονη οδηγός, σαρώνοντας τα πάντα στο διάβα της – Ήταν μεθυσμένη σύμφωνα με την αστυνομία

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε για να δικαστεί η 24χρονη οδηγός που σκόρπισε το χάος τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, παίρνοντας «σβάρνα» 15 παρκαρισμένα αυτοκίνητα προτού προσκρούσει σε ένα περίπτερο και ένα κατάστημα στην περιοχή της Τούμπας.

Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος της δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σε βαθμό πλημμελήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η νεαρή οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα του αλκοτέστ.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου, λίγο μετά τις 04:00, στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Παπάφη. Το όχημα της νεαρής γυναίκας κινήθηκε ανεξέλεγκτα, παρασύροντας στο πέρασμά του αυτοκίνητα, χτυπώντας περίπτερο και καταλήγοντας στην τζαμαρία καταστήματος, όπου και ακινητοποιήθηκε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνει τη σφοδρότητα της πορείας του αυτοκινήτου, το οποίο εμβολίζει παρκαρισμένα οχήματα επί της οδού Μπότσαρη, εκτοξεύοντάς τα ακόμη και πάνω στο πεζοδρόμιο.

Πηγή: ElefterosTypos.gr

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#αλκοτέστ#Θεσσαλονίκη
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

thessaloniki-methysmenos-odigos-roufixe-sto-alkotest-anti-na-fysixei-kai-epitethike-stous-astynomikous-des-ti-tha-plirosei-718607

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.10.2025

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός ρούφηξε στο αλκοτέστ αντί να φυσήξει και επιτέθηκε στους αστυνομικούς – Δες τι θα πληρώσει
posa-thanatifora-trochaia-eichame-to-2025-stin-ellada-750829

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.01.2026

Πόσα θανατηφόρα τροχαία είχαμε το 2025 στην Ελλάδα;
giortes-oi-ellines-odigoi-piran-to-minyma-gia-to-alkool-posous-epiasan-methysmenous-778688

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.01.2026

Γιορτές: Οι Έλληνες οδηγοί πήραν το μήνυμα για το αλκοόλ – Πόσους έπιασαν μεθυσμένους;
attiki-21chronos-piastike-na-odigei-methysmenos-kai-pige-na-xefygei-apo-to-bloko-des-ti-poini-efage-691651

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.12.2025

Αττική: 21χρονος πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένος και πήγε να ξεφύγει από το μπλόκο – Δες τι ποινή έφαγε
neo-afti-einai-i-efarmogi-sto-kinito-pou-sou-deichnei-kameres-rantar-kai-bloka-stous-dromous-787944

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.12.2025

Νέο: Αυτή είναι η εφαρμογή στο κινητό που σου δείχνει κάμερες, ραντάρ και μπλόκα στους δρόμους
piastike-na-odigei-ilektriko-patini-methysmeni-stin-athina-deite-ti-prostimo-tha-plirosei-665791

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.12.2025

«Πιάστηκε» να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι μεθυσμένη στην Αθήνα – Δείτε τι πρόστιμο θα πληρώσει

Πρόσφατες Ειδήσεις