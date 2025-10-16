quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός ρούφηξε στο αλκοτέστ αντί να φυσήξει και επιτέθηκε στους αστυνομικούς – Δες τι θα πληρώσει

ΠΕΜΠΤΗ | 16.10.2025
AutoTypos Team
thessaloniki-methysmenos-odigos-roufixe-sto-alkotest-anti-na-fysixei-kai-epitethike-stous-astynomikous-des-ti-tha-plirosei-718607

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας Θέρμης σταμάτησαν για έλεγχο έναν 45χρονο οδηγό.

Κατά τη διάρκεια του αλκοτέστ, ο άνδρας αντί να φυσήξει, άρχισε να ρουφάει, καθιστώντας αδύνατη τη διαδικασία μέτρησης.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο οδηγός βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή του MEGA «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο άνδρας αντιστάθηκε στη σύλληψη, με αποτέλεσμα να πέσουν όλοι μαζί στο έδαφος κατά τη διάρκεια της προσπάθειας των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν.

Διαβάστε επίσης: Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; – Δες τι σε περιμένει σύμφωνα με τον ΚΟΚ

Αργότερα, ο οδηγός μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου εμφανίστηκε μετανιωμένος και παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Διαβάστε επίσης: Επιτέλους – Η συχνή παράβαση των Ελλήνων που με τον νέο ΚΟΚ δεν γλιτώνεις τη φυλακή!

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 19 μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική ποινή ύψους 10 ευρώ ημερησίως, ενώ του επιβλήθηκαν και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όρια αλκοτέστ: Πότε τρως “καμπάνα” – Τα πρόστιμα με τον νέο ΚΟΚ

Δοκιμή Hyundai Inster Cross: Το crossover πόλης που καίει πραγματικά 2,56 ευρώ στα 100 km

Δακτύλιος: Γιατί δεν επέστρεψε ακόμα – Τι έχει συμβεί

Τέλος οι συνομιλίες για τα μπλόκα στο Viber: Συνελήφθησαν οι διαχειριστές – Κινδυνεύουν τα περισσότερα από 200.000 μέλη;

