Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας Θέρμης σταμάτησαν για έλεγχο έναν 45χρονο οδηγό.

Κατά τη διάρκεια του αλκοτέστ, ο άνδρας αντί να φυσήξει, άρχισε να ρουφάει, καθιστώντας αδύνατη τη διαδικασία μέτρησης.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο οδηγός βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή του MEGA «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο άνδρας αντιστάθηκε στη σύλληψη, με αποτέλεσμα να πέσουν όλοι μαζί στο έδαφος κατά τη διάρκεια της προσπάθειας των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν.

Αργότερα, ο οδηγός μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου εμφανίστηκε μετανιωμένος και παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 19 μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική ποινή ύψους 10 ευρώ ημερησίως, ενώ του επιβλήθηκαν και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

