Θεσσαλονίκη: Πρώτο κουδούνι με 68 παραβάσεις σε σχολικά λεωφορεία

Δράση στα σχολεία

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Τροχαία Θεσσαλονίκης μοίρασε έντυπα κυκλοφοριακής αγωγής σε μαθητές και γονείς, με συμβουλές για ασφαλή χρήση πεζοδρομίων, διαβάσεων και φωτεινών σηματοδοτών.

Οι αστυνομικοί βρέθηκαν σε σχολεία σε Συκιές, Νεάπολη, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, Αμπελόκηπους και Καλαμαριά, δίνοντας πρακτικές οδηγίες στους μικρούς μαθητές. Παράλληλα, προγραμματίστηκαν διαλέξεις και προληπτικοί έλεγχοι καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Έλεγχοι στα σχολικά λεωφορεία

Την ίδια μέρα, πραγματοποιήθηκαν 195 έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία, με 68 παραβάσεις.

17 για υπερβολική ταχύτητα

15 για ταχογράφους

8 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

5 για ελλείψεις σε δελτίο τεχνικού ελέγχου και άδειες οδήγησης

Σε δύο περιπτώσεις επιβλήθηκαν άμεσα μέτρα: σε οδηγό αφαιρέθηκε η άδεια, ενώ ένα λεωφορείο ακινητοποιήθηκε.

Επίσης, άλλο ένα περιστατικό που καταγράφηκε στην Αττική, κατέληξε με οδηγό σχολικού να λαμβάνει πρόστιμο 440 ευρώ λόγω έλλειψης σχετικής πινακίδας από το παρμπρίζ, στην οποία έπρεπε να αναγράφεται ότι πρόκειται για σχολικό.

Οδηγίες προς γονείς

Η Τροχαία υπενθύμισε ότι η κυκλοφοριακή αγωγή ξεκινά από το σπίτι. Οι γονείς καλούνται να δείξουν στα παιδιά την πιο ασφαλή διαδρομή προς το σχολείο, να τα μάθουν να ελέγχουν τον δρόμο πριν διασχίσουν και να φορούν πάντα φωσφοριζέ ή ανοιχτόχρωμα ρούχα το βράδυ.

