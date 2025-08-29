quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με Porsche – Διέφυγε από την ηλιοροφή ο οδηγός

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 29.08.2025
Autotypos Team
thessaloniki-trochaio-me-porsche-diefyge-apo-tin-iliorofi-o-odigos-772765

Η Porsche Panamera συγκρούστηκε με άλλο όχημα και ο οδηγός της διέφυγε από το σημείο – 2 άτομα στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29.08.2025), όταν η Porsche, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Παράλληλα, διεξάγονται έρευνες για το ποιος οδηγούσε τελικά το πολυτελές αυτοκίνητο.

Ο οδηγός βγήκε από την ηλιοροφή και εξαφανίστηκε

Ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του, σπάζοντας την ηλιοροφή, και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, εγκαταλείποντας πίσω του συντρίμμια και τραυματίες. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Ένα από τα δύο οχήματα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα, ενώ από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν οι δύο τραυματίες, με τη γυναίκα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση της ιδιοκτήτριας της Porsche. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πολυτελές όχημα ανήκει σε 45χρονη επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη. Παραμένει άγνωστο το εάν το όχημα οδηγούσε η ίδια.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Στην Ελλάδα το Lynk&Co 08: Το premium plug-in hybrid SUV που κάνει 200 km μόνο με ρεύμα – Τιμές

Αποστολή στο Μόναχο: Αυτό είναι το νέο Volkswagen T-Roc

Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Τι συμβαίνει τελικά; – Απάντηση στα fake news

Tags
#Porsche#Porsche Panamera#Θεσσαλονίκη#τροχαίο
