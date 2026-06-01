EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θλίψη στους ελληνικούς αγώνες για την απώλεια του Νικόλα Περατινού

ΔΕΥΤΕΡΑ | 01.06.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
Μια ιδιαίτερα δυσάρεστη είδηση σκόρπισε θλίψη στον χώρο του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς ο Νικόλας Περατινός έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Γνωστός για το ήθος, το χαμόγελο και τη διαρκή παρουσία του στους ελληνικούς αγώνες, ο Νικόλας Περατινός υπήρξε μια προσωπικότητα που κέρδισε τον σεβασμό φίλων, συναθλητών και ανθρώπων του χώρου, τόσο για τις αγωνιστικές του επιτυχίες όσο και για τον χαρακτήρα του.

Μια διαδρομή γεμάτη αγώνες

Ο Νικόλας Περατινός συνέδεσε το όνομά του με τους ελληνικούς αγώνες ταχύτητας και αναβάσεων, κατακτώντας σημαντικές διακρίσεις και πρωταθλήματα κατά τη διάρκεια της πορείας του. Παράλληλα, υπήρξε ένας άνθρωπος που δεν περιορίστηκε μόνο στον ρόλο του οδηγού, αλλά συνέβαλε ενεργά στην ανάπτυξη του αθλήματος. Ανάμεσα στις σημαντικές πρωτοβουλίες του ήταν και η διοργάνωση του τελευταίου πρωταθλήματος Ενιαίου με τα Skoda Fabia, μιας προσπάθειας που έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς οδηγούς να ζήσουν την εμπειρία του ανταγωνισμού σε ένα οργανωμένο και προσιτό περιβάλλον.

Ένας άνθρωπος που αγαπούσε τη ζωή

Μέλος του ΣΟΑΑ και διαχρονικά ενεργό κομμάτι της ελληνικής αγωνιστικής κοινότητας, ο Νικόλας Περατινός ξεχώριζε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τόσο τους αγώνες όσο και την καθημερινότητά του. Άνθρωπος με πάθος για τη θάλασσα, τις προκλήσεις και κάθε τι που μπορούσε να προσφέρει έντονες συγκινήσεις, παρέμεινε μέχρι το τέλος πιστός στις αξίες που τον χαρακτήριζαν. Αντιμετώπισε τη δύσκολη μάχη που έδωσε τα τελευταία χρόνια με αξιοπρέπεια και δύναμη, κερδίζοντας ακόμη περισσότερο τον σεβασμό όσων βρέθηκαν δίπλα του. Η απώλειά του αφήνει ένα κενό στον χώρο των ελληνικών αγώνων, αλλά και στις καρδιές των ανθρώπων που είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους φίλους του.

Καλό ταξίδι, Νικόλα.

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
