Θυμάστε το αυτοκίνητο της Sony; Δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει

Το ηλεκτρικό Afeela δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει, ενώ η συνεργασία Sony και Honda βρίσκεται προς το παρόν «στον αέρα»

Έξι χρόνια έχουν περάσει απ’ όταν η Sony σόκαρε τον κόσμο της αυτοκίνησης, παρουσιάζοντας το ηλεκτρικό πρωτότυπο Vision-S. Αυτό στη συνέχεια ονομάστηκε Afeela 1, με τον τεχνολογικό κολοσσό να ανακοινώνει πως θα ακολουθήσει το ηλεκτρικό SUV, Afeela 2, ιδρύοντας παράλληλα την κοινοπραξία Sony Honda Mobility (SHM) με τη Honda.

H εν λόγω «συμμαχία» δημιούργησε τον αναμενόμενο ενθουσιασμό, ωστόσο, δεν έμελλε να καρποφορήσει, τουλάχιστον όχι ακόμα…

Αλλαγή στρατηγικής για τη Honda

Πρωταρχικός στόχος της συνεργασίας Sony και Honda ήταν η υλοποίηση του ονείρου της πρώτης να μπει δυναμικά στον χώρο της αυτοκίνησης με δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα παραγωγής. Αυτά θα ήταν τα Afeela 1 & 2, με το πρώτο το αποτελεί ένα ηλεκτρικό σεντάν και το δεύτερο ένα ηλεκτρικό SUV. Ωστόσο, η αλλαγή στα σχέδια της Honda βάζει φρένο στην ανάπτυξη των νέων μοντέλων, βάζοντας παράλληλα το ντεμπούτο της Sony στην αυτοκίνηση «στον πάγο».

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η Honda ανακοίνωσε πως επανεξετάζει τη στρατηγική της γύρω από την ηλεκτροκίνηση και ακυρώνει τα δύο δικά της ηλεκτρικά μοντέλα της σειράς, Honda O, όπως και το νέο ηλεκτρικό Acura RSX. Επρόκειτο για μια απόφαση-σοκ, αφού, σύμφωνα με την εταιρεία, οδηγεί σε λογιστικές απώλειες περίπου 2,5 τρισεκατομμυρίων γεν (περίπου 15,7 δισ. δολάρια).

«Ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης της στρατηγικής ηλεκτροκίνησης της Honda που ανακοινώθηκε στις 12 Μαρτίου 2026, και λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων, τα θεμέλια πάνω στα οποία βασιζόταν η λειτουργία της SHM – όπως η χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών και περιουσιακών στοιχείων που επρόκειτο να παράσχει η Honda – έχουν αλλάξει ριζικά. Γι’ αυτόν τον λόγο, η SHM ανακοινώνει σήμερα τη διακοπή της ανάπτυξης και της κυκλοφορίας του πρώτου της μοντέλου, του AFEELA 1, καθώς και του δεύτερου μοντέλου».

Άκυρο το σχέδιο, αλλά όχι η συνεργασία

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει αυτόματα και το τέλος της συνεργασίας Sony και Honda. Οι δύο εταιρείες θα προχωρήσουν σε «επανεξέταση της επιχειρηματικής κατεύθυνσης της SHM», αναφέροντας πως σκοπεύουν να ανακοινώσουν τον «μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ρόλο τους, καθώς και τη συμβολή τους στο μέλλον της κινητικότητας», το συντομότερο δυνατό.

Η SHM είχε προγραμματίσει να ξεκινήσει τις παραδόσεις του Afeela 1 στους πελάτες προς το τέλος του τρέχοντος έτους. Η αρχική έκδοση Signature θα κόστιζε 102.900 δολάρια, ενώ η πιο προσιτή έκδοση Origin με τιμή 89.900 δολάρια ήταν προγραμματισμένη για το 2027. Αυτά τα σχέδια πλέον δεν πρόκειται να υλοποιηθούν, ενώ η προ-παραγωγή είχε ήδη ξεκινήσει στο εργοστάσιο East Liberty Auto Plant της Honda στο Οχάιο.

Ενώ οι εταιρείες λένε πως πορεύονται μαζί στο μέλλον, η ακύρωση ενός μοντέλου που βρίσκεται σε τόσο προχωρημένο στάδιο δεν παύει να αποτελεί καίριο «χτύπημα» σε μια κοινοπραξία που ιδρύθηκε πριν λιγότερο από τέσσερα χρόνια. Ο χρόνος θα δείξει αν η επανεξέταση της στρατηγικής της Honda θα αποδειχθεί σοφή κίνηση μακροπρόθεσμα, παρά τις βραχυπρόθεσμες απώλειες.

