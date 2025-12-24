quattroruote-icon
Τι αυτοκίνητα οδηγεί η ομάδα της Μπάγερν Μονάχου;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 24.12.2025
Autotypos Team
Αυτά τα αυτοκίνητα επέλεξε η ομάδα ποδοσφαίρου της Μπάγερν Μονάχου ως τα βασικά οχήματα για τη φετινή σεζόν

Η γυναικεία ομάδα της Μπάγερν Μονάχου θα κυκλοφορεί με το νέο Audi Q3, αλλά και τα νέα Audi A3 και A1 Allstreet. Οι παίχτριες της Μπάγερν Μονάχου παρέλαβαν τα νέα τους αυτοκίνητα σε ένα ειδικό οδηγικό event στη λίμνη Tegernsee, όπου είχαν την ευκαιρία να τα γνωρίσουν σε βάθος και να τα οδηγήσουν.

Μεταξύ αυτών ήταν οι, Giulia Gwinn, Klara Bühl και η Lea Schüller, με τις αθλήτριες της Μπάγερν Μονάχου να εξερευνούν τόσο τα οδηγικά τους χαρακτηριστικά, όσο και τις τεχνολογικές τους δυνατότητες.

Ο Yves Becker-Fahr, Head of Sales Germany της Audi, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε λύσεις μετακίνησης στις παίκτριες της FC Bayern και που τις στηρίζουμε και εκτός αγωνιστικού χώρου με τα οχήματά μας. Η συνεργασία μας βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως το ομαδικό πνεύμα, η κορυφαία απόδοση και ο δυναμισμός — στοιχεία καθοριστικά τόσο στον αθλητισμό όσο και στον κόσμο του αυτοκινήτου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το νέο Audi Q3 «βασικό» στο ρόστερ

Οι περισσότερες αθλήτριες επέλεξαν το νέο Audi Q3, προτού ακολουθήσουν μια διαδρομή με ξεχωριστό χαρακτήρα. Προορισμός, η εντυπωσιακή γέφυρα Faller-Klamm, όπου οι παίκτριες συμμετείχαν σε μια σειρά από δημιουργικές και διαδραστικές δοκιμασίες, σχεδιασμένες για να ενισχύσουν την εξοικείωσή τους με τα αυτοκίνητα.

Ανάμεσά τους, η οδήγηση ακριβώς 11 μέτρων —όση η απόσταση ενός πέναλτι— αλλά και η ρύθμιση των χρωμάτων της FC Bayern Munich μέσω του συστήματος ατμοσφαιρικού φωτισμού του Q3. Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της ομάδας στο Μόναχο.

Η Bianca Rech, Director της FC Bayern Women, σημείωσε: «Η συνεργασία μας με την Audi αποτελεί ισχυρή ένδειξη της εκτίμησης που δείχνει η μάρκα στην ομάδα μας και ένα σημαντικό βήμα για να προσφέρουμε στις παίκτριές μας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για κορυφαίες επιδόσεις και ανυπομονούμε για μια επιτυχημένη συνεργασία που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του δρόμου».

Συνολικά, παραδόθηκαν 26 Audi Q3, πέντε Audi A3 και ένα Audi A1 allstreet στις παίκτριες και το επιτελείο της γυναικείας ομάδας της FC Bayern Munich. Η συνεργασία αυτή βρίσκεται σε ισχύ από το 2021, ενώ η Audi αποτελεί διαχρονικό συνεργάτη του συλλόγου από το 2002.

Παράλληλα, και η ανδρική ομάδα της FC Bayern οδηγεί εδώ και χρόνια Audi και παρέλαβε τα νέα της οχήματα στις αρχές Οκτωβρίου.

Τι κρατάμε:

  • Τα νέα τους Audi παρέλαβαν οι παίχτριες της Μπάγερν Μονάχου
  • Οι περισσότερες διάλεξαν το νέο Audi Q3, ενώ άλλες επέλεξαν μεταξύ των Audi A3 και A1 Allstreet
  • Η παραλαβή συνδυάστηκε με ένα ειδικό event με δοκιμασίες που είχαν άρωμα ποδοσφαίρου
