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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τι αυτοκίνητα οδηγούν οι παίκτες του Ολυμπιακού για 3η χρονιά;

ΤΡΙΤΗ | 28.07.2026
Autotypos Team
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Οι παίχτες του Ολυμπιακού θα συνεχίσουν να οδηγούν τα αυτοκίνητα της ίδιας μάρκας μετά την ανανέωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών

Η Opel ανανέωσε για τρίτη διαδοχική χρονιά τη χορηγική της συνεργασία με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική στήριξή της προς την ποδοσφαιρική ομάδα του Πειραιά. Η συνεργασία των δύο πλευρών συνεχίζεται στηριζόμενη σε κοινές αξίες, όπως η συνέπεια, η ομαδικότητα, η καινοτομία και η διαρκής επιδίωξη υψηλών επιδόσεων.

Πρόκειται για μια σχέση που, σύμφωνα με την εταιρεία, εξελίσσεται σταθερά μέσα από την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη μακροχρόνια συνεργασία.

Στο πλευρό του Ολυμπιακού για 3η σεζόν

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Opel εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλευρό της ΠΑΕ Ολυμπιακός, υποστηρίζοντας τις δραστηριότητες του συλλόγου και καλύπτοντας τις ανάγκες μετακίνησης με τη σύγχρονη και εξηλεκτρισμένη γκάμα των μοντέλων της. Η γκάμα της γερμανικής μάρκας περιλαμβάνει μοντέλα που συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία, υψηλά επίπεδα ασφάλειας και αποδοτικότητα, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις μετακίνησης που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, οι δύο πλευρές συνεχίζουν την κοινή τους πορεία, έχοντας ως στόχο επιτυχίες τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Η ανανέωση της συνεργασίας αποτελεί συνέχεια μιας σχέσης που έχει πλέον καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, με την Opel να παραμένει σταθερός συνεργάτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ενισχύοντας την παρουσία της στον χώρο του αθλητισμού και υποστηρίζοντας έναν σύλλογο με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Με αυτόν τον τρόπο, η αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει να συνδέει το όνομά της με αξίες όπως η ομαδική προσπάθεια, η εξέλιξη και η επιδίωξη της κορυφής.

Τι κρατάμε:

  • Η Opel ανανέωσε για τρίτη διαδοχική χρονιά τη συνεργασία της με την ΠΑΕ Ολυμπιακός
  • Η εξηλεκτρισμένη γκάμα μοντέλων της θα συνεχίσει να καλύπτει τις ανάγκες μετακίνησης της ομάδας
  • Οι δύο πλευρές συνεχίζουν έχοντας ως στόχο επιτυχίες εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων
  • Η Opel συνεχίζει να συνδέει το όνομά της με αξίες όπως η ομαδική προσπάθεια, η εξέλιξη και η επιδίωξη της κορυφής

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Tags
#Opel#Ολυμπιακός
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