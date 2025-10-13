Τι αλλάζει σε ένα μοντέλο της Aston Martin αν βάλεις το S στον τίτλο;

Μπορεί να μην αλλάζει και τόσα πολλά πράγματα, αλλά ο James Bond σίγουρα θα επέλεγε την Aston Martin με το S…

Η Aston Martin παρουσίασε μια νέα, ακόμα πιο δυναμική, έκδοση της DB12, προσθέτοντας ένα “S” στο τέλος του εμβληματικού της grand tourer. Η νέα DB12 S τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας και έρχεται με αυξημένη ισχύ, βελτιώσεις στο πλαίσιο και ακόμα πιο σπορ χαρακτήρα.

Περισσότερη δύναμη

Κάτω από το καπό της Aston Martin DB12 S βρίσκουμε τον twin-turbo V8 κινητήρα 4,0 λίτρων της Mercedes, σε ακόμα πιο εξελιγμένη μορφή. Ο εμβληματικός V8 αποδίδει πια 690 ίππους με 800 Nm ροπή, δηλαδή 20 ίππους παραπάνω απ’ ότι στην «απλή» DB12. Αυτό βοηθά τη νέα κορυφαία έκδοση να κάνει το 0-100 σε περίπου 3,4 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα παραμένει στα 325 χλμ./ώρα.

Η DΒ12 S καταφέρνει να κόψει μερικά δέκατα από τον χρόνο 0-100 χάρη στο βελτιστοποιημένο σύστημα Lanch Control και τις κατά 50% γρηγορότερες αλλαγές ταχυτήτων. Επίσης, οι μηχανικοί της βρετανικής μάρκας βελτίωσαν την αίσθηση του πεντάλ του γκαζιού χάρη σε «μια νέα, ειδική για την S χαρτογράφηση, που δίνει στον οδηγό ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση σύνδεσης και ελέγχου».

Ακόμα πιο συνδεδεμένη με τον δρόμο

Όσον αφορά την οδηγική αίσθηση, η νέα Aston Martin DB12 S διαθέτει αναθεωρημένη ανάρτηση με ακόμα πιο άκαμπτες αντιστρεπτικές δοκούς στο πίσω μέρος και νέες ρυθμίσεις camber & toe, ενώ σε αυτές προστίθεται και νέο λογισμικό για τα αμορτισέρ Bilstein DTX. Η ομάδα δεν σταμάτησε εκεί, καθώς αναθεώρησε επίσης το σύστημα διεύθυνσης και το ηλεκτρονικό πίσω διαφορικό. Αυτές οι αλλαγές υπόσχονται να προσφέρουν καλύτερη «σύνδεση και απόκριση για [μια] ακόμη πιο φυσική και διαισθητική αίσθηση».

Looks που… σκοτώνουν

Οι αλλαγές στο εξωτερικό δεν είναι υπερβολικές, αλλά στοχευμένες για να κάνουν την DB12 S να ξεχωρίζει. Η κορυφαία έκδοση της BD12 έχει γίνει πιο φαρδιά χάρη σε ένα νέο splitter με μαύρα πλαϊνά πτερύγια που φέρνει το αυτοκίνητο πιο κοντά στον δρόμο και τη βοηθά να παράγει περισσότερη κάθετη δύναμη. Το επιθετικό της βλέμμα ολοκληρώνει το νέο υπέροχα σμιλεμένο καπό με αεραγωγούς.

Το επιθετικό look συνεχίζεται και στο προφίλ του αυτοκινήτου, με τα μαύρα μασπιέ να ενώνουν τους νέους τροχούς 21 ιντσών, οι οποίοι με τη σειρά τους καλύπτουν τα κεραμικά φρένα με τεράστιους δίσκους 410 χλστ. μπροστά και 360 χλστ. πίσω. Τα νέα φρένα ζυγίζουν 27 κιλά ολόκληρα λιγότερο, ενώ προσφέρουν σημαντικά καλύτερη απόδοση κατά την πέδηση.

Τέλος, στο πίσω μέρος κυριαρχεί ο νέος προφυλακτήρας με τη νέα αεροτομή τύπου ducktail και τις τέσσερις απολήξεις της εξάτμισης από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν προαιρετικά ένα σύστημα εξάτμισης από τιτάνιο, «σώζοντας» έτσι άλλα 11,7 κιλά.

Αναβαθμίσεις και στο εσωτερικό

Οι αλλαγές στη νέα Aston Martin DB12 S δεν περιορίζονται στο εξωτερικό και στην έξτρα δύναμη, αλλά συνεχίζονται και στην καμπίνα του βρετανικού grand tourer. Σε αυτό κυριαρχεί ο κόκκινος περιστροφικός επιλογέας προγράμματος οδήγησης. Παράλληλα, εδώ βρίσκουμε και νέα σπορ καθίσματα 16 ρυθμίσεων, επενδύσεις δέρματος και Alcantara και λεπτομέρειες σε γυαλιστερό μαύρο και σκούρο σατινέ χρώμιο.

Στις προαιρετικές επιλογές υπάρχουν, μεταξύ άλλων, καθίσματα carbon και θερμαινόμενο τιμόνι ντυμένο με Alcantara, ηχοσύστημα Bowers & Wilkins και ξύλινες επενδύσεις για το εσωτερικό των θυρών.

Η νέα DB12 S θα κυκλοφορήσει και σε κουπέ και σε κάμπριο έκδοση, με τις πρώτες παραδόσεις να πραγματοποιούνται στις αρχές του 2026.

Τι κρατάμε:

Η Aston Martin DB12 παίρνει την τελική της μορφή προσθέτοντας ένα “S”

Η DB12 S έρχεται με αυξημένη ισχύ, καλύτερο στήσιμο και πιο επιθετικό στυλ

Κουπέ και κάμπριο εκδόσεις, με πρώτες παραδόσεις στις αρχές του 2026

Πηγή: Carscoops.com

