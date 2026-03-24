Τι αλλάζει στα ΚΤΕΟ με το νομοσχέδιο που μόλις ψηφίστηκε;

Το νέο νομοσχέδιο αλλάζει το πλαίσιο στα ΚΤΕΟ με Μητρώο Εποπτών και αυστηρότερη εποπτεία. Δες τι σημαίνει για τον τεχνικό έλεγχο.

Το νέο νομοσχέδιο για τις μεταφορές φέρνει και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα εποπτεύονται και θα λειτουργούν τα ΚΤΕΟ, με στόχο να ενισχυθεί η αξιοπιστία των τεχνικών ελέγχων και να περιοριστούν φαινόμενα πλημμελούς ή καθαρά τυπικής διαδικασίας.

Η βασική κατεύθυνση του υπουργείου είναι να πάψει ο τεχνικός έλεγχος να αντιμετωπίζεται ως μια υποχρέωση που απλώς “διεκπεραιώνεται” και να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο στην οδική ασφάλεια και στην κατάσταση του στόλου που κυκλοφορεί στους δρόμους.

Δημιουργείται Μητρώο Εποπτών

Η σημαντικότερη αλλαγή που φέρνει το νομοσχέδιο είναι η δημιουργία Μητρώου Εποπτών. Πρόκειται για μηχανισμό που θα λειτουργεί ως εργαλείο ελέγχου της σωστής εφαρμογής των διαδικασιών στα ΚΤΕΟ.

Η ύπαρξη τέτοιου μητρώου έχει σαφή στόχο. Να υπάρχει πιο οργανωμένη, σταθερή και επιτόπια εποπτεία, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τεχνικοί έλεγχοι γίνονται σωστά και όχι απλώς τυπικά.

Πού στοχεύει το νέο πλαίσιο

Το υπουργείο αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι παρεμβάσεις στοχεύουν στον περιορισμό φαινομένων:

πλημμελούς ελέγχου

τυπικής διενέργειας ελέγχων χωρίς ουσία

αδυναμίας να διαπιστωθεί αν το όχημα πληροί όντως τις προδιαγραφές ασφαλείας

Αυτό σημαίνει ότι το νέο πλαίσιο δεν αλλάζει μόνο διοικητικά τα ΚΤΕΟ. Προσπαθεί να ενισχύσει την ίδια την αξιοπιστία του αποτελέσματος του ελέγχου.

Γιατί συνδέεται άμεσα με την οδική ασφάλεια

Η λογική του υπουργείου είναι ότι ένα πιο αξιόπιστο σύστημα ΚΤΕΟ οδηγεί και σε καλύτερη κατάσταση του στόλου. Και αυτό, με τη σειρά του, συμβάλλει στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Με άλλα λόγια, ο τεχνικός έλεγχος δεν αντιμετωπίζεται πια μόνο ως υποχρέωση απέναντι στη διοίκηση, αλλά ως κρίσιμο εργαλείο για να απομακρύνονται από την κυκλοφορία οχήματα που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Τι σημαίνει πρακτικά για τον ιδιοκτήτη αυτοκινήτου

Για τον οδηγό, η ουσία είναι ότι ο έλεγχος στα ΚΤΕΟ θα πρέπει να γίνεται πιο σοβαρά, πιο διαφανώς και με μεγαλύτερη εποπτεία. Αυτό ενδέχεται να σημαίνει πιο αυστηρή εφαρμογή των διαδικασιών, αλλά και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο ότι ο τεχνικός έλεγχος έχει πραγματικό νόημα.

Το μέτρο είναι σημαντικό ειδικά σε μια χώρα με γηρασμένο στόλο, όπου η ποιότητα του τεχνικού ελέγχου επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια όλων.

