EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τι αλλάζει στα ΚΤΕΟ με το νομοσχέδιο που μόλις ψηφίστηκε;

ΤΡΙΤΗ | 24.03.2026
AutoTypos Team
Το νέο νομοσχέδιο αλλάζει το πλαίσιο στα ΚΤΕΟ με Μητρώο Εποπτών και αυστηρότερη εποπτεία. Δες τι σημαίνει για τον τεχνικό έλεγχο.

Το νέο νομοσχέδιο για τις μεταφορές φέρνει και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα εποπτεύονται και θα λειτουργούν τα ΚΤΕΟ, με στόχο να ενισχυθεί η αξιοπιστία των τεχνικών ελέγχων και να περιοριστούν φαινόμενα πλημμελούς ή καθαρά τυπικής διαδικασίας.

Η βασική κατεύθυνση του υπουργείου είναι να πάψει ο τεχνικός έλεγχος να αντιμετωπίζεται ως μια υποχρέωση που απλώς “διεκπεραιώνεται” και να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο στην οδική ασφάλεια και στην κατάσταση του στόλου που κυκλοφορεί στους δρόμους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημιουργείται Μητρώο Εποπτών

Η σημαντικότερη αλλαγή που φέρνει το νομοσχέδιο είναι η δημιουργία Μητρώου Εποπτών. Πρόκειται για μηχανισμό που θα λειτουργεί ως εργαλείο ελέγχου της σωστής εφαρμογής των διαδικασιών στα ΚΤΕΟ.

Η ύπαρξη τέτοιου μητρώου έχει σαφή στόχο. Να υπάρχει πιο οργανωμένη, σταθερή και επιτόπια εποπτεία, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τεχνικοί έλεγχοι γίνονται σωστά και όχι απλώς τυπικά.

Πού στοχεύει το νέο πλαίσιο

Το υπουργείο αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι παρεμβάσεις στοχεύουν στον περιορισμό φαινομένων:

  • πλημμελούς ελέγχου
  • τυπικής διενέργειας ελέγχων χωρίς ουσία
  • αδυναμίας να διαπιστωθεί αν το όχημα πληροί όντως τις προδιαγραφές ασφαλείας

Αυτό σημαίνει ότι το νέο πλαίσιο δεν αλλάζει μόνο διοικητικά τα ΚΤΕΟ. Προσπαθεί να ενισχύσει την ίδια την αξιοπιστία του αποτελέσματος του ελέγχου.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Γιατί συνδέεται άμεσα με την οδική ασφάλεια

Η λογική του υπουργείου είναι ότι ένα πιο αξιόπιστο σύστημα ΚΤΕΟ οδηγεί και σε καλύτερη κατάσταση του στόλου. Και αυτό, με τη σειρά του, συμβάλλει στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Με άλλα λόγια, ο τεχνικός έλεγχος δεν αντιμετωπίζεται πια μόνο ως υποχρέωση απέναντι στη διοίκηση, αλλά ως κρίσιμο εργαλείο για να απομακρύνονται από την κυκλοφορία οχήματα που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Τι σημαίνει πρακτικά για τον ιδιοκτήτη αυτοκινήτου

Για τον οδηγό, η ουσία είναι ότι ο έλεγχος στα ΚΤΕΟ θα πρέπει να γίνεται πιο σοβαρά, πιο διαφανώς και με μεγαλύτερη εποπτεία. Αυτό ενδέχεται να σημαίνει πιο αυστηρή εφαρμογή των διαδικασιών, αλλά και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο ότι ο τεχνικός έλεγχος έχει πραγματικό νόημα.

Το μέτρο είναι σημαντικό ειδικά σε μια χώρα με γηρασμένο στόλο, όπου η ποιότητα του τεχνικού ελέγχου επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια όλων.

Τι κρατάμε;

  • Το νομοσχέδιο φέρνει εκσυγχρονισμό του πλαισίου ΚΤΕΟ
  • Δημιουργείται Μητρώο Εποπτών
  • Στόχος είναι πιο αξιόπιστοι και διαφανείς τεχνικοί έλεγχοι
  • Το υπουργείο θέλει να περιορίσει τους τυπικούς ή πλημμελείς ελέγχους
  • Η αλλαγή συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Δείτε επίσης

ta-2-simantika-oikogeneiaka-suv-tis-stellantis-pou-perimenoume-mesa-sto-2025-769315

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.07.2025

Τα 2 σημαντικά οικογενειακά SUV της Stellantis που περιμένουμε μέσα στο 2025
ochimata-choris-kteo-teli-kai-anasfalista-ta-prostima-kai-pos-tha-entopizontai-oi-paravates-728439

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.03.2026

Οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ, Τέλη και ανασφάλιστα – Τα πρόστιμα και πως θα εντοπίζονται οι παραβάτες
to-no1-aftokinito-se-poliseis-to-fevrouario-stin-ellada-792949

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.03.2026

Το No1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις το Φεβρουάριο στην Ελλάδα
i-citroen-anevazei-ton-pichi-ilektriko-suv-me-400-km-aftonomias-kai-timi-apo-20-900e-794378

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.02.2026

Η Citroën ανεβάζει τον πήχη: Ηλεκτρικό SUV με 400 km αυτονομίας και τιμή από 20.900€
aftes-oi-markes-tha-xanavgaloun-diesel-aftokinita-to-zitisan-oi-pelates-703235

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.02.2026

Αυτές οι μάρκες θα ξαναβγάλουν diesel αυτοκίνητα – Το ζήτησαν οι πελάτες
giati-oli-i-ellada-agorazei-afto-to-b-suv-792956

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.02.2026

Γιατί όλη η Ελλάδα αγοράζει αυτό το B-SUV;

Πρόσφατες Ειδήσεις