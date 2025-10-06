Τι αλλάζει στις αντιπροσωπείες της Toyota; – Αφορά και την Ελλάδα

Μέσω της νέας συνεργασίας της με τη Samsung, η Toyota κάνει την αγοραστική εμπειρία ακόμα πιο σύγχρονη.

Η νέα συνεργασία των, Toyota και Samsung, φέρνει τις νέες λύσεις Smart Signage της Samsung σε περισσότερες αντιπροσωπίες της. Αυτό λίγο μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό 1.250 αντιπροσωπειών σε 40 χώρες που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2025 στην Ευρώπη. Η νέα συνεργασία μεταξύ των δύο κορυφαίων εταιρειών στοχεύει στη δημιουργία μιας απρόσκοπτης και συνδεδεμένης αγοραστικής εμπειρίας για τους πελάτες, μετατρέποντας τις παραδοσιακές αντιπροσωπείες σε δυναμικά ψηφιακά περιβάλλοντα.

«Η τάση της ψηφιοποίησης των αντιπροσωπειών αυτοκινήτων επιταχύνεται παγκοσμίως και η ψηφιακή σήμανση διαδραματίζει βασικό ρόλο σε αυτήν τη μετατόπιση», δήλωσε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής της ομάδας Enterprise Business, Visual Display (VD) Business στη Samsung Electronics. «Μέσω της συνεργασίας μας με την Toyota Motor, είμαστε περήφανοι που προσφέρουμε τεχνολογικές λύσεις που ενισχύουν τη διαδικασία αγοράς αυτοκινήτου με τους πελάτες παγκοσμίως. Επίσης, έχουμε δεσμευθεί να αναπτύσσουμε διαφοροποιημένες τεχνολογίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των διαφορετικών αγορών παγκοσμίως».

23.000 οθόνες στην Ευρώπη

Περίπου 23.000 Smart Signage οθόνες της Samsung έχουν εγκατασταθεί σε αντιπροσωπίες της Toyota σε όλη την Ευρώπη, αλλά και σε Μέση Ανατολή και στην Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών (CIS), ενώ σειρά από οθόνες αφής και εσωτερικές οθόνες LED της Samsung έχουν εγκατασταθεί σε βασικά ψηφιακά σημεία όπως, ρεσεψιόν, γραφεία των συμβούλων πώλησης, ζώνες προβολής των οχημάτων και χώρους εξυπηρέτησης πελατών.

Οι επισκέπτες των ψηφιακών αντιπροσωπειών της Toyota μπορούν να περιηγηθούν ανάμεσα σε διαφορετικά μοντέλα οχημάτων, να δουν τις προδιαγραφές τους και να εξερευνήσουν τις διαθέσιμες προσφορές απευθείας μέσω των οθονών Samsung Smart Signage. Οι διεπαφές αφής επιτρέπουν την προσαρμογή σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας τους επισκέπτες να δημιουργήσουν τη διαμόρφωση του οχήματός τους στην οθόνη. Αυτά τα ψηφιακά εργαλεία υποστηρίζουν μία διαδραστική και αποτελεσματική εμπειρία αγορών, επιτρέποντας στο προσωπικό των αντιπροσωπειών να μετατοπίσει το βάρος από την συνήθη παρουσίαση των προϊόντων στις εξατομικευμένες συνομιλίες με τους πελάτες.

Ασφάλεια εταιρικού επιπέδου

Οι νέες ψηφιακές οθόνες των αντιπροσωπειών υποστηρίζονται από το MagicINFO™, μια ολοκληρωμένη λύση απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών της Samsung που επιτρέπει στις ομάδες της Toyota να παρακολουθούν την απόδοση της κάθε οθόνης και να αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα στο δίκτυο από έναν κεντρικό πίνακα ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται ο χρόνος διακοπής λειτουργίας και διασφαλίζεται η συνεπής λειτουργία της οθόνης χωρίς την ανάγκη επιτόπιας υποστήριξης.

Κατασκευασμένο με μέτρα ασφαλείας εταιρικού επιπέδου, το MagicINFO είναι πιστοποιημένο κατά ISO/IEC 27001:2022 και ISO/IEC 27701:2019 από το Βρετανικό Ινστιτούτο Προτύπων (BSI), υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Samsung για ασφαλή διαχείριση ψηφιακής σήμανσης.

«Η ενσωμάτωση της ψηφιακής σήμανσης της Samsung στις αντιπροσωπείες μας έχει προσθέσει πραγματική αξία σε κάθε στάδιο της πορείας του πελάτη», δήλωσε ο Dirk Christiaens, Business Transformation and Brand Experience Manager στην Toyota Motor Europe. «Υπάρχουν πολλά στάδια στη διαδρομή αγοράς αυτοκινήτου και πρέπει να επικοινωνούμε τις σωστές πληροφορίες την κατάλληλη στιγμή για να προσφέρουμε μια εξαιρετική εμπειρία στον πελάτη. Η δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης των οθονών μας σε πραγματικό χρόνο μέσω του MagicINFO έχει αυξήσει σημαντικά την εμπλοκή των πελατών σε όλες τις ψηφιακές αντιπροσωπείες μας».

