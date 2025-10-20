quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τι άλλο θα δούμε; – Περιπολικό μεταφέρει… ψυγείο στο Καματερό

ΔΕΥΤΕΡΑ | 20.10.2025
Autotypos Team
ti-allo-tha-doume-peripoliko-metaferei-psygeio-sto-kamatero-779929

Το απίστευτο βίντεο με το περιπολικό να μεταφέρει ψυγείο στο πορτμπαγκάζ στην περιοχή του Καματερού δημοσιεύτηκε στο TikTok

Ένας χρήστης του TikTok δημοσίευσε το απίστευτο στιγμιότυπο με τη λεζάντα «το περιπολικό δεν είναι ταξί», προκαλώντας -όπως ήταν αναμενόμενο- καταιγισμό αντιδράσεων από εκατοντάδες χρήστες.

@angelos___xxxxxlτο περιπολικό δεν είναι ΤΑΞΊ♬ πρωτότυπος ήχος – Κωνσταντίνος Τελίδης

Στο βίντεο, το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές, μπορούμε να δούμε το περιπολικό να μεταφέρει ένα ψυγείο το οποίο προεξέχει από το πορτμπαγκάζ, με το όλο περιστατικό να προκαλεί έκπληξη.

Το όχημα φέρεται πως ανήκει σε αστυνομικό τμήμα της Δυτικής Αττικής, ενώ έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ώστε να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να αποσαφηνιστεί το εάν η επρόκειτο για προσωπική εξυπηρέτηση -κάτι που συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος από τους αστυνομικούς.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Δακτύλιος: Επιστρέφει από σήμερα – Τι ισχύει με τις άδειες και τα πρόστιμα

Το φθηνότερο 7-θεσιο hybrid SUV της Peugeot που καίει 5,8 lt/100km

Ψέμα οι καταναλώσεις των plug-in hybrid; – Έρευνες αποκαλύπτουν την αλήθεια

