Τι άλλο θα δούμε; – Περιπολικό μεταφέρει… ψυγείο στο Καματερό

Το απίστευτο βίντεο με το περιπολικό να μεταφέρει ψυγείο στο πορτμπαγκάζ στην περιοχή του Καματερού δημοσιεύτηκε στο TikTok

Ένας χρήστης του TikTok δημοσίευσε το απίστευτο στιγμιότυπο με τη λεζάντα «το περιπολικό δεν είναι ταξί», προκαλώντας -όπως ήταν αναμενόμενο- καταιγισμό αντιδράσεων από εκατοντάδες χρήστες.

Στο βίντεο, το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές, μπορούμε να δούμε το περιπολικό να μεταφέρει ένα ψυγείο το οποίο προεξέχει από το πορτμπαγκάζ, με το όλο περιστατικό να προκαλεί έκπληξη.

Το όχημα φέρεται πως ανήκει σε αστυνομικό τμήμα της Δυτικής Αττικής, ενώ έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ώστε να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να αποσαφηνιστεί το εάν η επρόκειτο για προσωπική εξυπηρέτηση -κάτι που συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος από τους αστυνομικούς.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Δακτύλιος: Επιστρέφει από σήμερα – Τι ισχύει με τις άδειες και τα πρόστιμα

Το φθηνότερο 7-θεσιο hybrid SUV της Peugeot που καίει 5,8 lt/100km

Ψέμα οι καταναλώσεις των plug-in hybrid; – Έρευνες αποκαλύπτουν την αλήθεια