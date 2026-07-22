Τι είχε να πει η Ελλάδα στον ΟΗΕ για την οδική ασφάλεια – Στοιχεία 2025

Η Ελλάδα παρουσίασε στον ΟΗΕ μείωση 22% στους θανάτους από τροχαία το 2025. Τα στοιχεία και οι επόμενες προτεραιότητες.

Την εικόνα της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα και τις παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί παρουσίασε στον ΟΗΕ ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος.

Στο επίκεντρο της ελληνικής τοποθέτησης βρέθηκε η μείωση κατά περίπου 22% των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα το 2025, καθώς και οι πολιτικές που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της υπερβολικής ταχύτητας, της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλων παραβάσεων που συνδέονται με σοβαρά ατυχήματα.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της διεθνούς συνόδου υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για τη βελτίωση της παγκόσμιας οδικής ασφάλειας.

Μείωση 22% στους θανάτους από τροχαία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 2025 καταγράφηκαν στην Ελλάδα 517 θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα, έναντι 665 το 2024.

Η διαφορά αντιστοιχεί σε μείωση περίπου 22%, η οποία παρουσιάστηκε ως μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το συγκεκριμένο έτος. Την ίδια περίοδο, ο μέσος ευρωπαϊκός ρυθμός μείωσης διαμορφώθηκε περίπου στο 3%.

Έτος Θάνατοι από τροχαία 2024 665 2025 517 Μεταβολή -22%

Οι 517 νεκροί αποτελούν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής πλευράς, τον χαμηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί στη χώρα από το 1963.

Παρά τη σημαντική βελτίωση, το μήνυμα της παρέμβασης ήταν ότι τα αποτελέσματα δεν αφήνουν περιθώριο εφησυχασμού, καθώς κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται στον δρόμο παραμένει μία απώλεια που μπορεί και πρέπει να αποτρέπεται.

Ο στόχος για το 2030

Η Ελλάδα επανέλαβε τη στήριξή της στον διεθνή στόχο για μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία κατά τουλάχιστον 50% έως το 2030.

Κατά την ελληνική παρέμβαση τονίστηκε ότι η οδική ασφάλεια δεν αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα μεταφορών. Συνδέεται άμεσα με:

τη δημόσια υγεία,

την εφαρμογή της νομοθεσίας,

την ποιότητα των υποδομών,

την εκπαίδευση,

την οδηγική συμπεριφορά και κουλτούρα.

Η μείωση των τροχαίων, επομένως, απαιτεί συνδυασμό παρεμβάσεων και όχι ένα μεμονωμένο μέτρο.

Ο νέος ΚΟΚ και οι στοχευμένοι έλεγχοι

Η πρόοδος που παρουσιάστηκε στον ΟΗΕ αποδόθηκε σε μια περισσότερο συστηματική πολιτική, με έμφαση στην εφαρμογή των κανόνων και στους ελέγχους για παραβάσεις που συνδέονται άμεσα με θανατηφόρα τροχαία.

Στο επίκεντρο βρίσκονται:

η υπερβολική ταχύτητα,

η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

η μη χρήση κράνους,

η μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

η επικίνδυνη οδήγηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος ενισχύει την αντιμετώπιση των επικίνδυνων και επαναλαμβανόμενων παραβάσεων.

Κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη

Στα εργαλεία που παρουσίασε η ελληνική πλευρά περιλαμβάνονται και οι νέες τεχνολογίες οδικής επιτήρησης.

Οι κάμερες με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης προορίζονται για τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό παραβάσεων και τη συστηματικότερη επιτήρηση του οδικού δικτύου.

Η αξιοποίησή τους εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια μετάβασης από τους περιστασιακούς ελέγχους σε ένα πιο σταθερό και αυτοματοποιημένο μοντέλο επιβολής των κανόνων.

Ο ρόλος των ασφαλέστερων δρόμων

Η ελληνική παρέμβαση δεν περιορίστηκε στους ελέγχους και στις κυρώσεις. Στον ΟΗΕ παρουσιάστηκε και ο ρόλος των σύγχρονων υποδομών στη μείωση των σοβαρών τροχαίων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, βρίσκονται σε εξέλιξη αναβαθμίσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο και νέα έργα που έχουν στόχο να βελτιώσουν την ασφάλεια των μετακινήσεων.

Παράλληλα, επιδιώκεται καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων, ώστε οι παρεμβάσεις να κατευθύνονται στα σημεία και στις χρονικές περιόδους όπου καταγράφεται ο υψηλότερος κίνδυνος.

Γιατί αναφέρθηκαν τα νυχτερινά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μεταξύ των πολιτικών που παρουσιάστηκαν ήταν και η 24ωρη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών στην Αθήνα κάθε Σάββατο.

Το μέτρο συνδέθηκε με την οδική ασφάλεια, καθώς προσφέρει μια εναλλακτική επιλογή μετακίνησης κατά τις νυχτερινές ώρες, ιδιαίτερα για τους νέους.

Η δυνατότητα επιστροφής με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μπορεί να περιορίσει την ανάγκη χρήσης ιδιωτικού οχήματος μετά από κατανάλωση αλκοόλ ή σε συνθήκες έντονης κόπωσης.

Προτεραιότητα σε μοτοσικλετιστές και πεζούς

Οι επόμενες παρεμβάσεις αναμένεται να επικεντρωθούν περισσότερο στους ευάλωτους χρήστες του δρόμου.

Στις βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται:

η προστασία των μοτοσικλετιστών,

η προστασία των πεζών,

η αντιμετώπιση της υπερβολικής ταχύτητας,

ο περιορισμός της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ,

η καλύτερη καταγραφή των επικίνδυνων σημείων,

η αξιοποίηση στοιχείων για τις ώρες και τις περιόδους αυξημένου κινδύνου.

Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει ότι οι μοτοσικλετιστές και οι πεζοί αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού όταν εμπλέκονται σε σύγκρουση.

Το μήνυμα της Ελλάδας στον ΟΗΕ

Η βασική θέση που μετέφερε η ελληνική πλευρά είναι ότι οι θάνατοι από τροχαία δεν αποτελούν αναπόφευκτο αποτέλεσμα της κυκλοφορίας.

Η περαιτέρω μείωσή τους απαιτεί σταθερή εφαρμογή της νομοθεσίας, ασφαλέστερες υποδομές, στοχευμένους ελέγχους, καλύτερα δεδομένα και αλλαγή της οδηγικής κουλτούρας.

Η πτώση που καταγράφηκε το 2025 αποτελεί θετική εξέλιξη. Δεν σημαίνει, όμως, ότι το πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί, ούτε ότι μία καλή χρονιά αρκεί για να επιτευχθεί ο στόχος του 2030.

Τι κρατάμε;