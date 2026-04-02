Τι είναι η φιλοσοφία “Safety First” των Omoda και Jaecoo;

Οι Omoda και Jaecoo υιοθετεί τη φιλοσοφία “Safety First” ως βασικό θεμέλιο ανάπτυξης σε κάθε στάδιο σχεδιασμού και παραγωγής

Η Omoda & Jaecoo θέτει την ασφάλεια ως απόλυτη προτεραιότητα, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα: όλα τα μοντέλα που διατίθενται στην ελληνική αγορά έχουν λάβει 5 αστέρια από τον Euro NCAP.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα, OMODA 9 SHS-Ρ, OMODA 5 και OMODA 5 SHS-H, αλλά και το JAECOO 7 SHS-P.

Η ασφάλεια πάνω απ’ ολα

Tο OMODA 9 SHS-Ρ, η ναυαρχίδα της OMODA, έκανε πρόσφατα το ντεμπούτο του στην Ελλάδα. Με βαθμολογία 90% στην προστασία ενηλίκων και 85% στην προστασία παιδιών, η ενισχυμένη δομή τύπου κλωβού και τα 18 προηγμένα συστήματα ADAS προσφέρουν κορυφαία προστασία, συχνά σε επίπεδο premium κατηγορίας.

Πέντε αστέρια στις δοκιμές του Euro Ncap έχει πάρει και το OMODA 5, το οποίο ανταποκρίνεται με επιτυχία στα υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Έχει δοκιμαστεί σε ακραίες συνθήκες – από ορεινούς ευρωπαϊκούς δρόμους και υψηλές θερμοκρασίες της Μέσης Ανατολής μέχρι υψόμετρο 5.200 μέτρων – διατηρώντας σταθερή ισχύ και εξαιρετική οδηγική συμπεριφορά.

Η μάρκα πραγματοποιεί εκτεταμένες δοκιμές κάθε χρόνο σε παγκόσμια κέντρα, ώστε κάθε όχημα να προσφέρει την ίδια υψηλή ασφάλεια σε κάθε κλίμα και περιοχή. Στην ίδια κατεύθυνση, το νέο OMODA 5 SHS-H της νέας γενιάς πλήρως υβριδικών μοντέλων πετυχαίνει θερμική απόδοση 44,5%, προσφέροντας αυξημένη αυτονομία και καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα.

Από την πλευρά της Jaecoo, το plug-in hybrid Jaecoo 7 SHS-Ρ απέσπασε 5 αστέρια από το Euro NCAP τον Απρίλιο του 2025, με βαθμολογίες άνω του 80% σε όλες τις κατηγορίες. Το μοντέλο ξεχωρίζει ως «πρωταθλητής της αυτονομίας», καθώς διάνυσε 1.504 χλμ. από το Διδυμότειχο μέχρι το Ταίναρο με μία μόνο φόρτιση, χάρη στην προηγμένη τεχνολογία Super Hybrid (SHS).

Η Omoda & Jaecoo ενσωματώνει επιπλέον προηγμένα συστήματα ADAS και τη νέα γενιά Intelligent Cockpit με έξυπνη φωνητική υποβοήθηση, ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης για πρόληψη κινδύνων.

Στην Ελλάδα, η αξιοπιστία ενισχύεται από τον Όμιλο Emil Frey, Γενικό Εισαγωγέα των Omoda & Jaecoo, Mercedes-Benz και Smart. Το πανελλαδικό δίκτυο εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη και άμεση διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών. Οι οδηγοί επωφελούνται από εργοστασιακές εγγυήσεις 7 ετών για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών για την μπαταρία και το κύκλωμα υψηλής τάσης, δωρεάν οδική βοήθεια για 7 χρόνια, καθώς και διασφάλιση επάρκειας ανταλλακτικών.

Η πλήρης γκάμα – OMODA 5 σε full hybrid και ηλεκτρική έκδοση, OMODA 9 SHS-Ρ και JAECOO 7 SHS-Ρ – είναι διαθέσιμη για test drive σε 9 σημεία σε όλη την Ελλάδα: Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.